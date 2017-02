Malio înfiinteaza prima scoala de modeling din Târgu-Mures

Pentru mai multe detalii am invitat-o la un interviu pe Ioana Macavei, manager executiv al Malio Company din Târgu-Mures.

Reporter: Ce este o scoala de modeling de fapt?

Ioana Macavei: Scoala de modeling a Companiei Malio se adreseaza tuturor tinerilor interesati în aprofundarea si dezvoltarea individuala. scoala de modeling doreste sa ofere cursantilor un mic ghid ce îi va ajuta sa îsi dezvolte simtul respectului de sine, încrederea în propria persoana si sfaturi utile pentru o integrare eleganta în societate. Multi parinti îsi doresc pentru copiii lor ca acestia sa îsi dezvolte anumite valori înca din primii ani de viata: politetea, bunele maniere, eleganta, o nutritie sanatoasa etc. Agentia se va ocupa de pregatirea profesionala a cursantilor în vederea perfectionarii în diferite domenii cum ar fi: nutritie, sedinte foto, miscarea scenica, bune maniere, make up cosmetica sau stil vestimentar.

Rep.: Cine s-a mai implicat, când, cum si de ce v-ati gândit sa înfiintati aceasta scoala de modeling?

I.M.: Compania Malio este cea care s-a implicat în înfiintarea scolii de modeling. De-a lungul anilor am primit multe solicitari din partea parintilor dornici sa îsi îndrume copiii în domeniul modelingului. Deoarece comapania Malio nu dispunea de resursele umane, experienta si o logistica necesara, proiectul nu a putut fi demarat pâna acum.

Rep.: Cine se poate înscrie?

I.M.: Cursurile se adreseaza tuturor celor interesati cu vârsta cuprinsa între 8-25 ani.

Rep.: Cine îi va pregati pe cursanti si care va fi programa?

I.M.: Cea mai mare parte va fi ocupata de orele de mers scenic, care vor fi predate de modele noastre cu experienta la nivel national si international. Cursurile de cosmetica make up, nutritie, bune maniere vor fi predate de specialisti calificati în aceste domenii. Cursurile se vor desfasura pe o perioada de doua luni si vor cuprinde: nutritie, sedinte foto, miscarea scenica, bune maniere, make-up si cosmetica sau stil vestimentar.

Rep.: Cu ce se vor alege cei care vor termina cursurile? Atestat, diploma? Va exista o continuitate în domeniu?

I.M.: La terminarea scolii de modeling Malio, cursantii vor primi o diploma de absolvire, iar cei mai buni dintre ei vor avea sansa de a fi integrati în echipa Malio. Datorita experientei acumulate de-a lungul cursului, absolventii vor avea mult mai multe atuuri în vederea obtinerii unui job în domeniu. Pentru cei care nu îsi doresc o cariera în modeling, aceste cursuri îi pot ajuta în dezvoltarea personalitatii.

Rep: Daca mai e ceva de adaugat…

I.M.: Îi încurajam pe parinti sa îsi îndrepte copiii spre un domeniu care duce la o dezvoltare armonioasa a personalitatii.Un mers frumos, o atitudine gratioasa si un stil vestimentar adecvat, sunt numai câteva dintre avantajele cursului. Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la numarul de telefon: 0265-260-840.