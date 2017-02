FOTO: Gabi Rusu, brand al caricaturii de calitate

Redacţia cotidianului Zi de Zi îi transmite felicitări, sănătate şi multă inspiraţie lui Gabi Rusu, unul din cei mai valoroşi caricaturişti din România, care luni, 24 august, împlineşte vârsta de 46 de ani. Absolvent al Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, Gabi Rusu a reuşit, prin muncă, talent şi perseverenţă, să transforme ceea ce ştie să facă cel mai bine, respectiv caricatura, într-o adevărată artă…

Reporter: La ce vârstă ai făcut primul desen, respectiv prima caricatură?

Gabi Rusu: Primul desen l-am făcut pe la patru ani, iar prima caricatură în gimnaziu, când îi caricaturizam pe profesori. În timpul orei…

Rep.: Şi care era reacţia lor?

G.R.: Întâi era reacţia colegilor mei care se distrau. Profesorii nu prea apucau să se vadă în caricature.

Rep.: Când ai publicat prima caricatură?

G.R.: Prin 1992, în Târgu-Mureş, în „Gazeta de Mureş”, iar apoi am început să public în „24 ore mureşene”, „Cuvântul liber”, cam tot ce era presă prin zonă.

Rep.: Ai vreo anumită temă preferată?

G.R.: Nu, am abordat foarte multe subiecte, indiferent de natura lor.

Rep.: Pe care politician român l-ai caricaturizat cel mai mult?

G.R.: Când făceam caricatură de presă cred că Ion Iliescu era un astfel de personaj…

Rep.: De unde te inspiri?

G.R.: Dacă aş spune asta, toată lumea s-ar apuca de caricatură… Mă inspir din tot ceea ce se întâmplă din jurul nostru, practic caricatura e o oglindă a societăţii.

Rep.: Se spune că umorul e apanajul oamenilor inteligenţi. Ai avut vreodată de suferit în urma caricaturilor tale?

G.R.: Sunt de acord, aşa e. Nu am avut de suferit, dar sigur au fost reacţii mai mult sau mai puţin ciudate în urma publicării unor caricaturi. Am fost întrebat de câteva ori ce am avut cu persoana caricaturizată sau de ce am fost rău… Reacţiile depind de modul în care percepe fiecare ceea ce am făcut…

Rep.: Ce satisfacţii îţi oferă activitatea ta?

G.R.: Desenul în sine cred că e cea mai mare satisfacţie posibilă, pentru că atunci când desenez mă simt cel mai bine şi dacă uneori mai sunt şi plătit pentru lucrul ăsta, e minunat.

Rep.: Ai publicat multe caricaturi?

G.R.: Din păcate n-am ţinut o astfel de evidenţă, dar cred că sunt câteva mii probabil…

Rep.: Numele tău e cunoscut şi în străinătate. Sau mai ales în străinătate?

G.R.: Da, particip relativ des la saloane internaţionale şi am ajuns să fiu cunoscut în străinătate. În ultimii ani nu prea am participat, dar din acest an am reluat participările.

Rep.: Apropo, în 2015 la ce saloane şi expoziţii internaţionale ai participat?

G.R.: Am participat la un salon din Italia, am mai fost la Presov, în Slovacia, unde am câştigat marele premiu, şi la Salonul Internaţional Humor Deva, unde am luat un premiu special. Am participat cu o expoziţie personală la Bistriţa, la Galeriile „Casa cu lei”, în cadrul Festivalului „Mărul de aur” unde am primit un premiu de excelenţă. Urmează alte saloane…

Rep.: Ai în portofoliu foarte multe premii. Care dintre ele sunt cele mai importante?

G.R.: Toate sunt importante, ideea e că eu nu cred că întotdeauna premiile dau măsură valorii, nu prea cred în clasamente, există un subiectivism al juriului şi ţine şi de noroc.

Rep.: Lucrezi mult într-o zi?

G.R.: Depinde de inspiraţie, dar de regulă nu las nicio zi să treacă fără să desenez ceva. Depinde de proiectele în care sunt angrenat.

Rep.: Ce ne poţi spune la capitolul planuri de viitor?

G.R.: Lucrez la un album de mai multă vreme şi sper să îl scot în toamna acestui an. E vorba de un album cu lucrări făcute în ultimii ani legate de istoria României, care conţin aspecte mai puţin cunoscute de publicul larg pe care l-am abordat.

Rep.: Cum defineşte Gabi Rusu, caricatura?

G.R.: Caricatura e o metaforă desenată…

