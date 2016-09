Investitorii japonezi au pus ochii pe județul Mureș

Excelenţa Sa domnul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei în România, Kisaburo Ishii, a întreprins o vizită de curtoazie la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş vineri, 16 septembrie. Prefectul județului Mureș, Lucian Goga, a prezentat cu acest prilej starea economico-socială a judeţului şi posibilele oportunităţi de colaborare între judeţul Mureş şi parteneri din Japonia, accentuând faptul că în judeţul nostru există tineri extraordinar de bine pregătiţi în aceste domenii.

Acceptând invitația de a întreprinde o vizită de curtoazie la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Excelenţa Sa, domnul ambasador Kisaburo Ishii a declarat că, investitorii japonezi sunt interesați să investească în România , țară care se remarcă în special prin nivelul de educație foarte ridicat, cunoștințele IT și prin faptul că în zonele multietnice românii vorbesc multe limbi străine.

”Până acum forța de muncă ieftină a fost într-adevăr o atracție pentru aceste firme, dar în ultimul timp forța de muncă a început să crească în România. De asemenea, un alt punct atractiv este și din perspectiva multietnică de aici, faptul că românii vorbesc foarte multe limbi străine și foarte bine. Pe lângă acest nivel al educației foarte ridicat, există acest nivel IT, foarte căutat și foarte cunoscut și care reprezintă un interes foarte mare”, a declarat Kisaburo Ishii. Totodată, Excelența sa a ținut să mulțumească pentru sprijinul din partea mureșenilor care l-au acordat în urma cutremurului care s-a produs în Kumamoto, în acest an.

Prefectul județului Mureș, Lucian Goga, a spus că Japonia este interesată de investiții IT în județul Mureș, cu condiția dezvoltării infrastructurii.

”Excelența Sa a exprimat faptul că Japonia este interesată în investiții în domeniul IT în acest județ, sigur, cu condiția dezvoltării infrastructurii, dar am spus că județul Mureș are un aeroport internațional care sperăm că se va dezvolta, și de asemenea, vor demara lucrările la autostradă, în județul Mureș, ca în toată România, există tinerei extrem de talentați și de pregătiți în domeniul IT.”

Kisaburo Ishii a arătat că, din punct de vedere economic, România este în cadrul Europei de Est o țară cu o economie în plină dezvoltare și că în ultimii ani aici au început investiții ale unor firme japoneze, în special în domeniul automobilelor, apoi în domeniul IT și recent în domeniul farmaceutic.

Dezvăluind faptul că locuiește în casa unde a copilărit Octavian Goga, plin de umor și inspirat de numele prefectului județului Mureș, Ambasadorul Japoniei l-a întrebat pe acesta dacă nu cumva are vreo legătură cu marele scriitor. Și l-a sfătuit, totodată, să înceapă să scrie poezii.