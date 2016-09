City’us-Dunărea Călărași, un meci dificil pentru campioni

Campioana ultimei ediții a Ligii I de futsal, City’us Târgu-Mureș întâlnește luni, 19 septembrie, de la ora 17.00, pe teren propriu, formația Dunărea Călărași, în cadrul etapei a III-a a noii ediții a campionatului. Din postura de campioni și ținând cont de palmaresul dintre cele două formații, mureșenii pornesc favoriți, dar partidele cu echipa din Călărași au fost mereu foarte grele. În ediția trecută de exemplu, mureșenii au fost stopați în meciul tur de la Dunăre, unde nu au obținut decât un 5-5, dar au reușit să învingă în retur. În prima fază din play-off City’us era pe val și a reușit o dublă clară, după care au cucerit un nou titlu. În ediția actuală însă lucrurile stau cu totul diferit. Echipa din Călărași a învins cu 4-1 în prima etapă în deplasare la Spicom Sfântu-Gheorghe și a produs o surpriză în etapa a doua, în care a câștigat cu 5-3 în fața echipei Informatica Timișoara, o pretendentă la titlu. De partea cealaltă, după ce a câștigat fără mari emoții pe teren propriu cu Muncitorul Reșița, scor 4-1, echipa campioană a pierdut cu 3-7 derby-ul de la Deva cu Autobergamo. Rezultatele par favorabile echipei din Călărași.

Deciși să-și apere „blazonul”

Mai mult, echipa mureșeană se confruntă cu probleme serioase de lot. După ce a pierdut o serie de jucători de bază, transferați sau plecați, iar unii dintre componenții rămași sunt accidentați, City’us a mai pierdut deja din debutul partidei de la Deva un alt jucător important. În minutul 4, Cesar Ribeiro și-a fracturat tibia de la piciorul drept, într-un duel cu un adversar, o pierdere care a influențat în mare măsură și rezultatul final.

Antrenorul formației mureșene, Cosmin Gherman, a făcut o

scurtă analiză a jocului de la Deva. „Este foarte greu să faci o analiză a partidei de la Deva. Incidentul petrecut în minutul 4 ne-a afectat pe toți și a influențat în mare măsură rezultatul final. Gândiți-vă că, după ce Cesar a fost scos cu targa de pe teren și transportat la spital, în

următoarele 40 de secunde de la reluarea jocului am primit două goluri. Jucătorii ereau afectați psihic văzând acea accidentare. Am încercat să revenim în joc și, în mare parte am reușit acest lucru. Am jucat cu portar-jucător și așa am reușit să înscriem golurile și să avem alte mari ocazii. Din păcate, gazdele au profitat din nou de erorile noastre și au speculat orice posibilitate. Nu mai vreau să vorbesc de faptul că Deva a beneficiat și de o lovitură de la 10 metri și, mai ales, de un penalty, care consider că nu a fost. Nu mai vreau să

mă gândesc la faptul că la noi se fluiera aproape orice contact cu

adversarul, în timp ce de partea cealaltă s-a tolerat un pic cam mult.

Una peste alta, felicit adversarul pentru victorie. Din păcate,

aceste accidentări grave ne dau toate planurile peste cap. În cazul lui Ribeiro nu va fi nevoie de operație și îl așteptăm alături de noi. Este un luptător de care am fi avut mare nevoie”, a spus Cosmin Gherman.

În consecință, meciul cu echipa din Călărași se anunță mai greu decât în anii anteriori. „Noi am pierdut o serie de jucători, avem numeroase indisponibilități, iar ei formează un grup sudat în ultimii ani. Jucători luptători care nu cedează nicio minge și care au reușit etapa trecută să învingă vicecampioana. Va fi greu să obținem victoria, dar vom lupta pentru cele 3 puncte. Avem o datorie morală față de suporteri după înfrângerea de la Deva și vrem să-i dedicăm lui Cesar succesul de luni. Îi așteptăm și pe spectatori alături de echipă, pentru că avem nevoie de susținere în aceste momente mai dificile. Suntem campioni și vom demonstra acest lucru până la capăt, chiar dacă unii ne cântă deja prohodul”, a fost mesajul antrenorului campionilor.

Intrarea spectatorilor la partida de luni este liberă.