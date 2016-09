Cu ocazia sărbătoririi Zilei mondiale a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, pe 17 septembrie, la Târgu-Mureș s-au organizat o serie de activități sportive în aer liber și sesiuni de informare cu privire la donarea de celule stem hematopoietice, un gest nobil care poate salva o viață.

Activitățile au avut loc în contextul în care în perioada 28 august – 25 septembrie se desfășoară caravana națională „Donează o șansă la viață!”, derulată de Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Sâmbătă, 17 septembrie, această caravană a fost amplasată în Piața Teatrului din Târgu-Mureș, iar cu acest prilej conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu-Mureş, alături de medicii secţiei Clinice de Hematologie şi Transplant Medular şi reprezentaţii Centrului Regional de Transfuzii Sangvine Mureş, a iniţiat o campanie de convingere a populaţiei să se înscrie în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș, dr. Claudiu Puiac, a declarat că centrul medical Târgu-Mureș se numără printre cele cele trei centre de transplant medular din ţară, iar în acest an s-au efectuat peste 40 de transplanturi medulare. „Este singurul tratament curativ şi de multe ori este mult mai puţin costisitor decât terapia orală. Donarea de celule stem hematopoietice oferă o şansă vieţii. (…) Prin acest gest umanitar putem oferi o şansă celor care necesită transplant de celule stem hematopoietice de la pacienţi neînrudiţi ca această terapie să poată fi realizată la noi în ţară. La Secţia Clinică de Hematologie şi Transplant Medular din Târgu-Mureş anul acesta s-au efectuat peste 40 de transplanturi medulare”, a afirmat dr. Claudiu Puiac, citat de AGERPRES.

Ce trebuie să știe donatorii

Șefa Compartimentului de Transplant Medular din cadrul Clinicii de Hematologie și Transplant a SCJU Târgu-Mureș, dr. Benedek Lazar Erzsebet, a susținut că nu e uşor să convingi oamenii să se înscrie în acest registru, dar dacă cineva se angajează să doneze atunci trebuie să fie conştient că o persoană se bazează pe el şi nu are voie să renunţe decât în cazuri extreme. „Noi nu riscăm sănătatea donatorului, donarea se face între 18 şi 60 de ani, limita de vârstă superioară depinde de la o ţară la alta, starea de sănătate trebuie evaluată înainte. Donatorul trebuie să primească două injecţii subcutanate pe zi, este pentru 4 zile înţepat de două ori pe zi. Cu aceste injecţii numărul celulelor stem creşte şi ajung în sângele periferic. În ziua a cincea, donatorul este cuplat la aparatul de recoltare şi este o cantitate mică de sânge care se trece prin aparat. Din sânge se colectează de către aparat celulele stem, care sunt trecute separat într-un recipient, iar restul sângelui ajunge în donator. Acesta nu pierde sânge, nu suferă, doar trebuie să stea 4 ore lângă aparat. Celulele se refac în câteva zile, donatorul nu suferă. Aceste celule înseamnă viaţa unui bolnav. Vorbim de afecţiuni care altfel sunt mortale, afecţiuni severe care au şansa uneori să se vindece cu tratament citostatic, iar în altele nu există alte şanse de vindecare”, a menționat dr. Benedek Lazar Erzsebet.

Donarea de celule stem, un act voluntar

Purtătorul de cuvânt al Centrului Regional de Transfuzii Sangvine Târgu- Mureş, psihologul Marinela Lazăr, a arătat că din anul 2013, de când a demarat activitatea în calitate de colaborator al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem, la Centrul Donatorilor din Târgu-Mureş s-au înscris 1.289 de voluntari. „Avem nevoie de cât mai mulţi donatori. Din anul 2013, când am demarat activitatea în calitate de colaborator al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem, la nivel naţional s-au înscris peste 37.000 de persoane. La Centrul Donatorilor din Târgu Mureş am reuşit să înscriem 1.289 de persoane sănătoase, voluntare, care dau dovadă de bună voinţă. Pentru că donarea de celule stem este un act voluntar, donatorul nu beneficiază de nimic şi subliniez că este vorba doar de umanitate şi de suport pentru cei aflaţi în suferinţă. (…) Pentru acest lucru, 37.000 de donatori la nivel naţional – nu este suficient, e nevoie de mult mai mulţi pentru că avem o colaborare cu Asociaţia Mondială a Donatorilor de Măduvă, suntem luaţi în considerare ca un Registru mic, foarte mic, pentru că este nevoie de minimum 25.000 de persoane care să fi fost înscrise şi validate pentru a fi considerat un registru funcţional. Cele mai multe grefe au venit din străinătate pentru pacienţii noştri şi este un câştig enorm pentru că am putut ajuta pacienţii”, a declarat psihologul Marinela Lazăr, conform sursei citate.

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice este o instituție publică, în subordinea Ministerului Sănătății, a cărui misiune este de a identifica și asigura, la standarde internaționale, donatori de celule stem hematopoietice compatibili neînrudiți, pentru toți pacienții din România care au nevoie de un transplant și care nu au donatori compatibili în familie. Una dintre activitățile de bază ale Registrului o constituie organizarea și menținerea unei baze de date complexe cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice și, în același timp, cu pacienții care au nevoie de un transplant. Mai multe informații despre campanie și cum puteți deveni donator de celule stem găsiți pe site-ul www.registru-celule-stem.ro.