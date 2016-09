Femei în pragul unei crize de nervi, pe scena Naționalului

Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național deschide seria premierelor noii stagiuni marți, 4 octombrie, la sala Mare, cu un musical pus în scenă de Răzvan Mazilu, Femei în pragul unei crize de nervi (Women on the verge of a nervous breakdown). Regizorul Răzvan Mazilu propune publicului o montare modernă a poveştilor de dragoste trăite de cinci femei aflate în situaţii limită, într-o viziune suprarealistă, cu uşoare trimiteri la Salvator Dali şi cu un impact foarte puternic, nu doar la nivelul actoriei, ci şi vizual. După ce Pepa este părăsită fără nici o explicație de către iubitul ei Ivan, ea pornește într-o călătorie stranie, amuzantă și duioasă, în căutarea unor răspunsuri. Protagoniștii spectacolului sunt actorii Elena Purea, Mihai Crăciun, Rareș Budileanu, Georgian Ghergu, Loredana Dascălu, Costin Gavază, Csaba Ciugulitu, Claudiu Banciu, Cristina Holtzli, Laura Mihalache, Bianca Fărcaș, Luchian Pantea, Gabriela Bacali, Ion Vântu, Cristian Iorga, acompaniați live de Zeno Apostolache Kiss, Makkai István, Ambrus László, Dávid János, Fehér Csaba, Gombocz Avar, Zonda Attila. Prin Femei în pragul unei crize de nervi, Compania Liviu Rebreanu oferă publicului târgumureșean o invitație la un musical plin de viață, dans și culoare.