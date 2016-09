Folk la ceas de seară cu Emeric Imre şi Dinu Olăraşu

Iubitorii muzicii folk au avut parte joi seara la Reghin de un inedit concert pe terasa Clubului Dogma, avându-i ca protagonişti pe doi dintre veteranii genului, Emeric Imre și Dinu Olărașu. Emeric Imre este un chitarist, muzician, interpret şi compozitor, membru al Cenaclului Flacăra, crescut în incubatorul de talente artistice clujean, prezent la Reghin în vremea când festivalul „Chitara de Argint monopoliza folkul românesc cu nume de primă clasă. „Ultima oară la Reghin am fost prin 2007, când Sorina Bloj a organizat festivalul „Prima Iubire”. Înainte au fost prezenţele mele la festivalul „Chitara de Argint”. A fost ultimul festival unde am participat şi unde am luat şi marele trofeu. Au fost mulţi oameni frumoşi la acest festival, Ada Milea, Focul Viu, Vasile Mardare, Maria Gheorghiu, era gaşca noastră de tineri care ne întâlneam în acele vremuri pe la festivaluri. Reghinul, din punctul meu de vedere, şi nu numai, trebuia să-şi păstreze festivalul „Chitara de Argint”, având în vedere că aici era sufletul instrumentelor create. Sunt multe oraşe care au festivaluri de folk, dar cred că cel mai bine se plia aici un festival cu sufletul oraşului”, ne-a declarat Emeric Imre.

Ultimii „samurai” folk

Al doilea oaspete al serii, Dinu Olărașu, care a adus farmecul muzicii şi poeziei, pe care le stăpâneşte la fel de bine, dovadă stau cele 9 volume de poezii editate şi 4 albume folk. „La Reghin, aici la Dogma m-am simţit ca la mine acasă. Spun asta din trei puncte de vedere: o dată că mi-era dor de Reghin, ştiam că sunt aici oameni care ne aşteaptă, în al doilea rând pentru că e un loc frumos aici unde am venit, iar al treilea lucru, faptul că am văzut că lumea încă vibrează împreună cu noi la cântecele pe care le propunem publicului, noi ultimii folkişti din România. Din păcate lumea de azi preferă alte genuri, iar noi cântăm doar cu o chitară în mână. Asta este fain în lumea asta, tu şi o chitară în faţa publicului. Mai există lume care ne ascultă, atât cât să ne ţină pe noi în viaţă, cât să ţină disperarea asta a noastră. Suntem precum samuraii, ultimii samurai folk. Să vii cu o trupă costă, cine dă 2000 şi ceva de euro să aducă o trupă? Și atunci venim cu săbiile noastre, cu chitarele noastre la cei care binevoiesc să ne invite”, a spus Dinu Olăraşu.

Concertul de joi seara a fost completat de recitalul Angelei Mărieşiu, solista reghineană primind şi de această dată aplauzele binemeritate ale publicului reghinean.