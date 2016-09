Oaspeţi din Nagykőrös la „Crosul Oraşelor Înfăţite”

„Săptămâna Mobilităţii Europene”, eveniment organizat în perioada 16-22 septembrie de Primăria şi Consiliul Local Reghin a primit vineri, 16 septembrie oaspeţi din Ungaria, mai precis 10 alergători din localitatea Nagykőrös, protagoniştii „Crosului oraşelor înfrăţite”. Acţiunea lor sportivă a cuprins alergarea pe o distanţă de 650 de kilometri pe traseul Nagykörös-Salonta- Reghin, acesta fiind acoperit în cinci zile. „A fost foarte plăcut traseul, în pofida faptului că a fost extrem de cald, atât la pornirea din Nagykőrös cât şi intrarea în România până la Reghin. Zilnic am alergat în jur de 100 de kilometri. La noi în Ungaria relieful este mai plat şi nu s-a simţit diferenţa de nivel, şi nu a fost nicio problemă să faci 100 de kilometri pe zi. Când am trecut Munţii Apuseni prin pasul Padiş datele au stat cu totul altfel, am simţit din plin cei o sută de kilometri. A fost o adevărată provocare să ajungem la destinaţie. Grupul nostru a cuprins în total zece alergători, cinci din Nagykőrös şi cinci din Kecskemét, localitate aflată la 15 kilometri de Nagykőrös. Suntem o echipă bine sudată, care a trecut cu bine acest cros al oraşelor înfrăţite: Nagykőrös, Salonta şi Reghin”, a precizat Török István, component al grupului de alergători din Nagykőrös.

Alergătorii premiaţi de Primăria Reghin

Cei 10 alergători din Ungaria au fost întâmpinaţi la întrare în Reghin, în zona Fermelor Gliga, locul de unde s-a dat startul crosului orașelor înfrățite: Nagykőrös-Reghin, cu participarea sportivilor din cadrul Asociaţiei „Csillag” şi elevi de la Gimnaziul „Florea Bogdan”. Parzticipanţii, alături de alergătorii din Ungaria au primit diplome, au fost felicitaţi de viceprimarul Reghinului Mark Endre. „În cadrul „Săptămânii Europene a Mobilităţii”, am încercat să cuprindem şi acest efort al celor Nagykőrös care ne-au oferit o frumoasă surpriză. Mă bucur că putem contribui şi noi la acest parteneriat între cele două oraşe înfrăţite. Aş dori să mai repetăm astfel de ocazii, să fie o modalitate mult mai adâncă de a ne sprijini unii pe alţii. Este o bucurie şi un avantaj să-i avem prezenţi în mijlocul nostru. Am discutat cu cei din Nagykőrös ca pe viitor, la iniţiativa fostului coleg Györfi István să putem organiza şi noi o asemenea acţiune, să adunăm tineri şi să reproducem aceeaşi acţiune pe traseul Reghin- Nagykőrös, sub o diferită formă, cros sau biciclete. Ar fi frumos din partea noastră să oferim şi noi la rândul nostru o surpriză celor din Nagykőrös”, a spus Mark Endre, viceprimarul municipiului Reghin.