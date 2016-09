Tarifele de salubrizare se întorc în 2013 și se înjumătățesc

Curtea de Apel Tîrgu Mureș a confirmat recent hotărârea Tribunalului Mureș privind anularea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureș nr. 362 din 2014, în urma căreia au fost majorate tarifele de salubrizare din municipiu. Altfel spus, timp de aproape 2 ani de zile, târgumureșenii și municipalitatea au plătit niște bani în plus. Ce urmează însă după, încercăm să ne lămurim în materialul de mai jos unde mai analizăm și cum au fost majorate tarifele comparativ cu planul multianual adoptat de Consiliul Județean în 2009.

În octombrie 2015, fostul viceprimar al municipiului Tîrgu Mureș Ionela Ciotlăuș se adresa instanței de contencios administrativ cu o cerere de chemare în judecată a Consiliului Local și a primarului Dorin Florea, solicitând anularea Hotărârii nr. 362 din 2014 prin care au fost majorate tarifele de salubrizare din municipiu. Anterior, aceasta se adresase cu o sesizare Consiliului Local Tîrgu Mureș în care arăta că majorarea tarifelor prin hotărârea anterior amintită a fost nejustificată. “Sumele încasate până la data prezentei, începând cu data de 1 decembrie 2014 depășesc cu mult fondurile necesare operatorului pentru reorganizarea activității și conformarea cu prevederile legale privind transportul deșeurilor la un depozit autorizat. (…) Încă din anul 2013 operatorul, prezentând Consiliului Local contracte încheiate cu alte depozite, profitând de inocența și necunoașterea de către consilieri a faptelor reale, a beneficiat încă de la acea vreme de majorări de tarife nejustificat și nelegal”.

Concret, în 2013 a avut loc o majorare a tarifelor de salubrizare cu 10 % față de cele stabilite în 2008, tocmai în ideea că deșeurile menajere din Tîrgu Mureș vor fi transportate și depozitate la un depozit autorizat ceea ce presupunea cheltuieli suplimentare. În 2014, invocându-se același motiv, tarifele au fost practic dublate, deși așa cum avea să constate și un control al Ministerului Mediului, inclusiv în 2015, o parte a deșeurilor menajere din municipiu ajungeau pe platforma neautorizată de la Cristești.

Procesul în primă instanță, la Tribunalul Mureș, în dosarul 2409 s-a încheiat în februarie 2016, când completul de judecată a decis anularea Hotărârii nr. 362. Consiliul Local Tîrgu Mureș și primarul Dorin Florea au declarat recurs împotriva Hotărârii nr. 84, pronunțate de Tribunalul Mureș. Completul de judecată de la Curtea de Apel Tîrgu Mureș s-a pronunțat în 9 septembrie a.c. și a respins, prin Hotărârea nr. 519, recursul ca nefondat, menținând astfel hotărârea primei instanțe. Hotărârea Curții de Apel Tîrgu Mureș este definitivă, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi atacată pe căile ordinare de atac.

Ce va urma?

Sunt două aspecte aici, unul care îl privește pe reclamant, cel care s-a adresat instanței pentru anularea hotărârii, iar al doilea ce îi vizează pe târgumureșeni, beneficiari indirecți ai acestei hotărâri judecătorești.

Astfel, potrivit art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, “executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii”. Dacă autoritatea locală nu își va executa de bunăvoie obligația, atunci se trece la executare silită, iar instanța de executare va putea aplica și conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 905 din Codul de procedură civilă. Aceștia ar fi primii pași pe care îi poate face reclamantul.

Însă, după cum precizam mai sus, aici mai vorbim și de peste 100 de mii de persoane care au achitat timp de aproape doi ani tarife majorate de salubrizare, plătite nelegal, după cum a stabilit instanța.

Concret, dacă e să ne referim doar la persoanele fizice, acestea au plătit, 21 de luni, un tarif pe persoană de 8,78 de lei/lună, cum a fost stabilit în Hotărârea nr. 362, iar instanța spune acum că aceștia ar fi trebui să plătească în continuare în jur de 4 lei per persoană. Înseamnă o diferență lunară, dacă vom considera că sunt peste 100.0000 de oameni în Tîrgu Mureș, de peste 500.000 de lei, iar anual suma trece de 6 milioane de lei. Pentru a-și recupera aceste sume însă, târgumureșenii ar trebui să se ducă în instanță și să solicite autorității locale returnarea sumelor încasate nelegal, iar autoritatea locală în mod normal ar trebui să se îndrepte împotriva Salubriserv SA, operatorul serviciului de salubritate din Tîrgu Mureș și care este beneficiarul final al banilor. Vorbim de aproximativ 100 de lei/persoană și dați-mi voie să fiu sceptică în privința faptului că prea mulți plătitori ai taxelor de salubrizare se vor judeca pentru aceste sume. În al doilea rând, Salubriserv SA este în insolvență, așa că lucrurile se complică și mai mult.

Cresc tarifele de salubritate?

Tocmai acum când instanța a hotărât anularea Hotărârii nr. 362, Salubriserv SA a solicitat Consiliului Local Tîrgu Mureș, via Administrația Domeniului Public din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș, majorarea tarifelor de salubrizare, începând cu data de 1 octombrie, majorare aplicată la tarifele aprobate în 2014.

Compania Salubriserv SA a solicitat modificarea tarifelor de salubritate “din cauza modificării distanţei de transport la depozitul cel mai apropiat de la Odorheiu Secuiesc, tariful de depozitare modificat care este aplicat de operatorul depozitului – SC RDE Harghita SRL şi de modificarea salariului minim brut pe economie, nemodificând celelalte componente ale noilor tarife propuse (ex. colectare, întreţinere etc.)”. Până acum, deșeurile din Tîrgu Mureș erau transportate atât la Sighișoara cât și la Odorheiu Secuiesc, doar că operatorul sighișorean Schuster Ecosal SRL a informat recent compania Salubriserv SA că nu mai poate accepta gunoiul târgumureșean.

Potrivit anexei care însoțește proiectul de hotărâre, tarifele vor crește cu peste 20 %. Astfel, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la agenţi economici şi instituţii publice (lei/agent ec./lună), noul tarif propus cu TVA este de 125,32 de lei, în creștere cu 23,40 de lei față de actualul.

Populația și asociațiile de proprietari ar urma să plătească pentru fiecare persoană/lună pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 10,45 de lei, inclusiv TVA. Pentru transportul deşeurilor stradale, municipalității îi va fi perceput un tarif de 213,05 de lei pentru fiecare tonă ridicată, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 50 %.

Iar dacă tot am ajuns la majorări, dați-ne voie să ne mai amintim de o hotărâre adoptată în anii trecuți, și anume Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 131 din 2009. Potrivit anexei 2 a acesteia, consilierii județeni au adoptat, la acea dată, planul multianual de evoluție a taxelor prognozat, motivând astfel: “Pe baza analizei realizate, a rezultat că valoarea taxei propuse pentru operarea sistemului include contravaloarea tuturor serviciilor prestate – colectare, transport, operare sistem şi poate fi suportat de populaţie, încadrându-se în limitele legale”.

Conform acelui plan, o persoană fizică ar fi trebuit să plătească în cursul anului 2015 pentru deșeuri o taxă de 8,78 de lei, exact suma stabilită și prin hotărârea din 2014 a Consiliului Local Tîrgu Mureș. În 2016, un târgumureșean, potrivit aceluiași plan, avea de achitat 9,30 de lei, iar în 2017 – 9,77. Dacă va fi votată hotărârea, târgumureșenii vor avea un tarif la nivelul prognozat al anului 2018 și mai râmâne ceva și pentru 2019, când estimarea este de 10,69 de lei.

Dacă pentru persoane fizice ne-am cam lămurit cum stăm, iar majorarea tarifelor, că suntem de acord, că nu, se va cam întâmpla pentru că altfel proiectul județean Sistem integrat de management al deșeurilor va avea o mare problemă, la persoane juridice, dați-ne voie să spunem că majorarea e cusută cu ață albă.

Astfel, agenții economici, potrivit Hotărârii nr. 131 a Consiliului Județean, ar trebui să plătească 220.31 de lei/tonă la nivelul anului 2016. Doar că aceștia plătesc astăzi 101 lei/mc/lună și, dacă va fi adoptat proiectul de hotărâre, ar urma să achite 125,32/lei/agent economic/lună pentru fiecare metru cub de deșeuri. Ce nu e în regulă aici? Un metru cub de deșeuri înseamnă 280 de kg, medie specifică estimată chiar de către autoritatea locală. O tonă conține astfel 3,57 mc de deșeuri pentru care agenții economici plătesc, în prezent, 360 de lei/tonă, iar dacă va fi majorat tariful vor achita 446 de lei/tonă, adică de două ori mai mult decât se preconizează că vor plăti în 2031, când estimarea e de 224,78 de lei/tonă. Însă dacă ANRSC și CL Tîrgu Mureș au zis că e bine și așa, de ce nu s-ar (supra)taxa agenții economici?

Ligia VORO

Foto: arhiva Zi de Zi – Consiliul Local Tîrgu Mureș, legislatura 2012-2016