Adler Club, oaza de liniște și relaxare din Jabenița

Omul sfințește locul, mai ales atunci când e vorba de pasiune, seriozitate și nu în ultimul rând bun gust. Nu fac excepție de la această regulă Adela Pascu și Ferenc Sas, administratorii Adler Club din Jabenița, un loc care începe ușor să prindă viață, situat la ieșirea din Jabenița spre Adrian.

Terenul, achiziționat în urmă cu zece ani, se întinde în prezent pe o suprafață de 6 hectare, dintre care un hectar luciu de apă. A tot stat el așa nefolosit până în acest an, când cei doi au decis să-l pună în valoare. Așa se face că au început cu o serie de evenimente pentru cei din zonă și nu numai. „Am început să organizăm diferite evenimente la sfârșitul lunii mai, început de iunie. Am început cu un concurs de pescuit, după care am făcut o pauză și apoi am organizat un eveniment de Ziua Copilului. A urmat apoi ”Ziua Prieteniei”, un eveniment organizat în colaborare cu Primăria Solovăstru. A fost un eveniment reușit, prin care am dorit să ne facem cunoscuți oamenilor din zonă, să ne împrietenim cu cei de aici, să le arătăm locul nostru”, a declarat Adela Pascu.

Patinoar la iarnă

Deși toamna și-a intrat în drepturi, locația este în continuare deschisă, iar când frigul va pune stăpânire pe termometru, se preconizează deschiderea unui patinoar grație hectarului de luciu de apă. „Sunt discuții despre diferite evenimente pentru finalul lunii septembrie, început de octombrie. Așteptăm apoi perioada de iarnă, să înghețe lacul și să amenajăm un patinoar. Avem loc suficient, iar la sfârșit de săptămână lumea să vină să patineze. Vom avea un loc unde se va putea servi un ceai, un vin fiert, seara patinoarul va fi luminat și amenajat așa cum trebuie. Dorim să folosim acest loc și pe timp de iarnă, să nu-l închidem de tot pe timpul iernii”, a afirmat Adela Pascu.

Loc ideal pentru concerte

Pentru anul viitor, Adela și Feri vor să transforme radical locul, astfel ca el să devină un punct de atracție pentru turiști, pentru cei pasionați de sporturi, muzică, dar și pentru cei care preferă liniștea și aerul curat. „Avem mai multe proiecte, o terasă mai mare acoperită, un spațiu de joacă pentru copii și o scenă pentru concerte. Dorim să avem 400-500 de oameni la terasă, să putem organiza evenimente mai mari, atât pentru firme, cât și pentru persoane private. Clienții noștri au fost de la sportivi, la oameni de cultură, care ne-au propus să organizăm diferite evenimente. Avantajul este dat de locație, separată de localitate, cu o acustică foarte bună. La Solovăstru există un atelier care produce instrumente muzical, iar patronul este un pasionat al jazz-ului. El a venit cu ideea să organizăm aici un festival de jazz. A văzut locația împreună cu o persoană din Cluj, organizator de astfel de concerte. Important este să facem un prim pas, o primă ediție, apoi dacă totul iasă bine, să perpetuăm acest festival. La fel și în ce privește pasionații de sport, de mișcare. Fiind într-o zonă aproape de munte putem organiza evenimente sportive care se pretează, avem dealuri, păduri, condiții prielnice pentru un cros montan, mountain bike, motocross. Pe viitor dorim să facem un parc pentru ATV-uri, lumea să poată închiria un ATV și să viziteze împrejurimile”, a spus Ferenc Sas.

„Facem totul cu pași mici, dar siguri”

La prima vedere planurile celor doi pot părea îndrăznețe, lucru contrazis de ambiția celor doi de a realiza. „Avem noroc cu suprafața destul de mare, e loc pentru toate ideile noastre, completate cu sfaturi de la clienți. Totul aici este construi de noi doi, din forțele proprii, fără proiecte sau fonduri din altă parte. Acest lucru ne conferă și o libertate în ceea ce dorim să facem. Este practic munca noastră, ideile noastre și acest lucru este apreciat de oameni. Materialele care le folosim sunt din zonă, nu există beton, plastic, doar lemn și piatră, procurate doar din zonă. Suntem atenți la fiecare aspect, să-i ajutăm și pe cei din zonă, astfel ca ei să-și valorifice aici produsele, fie că vorbim, de lemn sau piatră. În toamna aceasta pregătim materialul iar pentru primăvara anului viitor să intrăm puternic în lucru pentru a finaliza ce ne-am propus. Pornim cu adevărat anul viitor. Vara aceasta a fost mai mult o perioadă de testare, am încercat să vedem cam ce și-ar dori oamenii să facem. Nu ne grăbim, facem totul cu pași mici dar siguri, calculați. Începem să ne punem în aplicare regulile proprii. Așa se face că cei la care le place liniștea, curățenia, încep să vină constant, iar cei care preferă gălăgia, încet dispar. Ne axăm în special pe familii, care preferă un loc liniștit alături de copii. Prezența copiilor este pentru noi cea mai mare bucurie. Foarte mulți copii vin, se simt bine, ceea ce ne bucură foarte mult. După această perioadă de căutări știm ce dorim să construim. Ținem cont și de dorința oamenilor dar și de viziunea noastră. Mergem pe două direcții, organizarea de evenimente și oferirea unei zone de liniște pentru familii. Nu vrem gălăgie, discotecă, chefuri gălăgioase, vrem doar să oferim liniște celor care vin alături de familii, dar și evenimente cu gust pentru oameni cu gusturi bune”, au afirmat administratorii Club Adler.