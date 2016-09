Bătălia pentru consiliile de administrație a școlilor, aproape de final

Consilierii locali s-au întrunit luni, într-o ședință extraordinară, pentru a aproba completarea consiliilor de administrație a școlilor. Doar doi consilieri nu vor face parte din niciun consiliu – liberala Theodora Benedek și Peti Andrei – de la UDMR. Patru unități de învățământ nu vor avea încă consiliile de administrație complete, deoarece partidele politice nu au căzut de acord asupra lor. Acestea sunt: Școala Gimnazială Nr. 7, Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Liceul Romano-Catolic și Liceul Vocațional “Mihai Eminescu”. Urgența de a fi desemnați aleșii locali în consilii este determinată atât de funcționarea unităților de învățământ cât și de anunțata organizare a examenelor pentru conducerile acestora. Potrivit legislației, consiliile de administrație vor numi membrii în comisiile de examen.

Aleșii din Consiliul Local (CL) Tîrgu Mureș și-au dat întâlnire în prima zi a săptămânii pentru a vota componența consiliilor de administrație a 34 de unități de învățământ.

Încă de la începutul ședinței, consilierul local prof. dr. Theodora Benedek a anunțat că nu dorește să facă parte din niciun consiliu de administrație, deoarece ar fi în incompatibilitate cu funcția de șef secție a Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș. Însă a făcut un anunț care poate fi un stimulent pentru elevii târgumureșeni. “Pentru că sunt conștientă și cred în rolul educației în formarea generațiilor viitoare, doresc să donez indemnizația mea de consilier pentru a se constitui un fond pentru premierea unor copii merituoși. Este o dorință a mea pentru că consider că e bine să dăm, noi venim aici pentru că am demonstrat în activitatea noastră până acum”, a spus consilierul liberal.

Bakos Levente, președintele de ședință, a declarat că banii nu pot fi donați din bugetul local către acel fond, ci doar Theodora Benedek o va putea face după ce își va încasa indemnizațiile.

Banii vor ajunge, în fiecare an, la doi copii merituoși, unul de la secția română și unul de la secția maghiară, în urma unei analize a performanțelor școlare.

Ținând cont că indemnizația de ședință este în jur de 500 de lei, iar în an sunt cel puțin 12 ședințe, cei doi elevi se vor alege la sfârșitul anului școlar cu 3000 de lei.

Curți deschise revine

Consilierul POL Radu Bălaș a readus în plenul CL solicitarea de a fi deschise curțile școlilor atunci când nu sunt cursuri.

“Am făcut o cerere către domnul Lobonț, prin care solicitam o întâlnire între directorii de școli, consilieri locali, reprezentanți ai primăriei, pentru a identifica problemele pentru care nu se pot deschide aceste curți ale școlilor”, a spus Radu Bălaș care a mai amintit că a avut o discuție cu Poliția Locală referitor la asigurarea securității elevilor.

Acesta a susținut că deschiderea curților școlilor le-ar oferi copiilor o alternativă la petrecerea timpului la computer sau pe smartphone.

Întâlnirea solicitată de Radu Bălaș nu a fost încă programată.

Fără conducere nu există școală

Consilierul UDMR Peti Andrei a explicat înainte de trecerea la ordinea de zi raționamentul convocării unei ședințe extraordinare.

„Din păcate am uitat de un aspect important, fiecare unitate are nevoie de o conducere, conducere care este primul responsabil de a cheltui eficient aceste fonduri. De aceea am considerat important deoarece anul școlar a început de o săptămână să convocăm această ședință extraordinară (…) Am avut mai multe ședințe, din 34 de unități școlare am ajuns la compromis, la înțelegere în 29, exemplu care trebuie urmat și în viitor. Propunerea mea este să dăm dovadă de înțelegere și înțelepciune, să fim un exemplu pentru comunitatea târgumureșeană, să amânăm cele cinci unități de învățământ până la ședința următoare, pentru sunt convins că vom ajunge la înțelegere”, a spus acesta.

Cele cinci școli unde aleșii nu s-au pus de acord erau Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Liceul Teoretic Bolyai, Liceul Vocațional Mihai Eminescu, Școala Gimnazială Nr. 7, Liceul Romano-Catolic. La vot însă au rămas doar patru fără consilii complete, Radu Bălaș renunțând la gimnaziul Cuza pentru Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu.

Activitate neretribuită

Cu toate că a fost concurență mare pentru unele consilii de administrație, această activitate nu este plătită, cum avea să explice Dumitru Matei, consilier local liberal și directorul Colegiului Agricol Traian Săvulescu.

“Această activitate ne aparține, nu este retribuită și țin să amintesc că un consilier, la un moment dat, poate să facă din 4-5 consilii de administrație, dar trebuie să țină cont că prezența în aceste consilii de administrație trebuie onorată. Ședințele consiliilor de administrație se organizează o dată lunar sau ori de câte ori este nevoie. Ce înseamnă aceasta ori de câte ori este nevoie? Apar în anumite perioade ale anului situații în care există 3-4 ședințe extraordinare, în care trebuie să se ia o decizie care nu permite amânare. În general, pentru gimnazii și licee, acestea se organizează la aceeași oră și la aceeași dată pentru cazurile de excepție. Or nu văd cum un consilier poate să fie în același moment în cinci locuri”, a subliniat acesta.

Mai mult, Dumitru Matei a mai susținut că în mandatul trecut, după ce au fost votați, consilierii nu au mai prea dat pe la consiliile de administrație.

În ciuda explicațiilor acestuia, în consiliile de administrație, au rămas consilieri care vor activa în cel puțin trei sau patru.

Cine sunt consilierii din administrația școlilor?

Mai jos, Zi de Zi vă prezintă lista cu aleșii locali care vă vor reprezenta în consiliile de administrație a școlilor și grădinițelor și cui se vor putea adresa părinții de acum încolo, dacă nu își vor soluționa problemele cu directorii unităților de învățământ sau cu ceilalți membri ai consiliilor.

Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”: Radu Todoran, Dumitru Pavel, ambii PNL, Cristian Bratanovici – PSD

Colegiul Național “Unirea”: Sergiu Papuc – PSD, Vasile Miculi și Ioan Fărcaș, ambii PNL

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”: Ioan Fărcaș, Vasile Miculi, Liviu Todoran – toți PNL

Colegiul Economic “Transilvania”: Cristian Bratanovici – PSD, Ioan Fărcaș – PNL, Bakos Levente – UDMR

Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” și Grădinița cu Program Normal și Grădinița cu Program Prelungit “Rază de Soare”: Novák Zoltán – UDMR, Mark Christian Hermann – POL, Dumitru Matei – PNL

Școala Gimnazială „Romulus Guga” și Grădinița cu Program Normal Nr. 20: Cristian Bratanovici – PSD, Szászgáspár Barnabás – UDMR

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Grădinița cu Program Normal și Grădinița cu Program Prelungit „Codrișor”: Szászgáspár Barnabás – UDMR, Ioan Fărcaș – PNL și o poziție vacantă

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Primară Beșa Nr. 19, Grădinița cu Program Normal Nr. 12 și Grădinița cu Program Normal Nr. 11: Furó Judit – UDMR, Daniela Ceană – PSD, Dumitru Matei – PNL

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” corp A+B, corp C, Grădinița cu Program Normal Nr. 14: Szászgáspár Barnabás, Mozes Levente – ambii UDMR, Radu Bălaș – POL

Școala Gimnazială „Europa” și Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța din Povești”: Bakó Szabolcs – UDMR, Dumitru Pavel – PNL, Sebastian Pui – PSD

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, corp A, corp B, Grădinița cu Program Normal Nr. 7, Grădinița cu Program Prelungit „Rândunica” și Grădinița cu Program Prelungit „Licurici”: Sergiu Papuc – PSD, Györfi Júlia – POL, Szászgáspár Barnabás – UDMR

Școala Gimnazială „Dacia” corp A, corp B, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 și Grădinița cu Program Prelungit „Pițigoi”: Sergiu Papuc – PSD, Ioan Fărcaș – PNL, Furó Judit – UDMR

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” și Grădinița cu Program Normal: Szászgáspár Barnabás, Mozes Levente – ambii UDMR, Cristian Bratanovici – PSD

Școala Gimnazială „Serafim Duicu” corp A, corp B, Grădinița cu Program Normal Nr. 8, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 și Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța”: Kovács Lajos – UDMR, Radu Bălaș – POL, Sebastian Pui – PSD

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Copilăriei” și Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”: Mozes Levente – UDMR, Sebastian Pui – PSD

Liceul Vocațional Reformat: Furó Judit, Bakos Levente – ambii UDMR

Liceul Vocațional de Artă: Csiki Zsolt, Novák Zoltán – ambii UDMR, Mark-Christian Hermann – POL

Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert”: Kovács Lajos, Magyari Előd – ambii UDMR, ambii UDMR, Sergiu Papuc – PSD

Școala Gimnazială „Bernády György”: Furó Judit – UDMR, Radu Todoran – PNL

Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”: Dumitru Matei, Vasile Miculi – ambii PNL, Daniela Ceană – PSD

Liceul Tehnologic „Aurel Persu”: Dumitru Pavel – PNL, o poziție vacantă

Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”: Dumitru Matei, Vasile Miculi – ambii PNL, Mozes Levente – UDMR

Liceul Tehnologic „Avram Iancu”: Furó Judit – UDMR, Ioan Fărcaș – PNL

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”: Csiki Zsolt, Bakó Szabolcs, ambii UDMR, Györfi Júlia – POL

Liceul Tehnologic „Electromureș”: Kovács Lajos – UDMR, Ioan Fărcaș, Vasile Miculi – ambii PNL

Liceul Tehnologic „Traian Vuia” și Grădinița cu Program Normal Nr. 9: Kovács Lajos – UDMR, Ioan Fărcaș – PNL, Daniela Ceană – PSD

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6, Grădinița cu Program Prelungit „Arlecchino” și Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor”: Magyari Előd – UDMR, Dumitru Matei – PNL

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15: Bakó Szabolcs – UDMR, Radu Bălaș – POL

Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” și Grădinița cu Program Normal Nr. 1: Magyari Előd – UDMR

Grădinița cu Program Prelungit „Ștefania”, Grădinița cu Program Normal Nr. 3 și Grădinița cu Program Normal Nr. 4: Kovács Lajos – UDMR

