FOTO: UDMR Mureş, infuzie de tinereţe pentru Parlament

Consiliul Permanent Teritorial al UDMR Mureş a stabilit, luni seara, prin vot secret, ordinea candidaţilor pe listele de la alegerile din 11 decembrie pentru Senat, respectiv Camera Deputaţilor. Învingătorii scrutinului, care vor ocupa locurile eligibile de pe liste sunt Novák Csaba-Zoltán şi Jakab István la Senat, respectiv Vass Levente, Csép Éva Andrea şi Császár Károly la Camera Deputaţilor.

Pentru prima dată în istoria UDMR Mureş, niciun parlamentar în funcţie nu se regăseşte pe listele de candidaţi la alegerile parlamentare. Cu toate acestea, actualii parlamentari de Mureş au transmis, prin vocea lui Borbely Laszlo, că pasul înapoi nu înseamnă nicidecum retragerea de la luarea deciziilor în cadrul filialei.

La şedinţă au fost convocaţi 173 de delegaţi din judeţul Mureş, primari, viceprimari, consilieri judeţeni şi consilieri locali, din care au participat 170 şi au votat 169.

Novák şi Jakab, în pole position la Senat

Pentru Senat, competiţia a fost foarte strânsă, diferenţa dintre cei patru candidaţi fiind de câteva voturi. Astfel, lista va fi deschisă de istoricul Novák Csaba-Zoltán (89 de voturi), iar pe poziţia a doua, considerată eligibilă, s-a clasat Jakab István, fost secretar de stat (84 de voturi). Acesta a depăşit-o, la distanţă de un singur vot, pe Kozma Mónika, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Mureş (83 de voturi). Pe ultimul loc s-a situat consilierul judeţean Brassai Zsombor, totodată preşedintele UDMR Mureş (78 de voturi).

„A fost o competiţie foarte strânsă, aş dori să le mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi mesajul meu principal este că de mâine continuăm munca, împreună”, a declarat Novák Csaba-Zoltán.

„A fost o surpriză pentru mine, trebuie să le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit şi votat, dar greul de acum începe deoarece începe campania. Al doilea loc la Senat este o poziţie care având în vedere că vom avea vot pe liste, poate veni prin redistribuire. Deci va trebui să lucrăm, să fie un rezultat bun şi atunci şi acest loc ar putea fi eligibil pentru Senat”, a menţionat Jakab István.

Vass, Csép şi Császár, primii la Camera Deputaţilor

În privinţa listei pentru Camera Deputaţilor, delegaţii UDMR au decis următoarea ordine: Vass Levente (medic, 117 voturi), Csép Éva Andrea (consilier judeţean, 116 voturi), Császár Károly (jurist, 88 de voturi), Soós Zoltán (directorul Muzeului Judeţean Mureş, 71 de voturi), Tubák Nimród (loc primit din oficiu, din partea MIET), Fodor Sándor József (profesor, 51 de voturi), Balogh József (om de afaceri, 38 de voturi) şi Hamar Alpár-Benjámin (consilier guvernamental, 20 de voturi). „Mulţumesc colegilor pentru susţinerea lor, le mulţumesc pentru că m-au primit şi m-au ascultat, am avut şansa să aflu problemele lor. Le mulţumesc pentru votul lor şi cred că munca de acum încolo începe, pentru că timp de trei luni o să avem nevoie de ajutorul lor. Fără susţinerea colegilor, a oamenilor din localităţi, comune, a primarilor şi a viceprimarilor va fi greu pentru că echipa de seniori care a reprezentat până acum UDMR Mureş în Parlamentul României se va schimba în totalitate, iar acest lucru ne onorează şi ne pune şi la treabă”, a transmis Vass Levente.

„După cum am mai spus, ziua de astăzi a fost un examen pentru UDMR Mureş, deoarece până acum nu am avut şansa de a schimba total aceşti oameni care au lucrat şi ne-au reprezentat în Parlament şi în Senat. Colegii cred că mi-au acordat încredere pentru că mă cunosc bine, sunt o fire care nu am stare şi găsesc mereu lucruri pe care trebuie să le rezolv şi aşa mă şi definesc: sunt un perpetuum mobile. Aşa m-am născut, cred eu. Pe de altă parte, cred că sunt pregătită pentru a reprezenta Uniunea şi la nivel naţional, am făcut asta la nivel judeţean şi cred că experienţa pe care am acumulat-o în judeţul Mureş o pot duce mai departe, la un nivel mai înalt”, a declarat Csép Éva Andrea.

„Mesajul meu pentru colegii care mi-au acordat încrederea lor este că le mulţumesc foarte mult pentru această încredere şi sper ca viitor deputat să servesc cât mai bine UDMR, deoarece consider că în 11 decembrie avem toate şansele să obţinem procentul de 5% necesar pentru intrarea în Camera Deputaţilor”, a afirmat Császár Károly.

Péter Ferenc: „E un moment istoric”

Şedinţa a fost deschisă de Péter Ferenc, vicepreşedinte politic al UDMR Mureş şi totodată preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, care a subliniat momentul istoric prin care trece organizaţia Lalelei din judeţul Mureş. „Este vorba despre un moment istoric, deoarece dacă ne gândim că trebuie să alegem un Consiliu politic care va reprezenta judeţul Mureş în Parlament. Numesc această şedinţă un moment istoric deoarece nu s-a mai întâmplat ca senatorii şi deputaţii UDMR să fie complet schimbaţi”, a afirmat Péter Ferenc. De asemenea, Péter Ferenc a reamintit celor prezenţi despre datoria de a fi responsabili vis a vis de prezentul şi mai ales de viitorul UDMR Mureş, a transmis mult succes viitorilor parlamentari ai Uniunii şi a mulţumit tuturor colegilor pentru munca depusă.

Marko Bela: „Am făcut ceea ce ne-am asumat”

În alocuţiunea sa, fostul lider al UDMR, senatorul Marko Bela, a mărturisit că nu e „foarte bucuros” că „se face o astfel de întorsătură de situaţie” şi a contrazis vocile potrivit cărora actualii parlamentari ai UDMR Mureş ar fi epuizaţi. „De ce spun că nu mă bucur? Pentru că persoanele se pot schimba desigur, cum s-au şi schimbat în cursul timpului, însă la un lucru singur nu m-am gândit şi anume că acea cale aleasă de UDMR nu ar trebui să schimbe. Mă gândesc aici în special că în momentul de faţă se face o schimbare în viaţa UDMR-ului. Eu cred că tocmai aceasta este marea problemă, ceea ce a făcut în ultimii 26 de ani UDMR se poate să continue eficient şi cu mai multe rezultate? La această întrebare ar trebui să găsească răspuns candidaţii care vor fi aleşi”, a afirmat Marko Bela, care a transmis viitorilor parlamentari ai Uniunii că activitatea de la Bucureşti „nu este o răsplată pentru munca depusă până acum”, ci „o sarcină extrem de grea”. „Am citit că acum îşi ia rămas bun un grup epuizat şi sigur vă daţi seama că eu nu aşa gândesc. Pur şi simplu este vorba despre faptul că am părerea că am făcut ceea ce ne-am asumat, ceea ce se putea face şi ceea ce se putea realiza în ultimii 26 de ani. Consider că mi-am făcut munca şi dacă nu este vorba despre o muncă de şapte zile din şapte, 24 de ore din 24, atunci aş preda-o altora. Despre asta este vorba. Uitaţi-vă la domnul Borbely Laszlo. Este el epuizat? Cât timp va trebui să treacă până când cineva înlocuieşte acest om extrem de agil în cadrul UDMR-ului? Desigur pentru că tot timpul voia să facă ceva. Munca de parlamentar şi munca politică constă din faptul că mereu omul vrea să facă ceva”, a completat Marko Bela.

Borbely Laszlo: „Vom fi în continuare în această echipă”

În debutul discursului său, deputatul Borbely Laszlo a catalogat şedinţa Consiliului Permanent Teritorial al UDMR Mureş drept „foarte interesantă” şi a transmis că echipa actuală de parlamentari nu se va da în lături, aşa cum pronostichează unele voci. „Nu ne vom da în lături, am făcut un pas înapoi poate, nici Marko Bela, nici Kelemen Atilla, nici Kerekes Karoly, ca să nu mai vorbim de mine. Vom fi aici, în continuare, în această echipă, care este echipa UDMR-ului în continuare”, a precizat Borbely Laszlo, care a amintit şi despre bătăliile politice duse, cu succes, cu alte partide maghiare.

De asemenea, Borbely Laszlo i-a mulţumit public lui Marko Bela pentru rolul asumat de mentor politic, şi nu numai. „Eu am învăţat cel mai mult de la el, politică, şi nu numai politică, ci şi omenie. Acestea înseamnă valorile morale, care sunt foarte importante în viaţă. Indiferent de politică, deoarece nu funcţionează lucrurile dacă nu ai un obiectiv determinat cu mare precizie. Trebuie explicat foarte mult ceea ce am făcut, toată lumea va primi o listă cu proiectele de lege pe care le-am depus în Parlament, există un sumar despre ce s-a făcut de UDMR în ultimii patru ani”, a punctat deputatul UDMR. „Încercaţi să vă închipuiţi acest spirit în următorii patru ani pe care o să îi petreceţi în Parlament şi aşa cum a spus şi Péter Ferenc, ne-a lipsit încrederea unul faţă de celălalt”, a transmis Borbely Laszlo viitorilor parlamentari ai UDMR. „Sper că vom putea să transmitem o parte din experienţa noastră celor care vor pleca la Bucureşti”, a mai spus deputatul UDMR.

Kelemen Atilla: „Dumnezeu ne-a dăruit un astfel de Marko Bela”

„Am luat în serios decizia Consiliului care a spus că noi trebuie să facem rezumatul activităţii noastre. Nu am venit aici ca să mă laud, dar în activitatea mea de parlamentar am depus 196 de proiecte de lege al căror autor sau coautor am fost. Să prezint aceste proiecte mi-ar lua cam 300 de minute”, a spus, la începutul alocuţiunii sale, deputatul Kelemen Atilla.

„Marko Bela este, în sens politic, părintele nostru, deşi eu sunt cel mai în vârstă. Probabil şi cele trei căsnicii pe care le-am avut a contribuit la acest lucru”, a continuat, mai în glumă, mai în serios, Kelemen Atilla.

Următoarea parte a discursului i-a fost dedicată fostului lider al Uniunii, Marko Bela. „Prietenia mea cu Marko Bela a început în anii 1970. Eu sunt părtinitor în ceea ce mă priveşte şi Dumnezeu ne-a dăruit un astfel de Marko Bela, şi el este cel care a constituit echipa şi a putut să obţină recunoaşterea de care şi persoana mea a avut parte”, a precizat Kelemen Attila, care a apreciat în termeni pozitivi activitatea din Parlamentul României şi în alte instituţii din capitală sau chiar europene depusă de Borbely Laszlo, Frunda Gyorgy şi Kerekes Karoly. „Eu gândesc că fiecare formaţiune politică din România ar fi bucuroasă cu un Marko Bela, un Kerekes Karoly şi un Borbely Laszlo în rândurile sale. Mesajul nu e că nu vrem să ne dăm la o parte, am dori ca vocea noastră să fie auzită şi să fie şi o schimbare de regulament, dacă există organizaţie de femei şi de juniori, să existe şi organizaţie de seniori”, a conchis Kelemen Atilla.

Din discursurile candidaţilor UDMR Mureş la Senat

„Ironia sorţii este că acum 22 de ani, în 1994, în 19 septembrie, s-a depus proiectul de lege pentru predarea limbilor minorităţilor. De atunci, am avut parte de politicieni care au avut înţelepciunea politică de a face foarte multe lucruri pentru maghiarimea din Transilvania. Aş dori să activez în domeniul culturii şi educaţiei. În acelaşi timp, aş dori să subliniez faptul că în politică mă vor aştepta foarte multe provocări. Au fost ani în care bărbaţii se duceau la război şi femeile au arătat că pot susţine viaţa prin muncă. Dragi tineri, ca şi cadru universitar cred că trebuie transmisă experienţa, dar trebuie ca şi tinerii să aleagă, să selecteze. Vă promit că voi ajuta generaţia tânără pentru a-şi realiza propriile vise.”

Novák Csaba-Zoltán

„Aş dori să vă rog să alegeţi între candidaţi, sunt destul de mulţi candidaţi pe care îi puteţi alege şi în 2011, la Congresul de la Oradea, probabil aţi fost acolo foarte mulţi dintre dumneavoastră, când Guvernul Ungariei ne-a sugerat cum ar fi mai bine să votăm, de aceea m-am gândit ca dumneavoastră să alegeţi şi să nu votaţi. Candidaţii pe care îi veţi alege au diferite niveluri de experienţă, activează în diferite discipline, eu şi în 2004 mi-am depus candidatura şi mi s-a spus, bine, vrei să fii deputat din prima? Nu. Aşa e. Vii în Bucureşti, mai cunoşti şi tu sistemul, înveţi organizarea şi după aceea. Eu m-am dus secretar de stat la un minister, continuând apoi la Ministerul Dezvoltării, după aceea am lucrat în sfera publică şi privată şi am fost şi în Consiliul European.”

Jakab István

„Am înţeles seriozitatea responsabilităţii pe care o avem, sunt aici politicienii care au fost formatorii de opinie ai societăţii maghiare în ultimul sfert de secol. Cu ajutorul lor, stau aici foarte mulţi primari, de exemplu, simt ca şi cum ar fi nişte părinţi care îşi ajută copii. Ei i-au crescut şi i-au îndrumat şi primarii acceptă responsabilitatea. Vă cer votul pentru că am o experienţă în administraţia publică, mi-am clădit o familie aici, acasă, şi cred că aici, acasă, trebuie să ne simţim acasă. Pentru toate acestea avem nevoie de decizii politice şi eu cred că pot lua parte la aceste decizii politice, atât în privinţa dezvoltării care se axează pe regiuni şi care ne arată calea spre viitor, cât şi în ceea ce priveşte deciziile sociale sau cele din agricultură. Vă cer votul pentru că încerc să obţin consensul care e important şi necesar pentru o organizaţie care funcţionează eficient.”

Kozma Mónika

„Indiferent de faptul că sunt preşedintele organizaţiei judeţene, încerc această candidatură şi le mulţumesc celor care m-au sprijinit. Acesta în sine este un succes pentru mine, pentru că mi se recunoaşte rolul în UDMR Mureş. Desigur, această atitudine este destul de obiectivă. Acum 22 de ani, în viaţa mea a intrat UDMR-ul şi ultimii cinci ani mi i-am petrecut zi şi noapte lucrând pentru UDMR. Domnul senator Marko Bela are dreptate, acesta este un lucru natural, aceasta este provocarea vieţii publice care trebuie asumată.”

Brassai Zsombor

Din discursurile candidaţilor UDMR Mureş la Camera Deputaţilor

„Mulţumesc pentru onoarea cu care m-au primit toţi primarii şi viceprimarii în ultimele trei săptămâni şi jumătate. M-au ascultat, m-au lăsat să mă prezint, am aflat de problemele lor. Cel mai important lucru pentru mine este să susţinem UDMR, să clădim o organizaţie puternică, să avem în judeţul Mureş, în Târgu-Mureş, organizaţii puternice. Mă bucur că trecem înapoi la liste, cum a fost acum opt ani, ceea ce înseamnă că organizaţia este mai importantă decât omul. Trebuie să mergem înainte şi să ne susţinem reciproc. În privinţa Sănătăţii, sunt patru principii în care cred: sustenabilitatea, eficienţa, eficacitatea şi dreptatea. Ca medic, chiar dacă va fi greu, le voi explica viitorilor colegi că sistemul sanitar trebuie privit din punct de vedere al pacienţilor. Susţin că reforma sistemului sanitar şi ceea ce voi face în Comisia de Sănătate va fi văzut din punct de vedere al pacientului.”

Vass Levente

„Sunt foarte mulţi oameni în jurul nostru pe care îi respect şi de la care am învăţat foarte mult. Nimic nu-l poate împiedica pe un deputat ca să facă ceva pentru interesul comunităţii. Atunci de ce să nu mă folosesc de această oportunitate? Doamnelor şi domnilor, am obiective. Obiective foarte mari, pentru a înlesni soluţionarea problemelor sociale, pentru ajutorarea celor care fac parte din clase sociale defavorizate. În Parlament putem propune proiecte de lege pentru a soluţiona aceste probleme. Aş dori să mă dezvolt în continuare în viaţa comunităţii mele şi promit să nu îmi schimb numărul de telefon. Ştiu că mă pot baza pe sprijinul dumneavoastră nu numai acum, la vot, ci mai ales după această şedinţă şi vă promit că şi în continuare vă voi chema când voi avea nevoie de voi şi voi asculta părerile, dar şi sfaturile voastre.”

Csép Éva Andrea

„Am realizat un portret al candidatului ideal pentru Camera Deputaţilor: să aibă experienţă profesională, să fie cinstit, să fie de încredere, să poate continua iniţiativele bune începute de cei de dinainte. La aceste întrebări pot să spun că deţin o experienţă de 15 ani în administraţia locală, am încercat să înlesnesc activitatea dintre cetăţeni şi administraţie. Fără o salarizare adecvată nu putem găsi muncitori şi angajaţi pregătiţi corespunzător. Cred că judeţul Mureş poate fi un judeţ puternic, în afara problemelor din zona Târnavelor am luat cunoştinţă şi despre probleme din alte zone ale judeţului, cunosc dificultăţile pricinuite de lipsa unei reţea de apă. Un alt domeniu la care judeţul Mureş poate fi puternic este agricultura, dar unde sunt probleme. Cumpărarea în masă a laptelui la preţuri scăzute este o problemă, respectiv actele de proprietate şi mă preocupă crearea unei baze de date care să conţină informaţii despre agricultorii din judeţ.”

Császár Károly

„M-am născut aici la Târgu-Mureş, am făcut şcoala aici, am crescut pe Dâmbu Pietros, mi-am continuat studiile la Cluj, la masterat, la doctorat, şi după cinci ani de trăit în afara ţării am revenit acasă. Acum zece ani am fost susţinut pentru a prelua conducerea Muzeului Judeţean Mureş, din 2008 sunt vicepreşedinte UDMR pentru cultură, din 2013 sunt unul dintre organizatorii Vâltorii Mureşene, iar în 2015 am devenit candidatul UDMR şi al PPMT la Primăria Târgu-Mureş. Ştiam că va trebui să fac faţă multor acuzaţii, nu de două-trei luni de zile, ci chiar de ani întregi. Mandatul de la Bucureşti va fi de patru ani şi cel care acceptă acest lucru ştie că nu e uşor să clădim un candidat. Am fost consilier local la Târgu-Mureş şi am văzut că atunci că funcţia politică se întâlneşte cu cea profesională, ceea ce se întâmplă foarte des, dar nu avem rezultate fără acestea şi nu există rezultate bune fără asumarea răspunderii şi fără curaj.”

Soós Zoltán

„Tinereţea nu este o virtute, ci o stare şi vă doresc să rămâneţi mereu tineri. Sigur, criteriul de vârstă nu poate fi comparat cu politicienii mai experimentaţi. Îmi amintesc că atunci când am fost copil, tatăl meu mi-a spus un lucru: fiule, când dai mâna cu cineva, acesta nu este un gest indiferent, se poate face doar cu mâna dreaptă, te uiţi în ochii celuilalt şi îi strângi mâna. Nu ştiam, şi aceste lecţii mici m-au pregătit pentru viaţă. Cinstea, integritatea şi credibilitatea ne face oameni. Devenind adult, am realizat că merită să faci ceva pentru oameni şi am încercat să aduc un plus de valoare vieţii culturale şi ştiinţifice studenţeşti.”

Tubák Nimród

„După patru ani, stau iar în faţa dumneavoastră pentru a-mi da un vot de încredere. Acum patru ani, am candidat şi ama adus voturi la UDMR şi dina cest punct de vedere sunt un candidat de nădejde, de încredere. Îmi doresc să primesc încrederea dumneavoastră nu numai pentru o regiune mică, ci şi pentru regiuni mai mari, cum este judeţul. Îmi doresc ca şi românii şi maghiarii să înţeleagă ce vreau să spun şi îmi doresc ca noi toţi, aici, când ne dăm votul, să ne gândim la viitor. Lucrez în educaţie, am o funcţie de conducere şi ştiu ce dificultăţi sunt în acest sistem care funcţionează dezordonat, în loc să funcţioneze ca un tot unitar. Educaţia contează foarte mult atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru copii dumneavoastră.”

Fodor Sándor József

„Am 60 de ani, nu ştiu dacă sunt epuizat sau nu, dar uite că sunt candidat. Nu a fost o decizie simplă, pentru că lucrez în sectorul privat, conduc două firme. În ultimele săptămâni s-au petrecut nişte lucruri foarte intense la nivelul UDMR Mureş. Dacă ne gândim la ultimii 20 şi ceva de ani, despre care s-au făcut rapoartele, am patru mandate în administraţia judeţeană şi mereu unde am putut am ajutat. În ultimele zece zile n-am dat telefoane la nimeni, n-am cerut nimic de la nimeni şi nu vreau să mă duc în parlament pentru subzistenţă. Eu cred că toate cunoştinţele acumulate în 20 de ani pot fi folosite cu succes, alături de cele cu care mă întâlnesc în fiecare zi. Dacă ajung în Parlament, primul lucru pe care îl voi face este să continui activitatea pentru agricultură, pentru că viaţa e grea în acest sector. De asemenea, foarte important e şi sectorul educaţional.”

Balogh József

„Am 48 de ani, sunt căsătorit, am trei copii şi sunt revoluţionarul despre care lumea spune că tot timpul comentează. Sunt conducător al mai multor ONG-uri. În 1989, în decembrie, am fost împuşcat dar am schimbat regimul. N-am primit ajutor de la nimeni, am încercat să găsesc soluţii la problemele revoluţionarilor, dar şi la alte probleme cum ar fi poluarea de la combinat. Ştiu cum este să trăieşti ca şi şomer, de aceea aş dori să mă ocup de probleme sociale, vreau să lucrez pentru oameni, pentru comunitate, să fac amendamente pentru legi care să asigure soluţii pentru un trai mai bun. Consider că trebuie adus la iveală adevărul despre martie 1990 de la Târgu-Mureş şi despre revoluţionarii falşi.”

Hamar Alpár-Benjámin

