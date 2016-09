Adrienne Biró. Și-a pierdut vederea acum 14 ani, dar a obținut aur la arte marțiale

Tot ceea ce a realizat este datorită ambiției și perseverenței. Adrienne Biró este nevăzătoare de 16 ani și ne uimește cu incontestabila putere și dorință în a merge tot timpul mai departe cu speranță. În anul 2015 a fost declarată Voluntarul Anului, iar anul acesta a obținut aurul la o competiție de amploare de arte marțiale.

Adrienne a fost pe nedrept nevoită să ancoreze în întuneric, să se reinventeze, să-și descopere puterile, să-și afle limitele, odată ce a împlinit vârsta de 14 ani. Atunci a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală, a suferit două operații pe creier, iar la cea de-a doua a intervenit o complicație provocată de o meningită, fiindu-i afectat nervul optic, ceea ce a dus la pierderea vederii. Cu o voință de fier și cu o răbdare exemplară, tânăra a învățat tainele scrisului și cititului Braille și a pus în practică cunoștințele sale în cadrul programelor Asociației HIFA și și-a continuat studiile la liceul fără frecvență, din dorința de nu rămâne în urmă. Condusă de pasiunea și dorința de a ajuta, și-a canalizat întreaga energie înspre munca de voluntariat, motiv pentru care în cadrul Asociației HIFA – România Ajutor pentru Toți” Târgu Mureș, tânăra a fost declarată Voluntarul Anului 2015. Ea nu numai că îi învață pe tineri metoda de scris şi de citit a orbilor, însă ca voluntar este un exemplu care demonstrează, că oamenii cu dizabilităţi sunt membri valoroşi, cu drepturi egale, ai societăţii.

A suflat aurul din prima

Începând din luna iulie, anul acesta, tânăra practică artele marțiale și se antrenează la sala Electrica, lângă Sala Polivalentă. Și, da, în cadrul unei competiții de amploare a obținut locul I.

”Antrenorul meu, sensei Adrian Belean, ajutat de câţiva asistenţi, ne sunt de mare ajutor, deoarece noi, sportivii nevăzători învăţăm prin tehnica numită umbră, shadow. Asistentul stă lipit de spatele nostru, ne ţine ţine de încheietura mâinii şi, de fapt face deodată cu noi aceeaşi mişcare de mai multe ori, ca să înţelegem, apoi noi repetăm, până reuşim să o facem corect” ne povestește Adrienne.

S.G. Sakura Târgu Mureș, club afiliat la ‘INTEGRATED KARATE FEDERATION’, a organizat prima competiție internațională de Arte Marțiale destinată exclusiv persoanelor cu dizabilități. Evenimentul I-Karate Global International Cup Târgu Mureș este înscris în calendarul internațional al Integrated Karate Federation și a avut loc în perioada 24-28 august 2016 în Sala ‘Anton Pongracz’ a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș. Competiția a fost o premieră pentru România, activitatea fiind dedicată persoanelor cu nevoi speciale: nevăzători, sindromul DOWN, persoane cu dizabilități locomotorii.

”Am concurat în două categorii, kata simplu şi kata cu armă (baston). La kata cu armă am luat locul 3, iar la kata simplu am luat locul 1, aur. La I-Karate Global International cup Târgu-Mureş au participat concurenţi din Canada, Belgia, Ungaria şi România, iar noi, cei de la Sport Grup Sakura, am fost 6 concurenţi” ne spune Adrienne.

Un proiect de pionierat de succes

Preşedintele clubului de arte marţiale Sport Grup Sakura (SG Sakura) din Târgu Mureş, fost sportiv de performanţă în ju­jitsu, Adrian Belean, s-a gândit la soarta oamnenilor sortiți să-ți ducă traiul prin pâcla unei permanente nopți şi a decis să înfiinţeze, în urmă cu aproape 5 ani, un departament de ju-jitsu destinat exclusiv nevăzătorilor.

Pentru acoperirea unui segment de persoane cu deficiențe mai grave și greu de coordonat într-o activitate sportivă, în care văzul este unul dintre elementele principale, împreună cu staff-ul tehnic – administrativ al clubului Sport Grup Sakura – Departamentul de Ju Jitsu, a decis inițierea și derularea unui proiect special pentru persoanele cu deficiențe de vedere (nevăzători), întregul pachet de studiu urmând a avea un număr estimat de 20 ședințe, fiecare a câte două ore ( 40 de ore).

”Metoda shadow – umbra, aduce un element novator în predarea artelor marțiale pentru segmentul de persoane cu dezabilități de vedere, element aplicat anterior în cadrul unui proiect mai mic pentru sportivi cu sindrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), adică a persoanelor cu deficit de atenție. Această metodă de lucru a adus rezultate pozitive în inițierea, studierea și aplicarea tehnicilor de arte marțiale a sportivilor cu ADHD” ne explică sensei Adrian Belean. Potrivit acestuia, un element important în pregătirea sportivilor cu deficiente de vedere a fost identificarea și selectarea unui număr de asistenți (sportivi de performanță cu experiență sportivă și competițională) care să poată asigura permanent transferul de informații tehnice necesare și identificarea cerințelor de compatibilitate vis-a-vis de pregătire fizică, tehnică și teoretică a sportivului cu dezabilități.

Sportivi nevăzători din cadrul Clubului au primit recunoașterea oficială a Federației Române de Arte Marțiale – Departamentul de Ju Jitsu, înmânându-le în mod oficial legitimațiile sportive (Budo Pass-urile), consemnați ca sportivi nevăzători legitimați în istoria Federației Române de Arte Marțiale, Departamentului de Ju Jitsu și a Clubului Sportiv Sport Grup Sakura – Tîrgu Mureș.