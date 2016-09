AZO a investit 10 milioane de euro în ape curate

Conducerea companiei Azomureș a avut curajul de a investi 10 milioane de euro în cea mai avansată tehnologie în domeniul tratării apelor industriale din România. Un proiect unic, care soluționează, pentru viitor, problema poluării apelor râului Mureș. Stația de tratare ape industriale de la Cristești, o investiție de 10 milioane de euro a Azomureș, cel mai mare și important producător de îngrășăminte chimice din România, a fost finalizată de câteva luni, au urmat câteva luni de testare, pentru ca în prezent operarea și mentenanța să fie încredințare Companiei Aquaserv, operatorul regional de apă și canalizare din județul Mureș și, parțial, Harghita. Marți, într-un eveniment din două părți, investiția a fost inaugurată oficial.

În prima parte a zilei, principalii actori ai proiectului materializat la începutul anului au prezentat ce a presupus implementarea sa. Ne întoarcem puțin în timp, la mijlocul lui 2013, când a încolțit proiectul.

“Acum doi ani ani de zile am zis că cei mai buni parteneri sunt Aquaserv, pentru că ei sunt operatorii locali și am ales locația acolo, a fost o negociere foarte deschisă, neașteptată pentru o companie de stat, un parteneriat foarte bun. E o investiție realizată de Azomureș, împreună cu Aquaserv, operată de Aquaserv pentru că ei sunt specialiști, investiția este mai mare decât avem noi nevoie, de aceea așteptăm alte investiții industriale în zonă. În momentul în care am ales Nijhuis Industries, întrebarea principală a fost dacă ieșirile vor fi în conformitate cu legislația europeană și Nijhuis a fost singura firmă care a garantat aceste ieșiri. Astăzi, după jumătate de an de funcționare, așa este. Până acum o jumătate de an deversam în râul Mureș, acum trecem printr-o stație de epurare, ieșirile sunt controlate electronic, automat, astfel că apa care iese de la Azomureș este mai bună decât apa care intră”, ne-a povestit Mihai Aniței, directorul general Azomureș istoria succintă a investiției cifrată la 10 milioane de euro și beneficiul principal generat de aceasta.

Contractor general al proiectului la cheie a fost selectată, așa cum amintea deja Mihai Aniței, compania olandeză Nijhuis Industries, contractată începând cu jumătatea anului 2014. Pentru compania care a realizat designul, project managementul și lucrările de inginerie a fost clar o provocare implementarea într-un timp strâns a stației de tratare ape industriale.

“Este o plăcere să fiu astăzi aici pentru un moment deosebit. Îmi amintesc primele discuții cu reprezentanții Azomureș când ne-am prezentat schița și i-am convins să ne încredințeze acest proiect foarte important în România. Azomureș ne-a provocat nu doar pentru a dezvolta cele mai sustenabile soluții aici, în România, ci și pentru a-i ajuta să reducă impactul asupra mediului, să reducă amprenta producției de îngrășăminte chimice și, de asemenea, de a combina productivitatea prin utilizarea unei cantități mai reduse de energie. Provocările dificile din partea unei companii lider în domeniu ne-au determinat să pregătim un proiect care să răspundă acestora în același timp”, a declarat Menno Holterman, director general Nijhuis Industries – Olanda.

Ape curate prin epurare biologică

Detaliile tehnice au fost oferite de către Rick Knoops, manager de proiect din partea Nijhuis Industries, Aurel Botezan, director tehnic al Azomureș, și Mirela Popa, manager de proiect din partea Companiei Aquaserv.

Pentru a ne face o idee simplă despre un proces tehnologic altfel complicat, Menno Holterman ne-a spus următoarele: “Apele uzate ajung de la Azomureș și bacteriile ne ajută să transformăm melamina, toți compușii, iar cu ajutorul aerului, a tratamentului biologic, curățăm apele și sunt atât de curate încât pot ajunge în râul Mureș, la 400 de m de aici”.

Pentru Aurel Botezan, director tehnic al producătorului de îngrășăminte chimice, implicat și în celelalte proiecte derulate pe platforma Azomureș și inaugurate la sfârșitul anului trecut, după o investiție care a trecut de 200 de milioane de euro, acest proiect a fost dificil, deoarece a presupus găsirea unei soluții tehnice, identificarea terenului cât mai aproape de stația municipală a Aquaserv de tratare a apelor uzate și de Heineken, preluarea apelor de la Heineken, celelalte investiții ce se realizau în același timp în combinat. Și totul contratimp. Însă, la final, rămâne doar un sentiment neascuns de mândrie.



“Suntem mândri de acest proiect, care este unul de referință regional și chiar național pentru că este, din câte știu, a doua stație care aplică biodregabilitatea melaminei. Melamina este un compus organic destul de complicat pentru a fi descompus biologic și am avut mari emoții în selectarea contractorului, cu care să dezvoltăm acest proiect și știam că firma Nijhuis și Witteveen&Bos, dintre toate firmele care au fost în competiție, aveau referințe în acest domeniu. În al doilea rând ne mândrim cu acest proiect pentru că operarea implică colaborarea tripartită dintre Azomureș, Aquaserv și, sperăm, Heineken, în sensul că operarea și mentenanța este făcută de către Aquaserv, o firmă care are competență și foarte multe cunoștințe în tratarea apelor reziduale și nu numai. Vorbind despre impactul general pe care îl au asupra mediului tratarea apelor de la Azomureș și Heineken și a chimicalelor necesare pentru tratare, tratarea în amestec a apelor Azomureș și Heineken, per ansamblu, reduce foarte mult necesarul de chimicale”, a rememorat Aurel Botezan, subliniind, de asemenea, respectul pentru mediu arătat și prin această investiție.

Mirela Popa, manager de proiect din partea Companiei Aquaserv, în ciuda CV-ului bogat al societății în implementarea unor proiecte majore, a recunoscut că investiția Azomureș i-a provocat.



“Ce a însemnat acest proiect pentru Aquaserv? Recunoașterea competențelor noastre. Știm să facem proiecte, Aquaserv a derulat și a fost pionierul multor programe internaționale începând din anii 90. Și pentru noi a fost o provocare acest proiect, a fost complex, a fost interesant, am avut o oportunitate de a învăța alături de firme cu multă experiență în aceste tehnologii, este o provocare pentru Aquaserv de a răspunde cerințelor de mediu la deversare”, a recunoscut Mirela Popa, la finalul unei prezentări în care ne-a explicat ce înseamnă epurarea biologică în stația Azo.

Aurel Botezan a mai amintit la sfârșitul prezentării că Azomureș va mai finaliza în viitorul apropiat alte trei proiecte legate de stația de tratare ape uzate, care vizează, printre altele, preluarea apelor reziduale de la Heineken și reducerea costurilor de tratare, respectiv a consumului de metanol sau dezvoltarea ingineriei de prelucrare a apelor de la Azomureș în stația AZO de tratare biologică.

După acest moment a avut loc inaugurarea stației la Cristești, onorată de către prefectul Lucian Goga, vicepreședintele Consiliului Județean, Alexandru Cîmpeanu și directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului, Dănuț Ștefănescu, și un tur al acesteia unde am urcat la bazinele de pre-denitrificare, bazinele de aerare (nitrificare), bazinele de post-denitrificare și 2 decantoare secundare pentru separarea nămolului, ne-am oprit pe la instalația de stocare – dozare metanol și instalația de stocare – dozare acid fosforic și am observat sistemul SCADA, prin care este monitorizat procesul tehnologic.

Plecăm de la stația de tratare ape uzate a Azomureș în gând cu ceea ce a subliniat Menno Holterman: nu poți înlocui apa cu nimic!

Despre proiect

Nijhuis a făcut design-ul pentru un sistem cu o stație de pompare care să transfere apele industriale de la Azomureș, pe o distanță de 4,5 km, până la stația situată în apropierea celei a Companiei Aquaserv. Aici, apele uzate sunt colectate în două sisteme biologice paralele, constând în decantoare pre- și post-denitrificare și aerare în care apele uzate de la AZO și Heineken vor fi hrănite pentru a asigura tratamentul optim.

În noiembrie 2015, lucrările civile au fost aprobate și nămolul a fost introdus pentru a se atinge creșterea și adaptarea bacteriilor în procesul biologic.

Stația de tratare a apelor uzate a fost finalizată la jumătatea lunii noiembrie. Începând cu 1 ianuarie 2016, valorile sunt monitorizate zilnic de către operatorii Companiei Aquaserv și de către cei din departamentul Nijhuis i-MONITORING.

