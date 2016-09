Cristian Chirteş, declaraţie politică pentru susţinerea domeniului forestier

Deputatul liberal Cristian Chirteş a susţinut marţi, 20 septembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, o declaraţie politică pe tema tăierilor ilegale de lemn, dar şi despre realităţile din domeniul forestier din România.

Redăm, în rândurile de mai jos, conţinutul integral al declaraţiei politice:

„În data de 8 septembrie 2016 am participat la Zilele Forestierului, care în acest an s-au desfășurat pe platforma industrială a uzinei IRUM Reghin, singura unitate care produce renumitul TAF( Tractor Articulat Forestier). În aceiași zi s-au desfășurat și lucrările ședinței Asociației Forestierilor din România, ASFOR, unde s-au ridicat problemele sectorului forestier din România. Au participat forestieri din toată țara, administratori și proprietari de păduri, exploatatori, procesatori și mobiliști, reprezentanți ai diferitelor asociații profesionale și ai administrației centrale.

Am susținut faptul că în sectorul forestier se duce un adevărat război mediatic, o ofensivă fără precedent care face rău acestui sector deosebit de important pentru economia României. Din punct de vedere legislativ, în Parlamentul României există proiecte de legi populiste, care pot să distrugă tot ce înseamnă dezvoltarea durabilă a fondului forestier, de la interzicerea totală a exploatărilor forestiere, pe care mulți populiști și neprofesioniști o numesc ,,defrișare”, până la interzicerea totală a exportului de lemn, inclusiv cherestea, sau în alte cazuri defrișări necontrolate pentru cartiere și pârtii de schi, până la împroprietărirea fără drept a unor entități publice sau private.

Acestui asalt mediatic este imperios necesar să i se opună toți cei care activează în sectorul forestier, indiferent de care parte a baricadei se află. Ei depind unii de alții, iar mai devreme sau mai târziu acest război va afecta fiecare domeniu din sector. Profesioniștii vor trebui să sancționeze fiecare derapaj al oamenilor politici sau răuvoitori, iar implicarea lor este determinantă în cecea ce înseamnă crearea cadrului legislativ și elaborerea strategiei forestiere naționale.

“Dacă avem 8,8 milioane mc tăieri ilegale, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, cum este posibil ca administraţia silvică, cu peste 20.000 angajaţi, cu raspundere gestionară pentru orice taiere ilegală, să identifice în pădure prejudicii de doar 100.000 mc anual, iar toate organele de control la care se adaugă sesizările populaţiei prin serviciul 112 şi Inspectorul pădurii să conducă la confiscări fizice – prin toate controalele – sub 30.000 mc?”, a spus Cătălin Tobescu, vicepreşedintele NOSTRA SILVA.

Aceasta înseamnă că eficienţa măsurilor de control este în continuare foarte redusă, controlul fiind orientat numai spre transportatori şi procesatori şi NU către pădure. Eu personal am cerut în Comisia de Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice, organelor competente ca acest control să se orienteze spre pădure, prin declanșarea de controale încrucișate. De asemenea am solicitat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor redimensionarea corpului de control din cadrul Departamentului Pădurilor, având în vedere că astăzi această structură deosebit de importantă este formată dintr-o … singură persoană. În urmă cu 10 ani aici lucrau circa 30 de persoane. Să nu uităm și de gradul înalt de profesionalism al angajaților Regiei Naționale a Pădurilor, care pot, prin modificări de atribuții, să îmbunătățească activitatea de control în pădure.

Se cunoaște că cel mai mult lemn tăiat ilegal ajunge pe piața lemnului de foc pentru populație. Conform datelor din raportul furnizat de Institutul Naţional de Statistică, 3,5 milioane locuinţe se încălzesc în România cu biomasă, consumul total fiind de 19,5 milioane tone. Din acest total de biomasă, biomasa forestieră reprezintă ponderea covârşitoare. Totalul biomasei forestiere legal exploatate – lemn de foc propriu-zis, la care se adaugă peleţi, lăturoaie şi rumeguş din prelucrarea lemnului – care ajunge la dispoziţia populaţiei este de maxim 11 milioane mc. Diferenţa o reprezintă lemn tăiat ilegal care alimentează această piaţă a lemnului de foc. Iată în mod evident, aceasta este marea piaţă a lemnului tăiat ilegal!

Inventarul Forestier Naţional (IFN) este practic singura referinţă şi sursă de informaţii de încredere când vorbim despre starea pădurilor. În declarația politică pe care am susținut-o în Parlamentul României în iunie 2016 am solicitat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să transforme acest așa numit serviciu de specialitate din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, într-o instituție serioasă și credibilă care să ofere în cel mai elocvent mod date și statistici necesare luării celor mai bune decizii pentru sectorul forestier. Până astăzi nu am primit nici o poziție referitoare la acest aspect.

Consider astăzi, mai mult decât oricând, că este nevoie ca toți factorii decidenți să sprijine acest sector în care își desfășoară activitatea peste 160.000 de oameni, să înlăture anatema care voit a fost aruncată asupra silvicultorilor și forestierilor din România, iar expresia ,,codru-i frate cu românul” să devină o realitate a spațiului național românesc.

Vă mulțumesc!

Deputat PNL Circumscripţia electorală nr 28 Mureş,

Cristian CHIRTEŞ”