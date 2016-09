Scrima își caută viitorii campioni

Acțiunea „FlashMob România 2016” inițiată de către Federația Română de Scrimă cu scopul de promovare a scrimei și de atragere a cât mai multor copii către acest sport a avut loc marți după masă în fața pasajul pietonal din fața Teatrului Național din Târgu-Mureș, în paralel cu alte zece localități în care activează secții de scrimă. La acțiunea care a cuprins demonstrații la care a participat târgumureșeanca Zsuzsa Schlier, multiplă campioană națională și proaspăt medaliată la etapa din cadrul Circuitului European, împreună cu colega sa de la clubul Steaua București, Alexandra Predescu, campioană mondială la cadete anul trecut, la Tașkent și antrenorul lotului național de junioare, Cornel Milan. Acesta a prezentat pe scurt numeroșilor copii prezenți împreună cu eleva sa de la Steaua modul în care se desfășoară un antrenament, primele lecții. A urmat un duel demonstrativ între cele două sportive de la lotul de junioare.

Cei interesați au putut încerca un „asalt”, după care copiii au primit autografe și s-au fotografiat alături de spadasinele care încearcă să preia ștafeta de la colegele mai mari care au adus în această vară singura medalie de aur pentru delegația României la Jocurile Olimpice de la Rio.

Cornel Milan: „Scrima nu va lăsa garda jos”

După demonstrații, între asalturile micilor participanți care s-au pozat și au cerut autografe participanților, antrenorul lotului de junioare Cornel Milan s-a arătat optmist în ceea ce privește viitorul scrimei românești. „Nu am statistici care a fost până acum impactul în urma acestor acțiuni, dar sunt convins că emulația care s-a creat acum cu medalia de aur a fetelor la Olimpiadă va aduce un plus. Noi trebuie să ne gândim la viitor, să creem un schimb pentru mâine, să fim pregătiți tot timpul. Există un regres în sportul românesc, iar noi lucrăm ca într-un laborator, cu efectiv redus. Pot spune în schimb că scrima nu va lăsa niciodată garda jos”, a spus antrenorul lotului de junioare.

Plină de entuziasm și optimism s-a arătat și eleva sa de la clubul Steaua, care speră ca la edițiile viitoare ale Jocurilor Olimpice să facă parte din generația care va aduce satisfacții sportului românesc.

„Știm cu toții cât de important este să faci sport. Indiferent de ramură, copiii au multă energie și este păcat ca aceasta să nu fie consumată într-o sală de sport, indiferent că ar fi sport de performanță sau doar pentru a-și consuma nergia. Eu am început la vârsta de 9 ani. Nu știam ce este aceea scrimă, dar i-am spus mamei să mă ducă la orice sport, numai să nu stau în casă. Am început cu floreta. La 11 ani am fost campioană națională, dar după aceea antrenoarea mea m-a trecut la spadă, considerând calitățile mele fizice mai potrivite pentru această armă. Rezultatele au venit din primul an, iar titlul de la Tașkent a fost vârful de până acum, mi-a încununat munca din toți acești ani. Astfel, pot spune că eforturile depuse nu au fost zadarnice. Rezultatele senioarelor de la Rio ne motivează mai mult și trebuie să le mulțumesc lor pentru că sunt alături de noi. Acum ne dau și nouă o motivație în plus și sper ca în edițiile viitoare noi să fim cele care vom face România mândră de noi”, a declarat Alexandra Predescu.

Deosebit de prietenoasă și deschisă, Alexandra și-a continuat apoi „ședințele foto” și a dat alături de colega Zsuzsi autografe micilor admiratori.