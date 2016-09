Reghinul, gazdă primitoare sașilor transilvăneni

Saşii din Trasnsilvania au serbat sâmbătă, 24 septembrie tradiționala întâlnire anuală, eveniment organizat în premieră la Reghin de Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, cu sprijinul Forumului German din Reghin, Primăriei și Consiliului Local Reghin și al Bisericii Evanghelice din Reghin. Ajunsă la ediția a 26-a, Întâlnirea Sașilor Transilvăneni a debutat la Biserica Evanghelică cu o sluijbă religioasă, urmată de parada portului popular prin centrul municipiului Reghin spre scena amenajată între cele două parcuri, locația care a găzduit spectacolul de dansuri populare şi muzica de fanfară. Sărbătoarea sașilor a fost completată cu o expoziție de viori la sediul primăriei, expoziția foto despre Ținutul Reghinului, concertul Ricky Dandel, spectacole de teatru la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu” și momentul festiv găzduit de Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” ”Întâlnirea sașilor reprezintă o serbare populară unde vine multă lume să se distreze, să se simtă bine. Însă, această serbare primește greutate și datorită personalităților care participă an de an la manifestarea noastră. Și în acest an ne bucură de înalți oaspeți, vicepremierul Vasile Dâncu, deputatul Ovidiu Ganţ care reprezintă minoritatea germană din Parlamentul României, Werner Hans Lauk Ambasadorul Germaniei în România, Gerhard Reiweger Ambasadorul Austriei în România, Judith Urban, consul al Germaniei la Sibiu, Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. Reinhart Guib, precum şi Dr. Paul-Jürgen Porr, preşedintele Forumului German din România”, a precizat în deschiderea momentului festiv Martin Bottesch, Președintele Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania.

”Cu inițiativă și idei, la fapte”

Despre însemnătatea momentului de sărbătoare al sașilor a vorbit Dr. Paul-Jürgen Porr , Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România. ”Ne întâlnim pentru a 26-a oară, dar e prima dată când o facem la Reghin, și a doua oară în acest ținut pitoresc. Ca în fiecare an, am ales și anul acest un motto potrivit, ”Cu inițiativă și idei, la fapte”. El nu este valabil doar pentru întâlnirea din acest an, este caracteristic pentru întreaga noastră activitate din ultimii 26 de ani. A fost nevoie de un pic de curaj acum 26 de ani când am înființat Formului German, când tot al doilea era cu geamantanele pregătite de plecare. De atunci am încercat cu pricepere și prin fapte să rezolvăm problemele comunității noastre. Privind dincolo de farfuria proprie, am încercat să contribuim și la rezolvarea problemelor populației majoritare, mai întâi local, apoi la nivel național, de la intrarea în Uniunea Europeană acum nouă ani, până la Președenția României din prezent. Dorim să contribuim cu priceperea și cunoștințele noastre în continuare spre binele țării noastre, într-o Europa care în prezent este zguduită puțin de diferite crize, dar care, sperăm că în următorii ani va conștientiza mai bine valorile sale adevărate, o Europă în care, în cele din urmă toți suntem minoritari”, a precizat Dr. Paul-Jürgen Porr.

”Minoritatea germană, un partener al nostru”

Prezent la festivitate vicepremierul Vasile Dâncu a salutat bunele relații existente între România și Germania, precum și comunitatea germană, ca punte de legătură între cele două țări. ”Sunt foarte bucuros să particip la mai multe evenimente pe care comunitatea germană din România le organizează în aceste zile, evenimente care arată că între România și Germania relațiile se dezvoltă continuu și sunt pe o cale foarte bună. Mi-e foarte greu să spun, deși statistic vorbim despre minoritatea germană din România, mi-e foarte greu să folosesc cuvântul minoritate pentru că este vorba de o mare cultură, civilizația germană, și o asemenea mare cultură nu este nicăieri minoritară, este majoritară peste tot în această lume. De aceea sunt foarte bucuros să transmit, aici, salutările Guvernului României, salutări personal din partea domnului premier Dacian Cioloș, care m-a rugat să vă vorbesc despre acest lucru, și să spun că minoritatea germană din România nu este doar o punte, așa, cum se spune foarte des, între Germania și România, este chiar un partener al nostru pentru a dezvolta România și pentru a construi viitorul, să spunem, aici”, a spus vicepremierul Vasile Dâncu.

”Sunt măndră de titulatura Reghinul săsesc”

Primarul Municipiului Reghin a salutat contribuția sașilor la dezvoltarea Reghinului. ”Reghinul este în sărbătoare, prilej cu care vreau să mulțumesc Forumului German pentru că a doua oară după revoluție această regiune sărbătorește Întâlnirea Sașilor. Mulțumesc sașilor care au rămas și au trăit împreună cu noi la bine și la greu, dar și sașilor care au plecat și care nu ne-au uitat de peste hotare. Pentru Reghin este o onoare să aibă oaspeți de seamă ,ceea ce înseamnă că sașii nu reprezintă o minoritate, ei sunt o istorie. Ei au scris istoria Reghinului și sunt măndră de titulatura Reghinul săsesc. Ei ne-au lăsat o istorie pe care o continuă și azi, fapt ce ne asigură și un viitor. Oare cum ar fi arătat Transilvania dacă sașii nu ar fi plecat ? Sigur ar fi arătat mai bine, dar arată bine și acum fapt pentru care suntem invidiați în Europa pentru că existăm și datorită acestei comunități”, a spus Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Medalia Honterus pentru dr. Cristoph Bergner

Excelența Sa Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale Germania a transmis la rândul său un mesaj de susținere comunității germane, adresând totodată laude lui Dr. Cristoph Bergner, deputat în Parlamentul Germaniei pentru implicarea acestuia în sprijinul acordat comunității germane din România, respectiv în promovarea și stabilizarea învățământului în limba germană maternă în Transilvania și în întreaga Românie, merite pentru care a primit în cadrul ședinței festive Medalia Honterus, înmânată de Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. Reinhart Guib. ”Dragi oaspeți, nu trebuie să priviți doar cu reconoștință spre trecut, puteți privi și cu încredere în viitorul sașilor transilvăneni și al minorității germane din România în ansamblu. Republica Federală Germania, Ambasada Germaniei și cele două consulate germane în România împreună cu colaboratorii lor, și nu în ultimul rând eu însumi, vă stăm la dispoziție, și anume cu inițiativă și idei, la fapte”, a subliniat Excelența Sa Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România.