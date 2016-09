Vasile Dâncu, oaspete de onoare la Întâlnirea Saşilor din Transilvania

Prezent sâmbătă, 24 septembrie la Reghin cu ocazia celei de a 26-a ediţii a Întâlnirii Saşilor din Transilvania vicepremierul Vasile Dâncu a salutat comunitatea săsească de la Reghin, cea care în acest an a avut privilegiul organizării întâlnirii tradiţionale a saşilor. Sunt foarte bucuros să transmit, aici, salutările Guvernului României, salutări personal din partea domnului premier Dacian Cioloș, care m-a rugat să vă vorbesc despre acest lucru, și să spun că minoritatea germană din România nu este doar o punte, așa, cum se spune foarte des, între Germania și România, este chiar un partener al nostru pentru a dezvolta România și pentru a construi viitorul, să spunem, aici. M-am bucurat să aflu lucruri pe care nu le știam, că încă în Reghin există o importantă populație care face parte din comunitatea germanilor din România, acest lucru nu l-am știut, știam doar de drama sașilor care au plecat de aici după al II-lea Război Mondial, dar lucrul acesta nu l-am știut. Mă bucur că și aici pulsează o viață într-o comunitate germană destul de consistentă și cred că acesta este un lucru foarte bun pentru întreaga comunitate din Reghin. Mă bucur că în acest an Reghinul devine așa un fel de capitală germană din România. Cred că completează foarte bine o viață comunitară cu o atmosferă de armonie aici, între români, unguri, sași și alte etnii care trăiesc aici, și cred că acest exemplu pe care-l dă Reghinul merita să fie omagiat prin chiar prezența dumneavoastră aici, în acest moment”, a precizat vicepremierul Vasile Dâncu în cadrul şedinţei festive găzduită de Casa de Cultură Municipală „Eugen Nicoară” din Reghin.

„Să dezvoltăm un spațiu de întâlnire a tuturor culturilor”

Vasile Dâmcu a subliniat implicarea comunităţii germane în ce priveşte dezvoltarea învățământul dual, reafirmându-şi totodată sprijinul pentru restaurarea unor monumente importante din Transilvania, aducerea lor în circuitul public și turistic.”Din partea Guvernului României vreau să spun că încercăm să sprijinim toate inițiativele pe care le dezvoltați dumneavoastră, Forumul Democrat al Germanilor din România și alte organizații culturale, ambasada. Și vreau să spun că am învățat și noi foarte mult din inițiativele Forumului Democrat al Germanilor din România, care nu sunt nicidoată doar revendicări, să spunem așa, de factură minoritară, așa cum se întâmplă în mod firesc, de regulă, ci sunt proiecte pentru România, importante. Spre exemplu, strategia privind învățământul profesional,învățământul dual în România, pe care am dezvoltat-o în acest la Guvern, vine după câțiva ani de inițiative pe care domnul deputat Ovidiu Ganz, Excelența sa domnul ambasador le-au dezvoltat în România la Sibiu, la Brașov, la Timișoara deci aceste inițiative privind învățământul profesional au devenit pentru noi un exemplu ca să facem o strategie pentru întreaga Românie. Și țin să vă mulțumesc din partea guvernului pentru acest lucru. Sper ca în anii viitori să reușim să continuăm, cu ajutorul fondurilor europene și cu fonduri de la bugetul României, restaurarea unor monumente importante din Transilvania, aducerea lor în circuitul public, în circuitul turistic. Mă refer la bisericile de zid, mă refer la centrele unor orașe unde sunt urme ale civilizației germane. Sper că așa cum s-a întâmplat în Bistrița să vedem și în alte orașe, că își recâștigă semnificația inițială o serie de clădiri din spațiul public, adică devin centre de cultură germane, devin școli germane și cererea pe care am văzut că au făcut-o mai mulți reprezentanți ai administrației locale, aceea de a ne sprijini cu profesori de limba germană, sper să poată fi pusă în practică în viitor pentru a dezvolta și mai mult ceea ce trebuie să dezvoltăm în Transilvania, adică un spațiu multicultural, multietnic, un spațiu de întâlnire a tuturor culturilor”, a precizat Vasile Dâncu.