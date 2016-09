Beneficiile ghimbirului pentru sănătate

Ghimbirul este unul dintre cele mai versatile condimente, cu o aromă înţepătoare şi iute, cu note citrice. Datorită proprietăţilor aromatice şi terapeutice, ghimbirul şi-a câştigat reputaţia de super-aliment cu propietăţi terapeutice, scrie CSID. Ghimbirul are efecte antivomitive, antispastice, antifungice, antiinflamatoare, antiseptice, antibacteriene, antivirale şi antitusive. Această plantă conţine vitaminele A, C, E şi complexul B, magneziu, fosfor, potasiu, siliciu, sodiu, zinc, calciu şi betacaroten.

Ghimbirul acţionează împotriva stărilor de greaţă şi de vomă. Poate fi folosit cu încredere şi de femeile însărcinate care se confruntă cu aceste simptome. Totuşi, se recomandă un consult medical înainte de a folosi ghimbirul sau alte suplimente pe bază de ghimbir, mai ales în cazul femeilor însărcinate.

Răcelile şi dureri de gât pot fi tratate cu remedii pe bază de ghimbir, care ajută la eliminarea toxinelor din organism. Un consum regulat de ghimbir curaţă sistemul limfatic şi previne apariţia diverselor infecţii, în special a celor care afectează sistemul respirator. Ceaiul de ghimbir este un calmant ideal în inflamaţiile gâtului, sinuzite, răguşeală, febră, eliminare de mucozităţi şi congestii respiratorii.

Ghimbirul încurajează şi accelerează arderea grăsimilor şi induce senzaţia de saţietate. Un pahar de apă cu ghimbir dimineaţa, pe stomacul gol, are efect benefic în cazul persoanelor diagnosticate cu diabet, deoarece controlează nivelul glicemiei.