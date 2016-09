O fetiță de 5 ani din Reghin bolnavă de leucemie are nevoie de sânge

O fetiță în vârstă de numai 5 ani din Reghin are nevoie de ajutorul nostru. În urmă cu câteva zile, Rebeca Deák a fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică. Familia copilei a făcut un apel către persoanele sănătoase să doneze sânge pentru Rebeca, care se află acum internată la compartimentul de hematologie și oncologie pediatrică a Clinicii de Pediatrie I din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș.

Grupa ei sanguină este AB +, așadar poate primi sânge de la orice grupă, iar persoanele care doresc să doneze sânge se pot prezenta la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu-Mureș, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.00.

„Am observat că nepoțica Rebeca Deák era foarte obosită, fără chef de joacă și fără poftă de mâncare. Părinții au dus-o la SMURD, la Târgu-Mureș, iar de acolo i s-a dat un tratament pe care l-a urmat acasă. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit pe parcurs, nu avea energie, nu putea să doarmă, era palidă la față. A ajuns din nou la Târgu-Mureș, unde i s-au făcut analize și a reieșit că este bolnavă. Nepoțica noastră luptă pentru supraviețuire. Din păcate, este bolnavă de leucemie. Are doar 5 ani și pentru a trăi are nevoie de sânge. Nepoțica noastră se află într-o stare foarte gravă. Sângele i-a fost afectat în proporție de 50%, iar măduva osoasă în proporție de 80%. Este internată la Clinica de Pediatrie din Târgu-Mureș și se află sub tratament. Dorim să facem un apel către toate persoanele să doneze sânge pentru Rebeca, ca să trăiască. Grupa ei sanguină este AB +”, a declarat, la DaReghinTV, bunicul fetiței, Carol Deák.

Asociația „1 Leu.org” a inițiat în urmă cu mai bine de un an de zile un proiect inedit ce își propune înființarea primului centru medical independent din România de oncologie și hematologie pediatrică, unde să fie tratați copiii care suferă de aceste boli necruțătoare, cum este și cazul fetiței din Reghin. Acest spital va avea 50 de paturi, două săli de operație complet echipate, secție de radioterapie și secție de transplant medular. Mureșenii s-au alăturat acestei inițiative și aleargă în fiecare lună pentru susținerea acestui proiect. Oamenii donează bani și își îndeamnă semenii să le urmeze exemplul. Sâmbătă, 1 octombrie, la ora 10.00, se aleargă din nou, la Platoul Cornești. „Eu nu pot să rămân indiferentă. Cine mi se alatură? Despre aceste cazuri este vorba și în proiectul Asociației „1 Leu.org”. Pentru acești copii se va construi spitalul. Iată motivul întâlnirilor noastre lunare”, a transmis Monica Moldovan, reprezentanta asociației.

Oamenii pot obține informații suplimentare de la părinții fetiței: Attila Deák (0753-660.854) și Helen Deák (0748-105.029).