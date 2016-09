Elevii Gimnaziului „Serafim Duicu” au sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor

Elevii Gimnaziului „Serafim Duicu” din Târgu-Mureș, alături de profesorii coordonatori Camelia Hrișca, Blaga Veronica, Eva Ercse și Leila Bolat, au sărbătorit luni, 26 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor, printr-o activitate comună în limbile engleză și franceză.

„La inițiativa Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an, din 2001, pe data de 26 septembrie. Scopul acestui eveniment este de a promova plurilingvismul, ca punte esențială de comunicare între popoare. Cu acest prilej, este promovat și interesul față de limbile străine și față de învățarea acestora în rândul adulților și copiilor. Sunt sărbătorite nu numai limbile oficiale europene, ci și bogata moștenire de culturi și tradiții, o expresie vie a tuturor limbilor Europei. Acest eveniment reprezintă, în fiecare an, o ocazie pentru a evidenția avantajele învățării limbilor străine: descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii și de a-i înțelege mai bine pe cei din jur. Cetățenii europeni sunt încurajați să învețe cât mai multe limbi, indiferent de vârstă, atât în școli, cât și în afara lor. Pentru a marca acest eveniment, elevii clasei a IV-a A și a IV-a C, alături de colegii lor mai mari, din clasa a VIII-a A, au susținut o activitate comună în limbile engleză și franceză”, au transmis coordonatorii activității.