Administrator public pentru oraşul Luduş

Site-ul Primăriei oraşului Luduş, www.ludus.ro, a făcut public marţi, 27 septembrie, rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Luduş.

Potrivit sursei citate, singurul candidat, Marius Dudilă, a fost declarat admis, cu un rezultat de 74,33 puncte obţinute la interviu. Comisia de examinare a fost alcătuită din: Kis Istvan (preşedinte), Eugenia Giurgea (membru), Claudia Nastasia Vereş (membru) şi Delia Maria Străin (secretar).

Absolvent de Construcţii

Noul administrator public al oraşului Luduş are vârsta de 24 de ani şi este de profesie inginer constructor. „Am absolvit Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, anul acesta am terminat şi studiile de master din cadrul aceleiaşi facultăţi, specializare Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor, urmează doar să îmi dau examenul de disertaţie la începutul anului viitor. De asemenea, am absolvit şi un curs pedagogic de nivel I şi un curs de Audit Energetic pentru clădiri. Am făcut parte dintr-o organizaţie studenţească profesională, Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică – OSUT, unde am participat la numeroase traininguri şi am luat parte la organizarea mai multor proiecte de mici şi mari dimensiuni. Din 2013 încoace am început să organizez evenimente în Luduş, printre care menţionez Vara Luduşeană şi Rock Over Luduş”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Marius Dudilă.

Obiective curajoase

Totodată, noul administrator public al oraşului Luduş a dezvăluit şi câteva din obiectivele sale de viitor ale noii sale funcţii. „Obiectivele mele principale sunt atragerea de investitori şi crearea unui spaţiu industrial care să genereze locuri de muncă stabile, creşterea populaţiei prin întinerirea oraşului, modernizarea diferitelor centre medicale şi culturale, promovarea oraşului cu ocazia unor evenimente culturale şi de divertisment la nivel naţional, punerea Luduşului pe hartă, să îl facem mai cunoscut!”, a subliniat Marius Dudilă.