Participanţi din 15 ţări, la Conferinţa Internaţională „Inter-Eng 2016”

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş organizează joi, 6 octombrie, şi vineri, 7 octombrie, cea de-a zecea ediţie a Conferinţei Internaţionale „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2016”. Deschiderea evenimentului va avea loc joi, 6 octombrie, de la ora 10.30, în Aula Magna din incinta imobilului situate pe strada Nicolae Iorga nr. 1.

Eveniment remarcabil al cercetării ştiinţifice

Potrivit prof. dr. ing. habil. Liviu Moldovan, preşedintele Comitetului ştiinţific al conferinţei şi prorector științific al Universităţii „Petru Maior”, ediţia din acest an este organizată în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Egypt-Japan University of Science and Technology, reunește participanți din 15 țări de pe trei continente, Algeria, Austria, Bulgaria, Egipt, Franța, Finlanda, Germania, India, Malaezia, Maroc, Portugalia, Polonia, România, Serbia, Ungaria, specialişti din domeniul ingineriei şi din domenii adiacente, din comunitatea academică românească şi mondială, precum și de la universităţile târgumureşene “Petru Maior”, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi „Sapientia”. “În decursul celor nouă ediţii derulate cu succes până în prezent, conferința şi-a câştigat un statut binemeritat de eveniment remarcabil al cercetării ştiinţifice mureşene, reuşind focalizarea interesului pentru ramura inginerească a ştiinţei şi cercetării. Organizarea ediţiei 2016 a conferinței este susţinută şi cofinanţată de importante instituţii publice şi private, precum Primăria Târgu-Mureş, care încurajează manifestările ştiinţifice şi de cercetare cu o semnificativă aplicabilitate practică”, a precizat preşedintele Comitetului ştiinţific al conferinţei.

Soluții inovatoare de inginerie verde

De asemenea, prof. dr. ing. habil. Liviu Moldovan a subliniat că manifestarea reprezintă un important forum profesional şi ştiinţific organizat de către Facultatea de Inginerie a Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş care a devenit, de la o ediţie la alta, un eveniment de referinţă în viaţa ştiinţifică a oraşului prin numărul crescând al specialiştilor români şi străini participanţi. “În această ediție a conferinței sunt prezentate 143 de lucrări științifice, distribuite pe 14 secțiuni, pe durata a două zile, tema principală a conferinței fiind „Soluțiile inovatoare de inginerie verde, care cresc eficiența procesului tehnologic”. Lucrările conferinţei sunt publicate în prestigioasa revistă Procedia Engineering, editată de Elsevier, fiind indexată în bazele de date Scopus, Engineering Information, Science Direct și evaluată de Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – ISI Web of Science”, a subliniat preşedintele Comitetului ştiinţific al conferinţei.

Recunoaştere pentru academicianul Dorel Banabic

De asemenea, Inter-Eng 2016 găzduiește conferința finală de diseminare a proiectului Erasmus+ de cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici, intitulat „Asigurarea europeană a calităţii în EFP spre noi competenţe eco şi economie ecologică durabilă” Eqvet-us, proiect derulat în intervalul 2014-2016 într-un parteneriat format din instituții din șase țări europene, coordonate de Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, iar conferinţa va fi precedată de acordarea titlului ştiinţific de Doctor Honoris Causa academicianului Dorel Banabic, președinte al Secției de Științe Tehnice a Academiei Române.