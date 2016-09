Şcoala Gimnazială “Dacia”, un exemplu de urmat

La inițiativa Consiliului European, Ziua Europeană a Limbilor este celebrată în fiecare an, în data de 26 septembrie, începând cu 2001. Cu această ocazie, o serie de evenimente sunt organizate în toată Europa: manifestări cu și pentru copii, emisiuni radio și de televiziune, cursuri de limbi, etc. Autoritățile naționale împreună cu diverși parteneri, în special școlile, pot să decidă cu privire la natura activităților ce doresc să organizeze.

Un astfel de eveniment a avut loc la Școala Gimnazială „Dacia” din Târgu-Mureş. Ionela Haidu, profesoară de franceză, a întocmit proiectul, ajutată de Raluca Tătar, Anamaria Gălățean și Zsolt Porkolab, care a fost apoi aprobat de către prof. Rusu Mihaela, directorul școlii. „Conform ideii că lumea se bazează pe principiul culturilor, obiceiurilor, credințelor și limbilor, investiția în educația multilingvistică a elevilor reprezintă investiția cea mai sigură într-un viitor prosper. Diversitatea lingvistică a devenit în prezent mai vizibilă ca niciodată, deoarece acum mai mult ca oricand oamenii au mai multe contacte cu cetăţenii străini. Din ce în ce mai des, cetăţenii europeni se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă. Şi aceasta fie în cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării sau al afacerilor. Anul acesta, profesorii de limbi moderne de la Școala Gimnazială “Dacia” s-au gândit să insufle elevilor nu doar dorința de a acapara cât mai multe cunoștințe ci și dorința de a-i ajuta pe ceilalți, dezvoltându-le spiritul civic. Astfel, pro-diversitate devine și pro-voluntariat, elevii donându-și materialele create pe tema plurilingvismului, educației copiilor din centrele de plasament”, se menţionează în Proiectul Educațional, propus de Ionela Haidu.

Reporter: Ne puteți spune obiectivele principale ale acestui proiect?

Prof. Ionela Haidu: Ideea proiectului a plecat de la dorința de a îmbina două obiective: primul, dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor, iar cel de-al doilea de a asigura o educație de calitate copiilor din centrele de plasament.

Rep.: Am înțeles că elevii au conceput diferite obiecte, care au fost apoi vândute, iar câștigurile donate copiilor din centrele de plasament.

I.H.: Obiectele confecționate au fost brățări, carnețele, suporturi de birou, ceasuri, semne de carte, hărți, iar unii au gătit dulciuri specifice din diferite țări: muffins, macarons, etc. Deși eram sceptică în ceea ce privește modul de receptare al elevilor, față de noțiunea de a dona banii câștigași pentru produsele realizate de mânuțele lor creative, ei au îmbrățișat ideea proiectului cu mult entuziasm, dând dovadă de spirit de echipă și de voluntariat. De asemenea, școala a participat și la proiectul „Let’s Do It Romania!”, eveniment ce s-a ținut sâmbătă, 24 septembrie, organizat la nivel național prin intermediul rețelelor de socializare; o inițiativă de succes, ce a unit mii de persoane din întreaga țară, pentru a aduna sistematic deșeurile răspândite pe teritoriu.

Rep.: Ne puteți povesti și despre această activitate?

I.H.: Eu am aflat de programul acesta de pe Facebook, mi s-a părut o idee respectabilă și am decis să îi anunț și pe copii. Când le-am explicat că se va ține în ziua de sâmbătă, prima reacție a fost ezitantă, pe urmă, după ce le-am dat detalii și au observat cât de multe persoane s-au înscris în program, inclusiv vedete și persoane publice, au fost foarte disponibili.

Rep.: Câți dintre elevi și profesori au participat?

I.H.: Am fost şase profesori, diriginți ale acelor clase ce au participat: Mihaela Rusu – director, Angela Stoica, Nicoleta Todoran, Laurențiu Pop, Mihaela Șanta și eu, iar elevii au fost în total 35, câte 6-7 din fiecare clasă.

Rep.: Foarte mulți! Cine v-a aprovizionat cu materialele necesare?

I.H.: Am luat legătura, o zi înainte cu Ioana Baciu – coordonatorul din Târgu-Mureș și angajată a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș și ne-a asigurat sacii verzi de gunoi și mănușile.

Rep.: În ce zone ați adunat deșeurile?

I.H.: Am curățat în zona „Dacia”, în jurul școlii și pe malurile Pocloșului, unde ne-am întâlnit și cu un reprezentant de la Apele Române, care ne-a dat și el o mână de ajutor. Am fost, de asemenea, și în zona pieței „Dacia” și în parcul de la Izvor. Sacii i-am depozitat apoi în fața școlii, de unde muncitorii de la Salubritate i-au înlăturat. Acum urmează să primim diplome de voluntari, un gest simbolic de la organizația „Let’s Do It Romania!”.

A consemnat Raul BUTA