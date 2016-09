„Viaţă Nouă”

Confirm faptul că de curând am decis să pun punct activității de director medical al Centrului Nova Vita , după o perioadă de mai bine de 7 ani, în care am fost implicat în construcția, avizarea, acreditarea și funcționarea efectivă a centrului Nova Vita.

În această perioadă am avut ocazia să colaborez cu foarte mulți dintre medicii și personalul medical din Tîrgu Mureș, fie angajați sau colaboratori, tuturor vreau să le mulțumesc și să le marturisesc că apreciez devotamentul și implicarea lor în clădirea imaginii Nova Vita, în această perioadă .

Au fost multe momente plăcute, și am apreciat că de fiecare dată, s-a înteles că scopul nostru este extrem de important și binele pacientului este mai presus decât orice.

Mă înclin în fața tuturor celor care au făcut parte din echipa Nova Vita în această perioadă, când s-au realizat aproape 3.000 de nașteri, peste 50.000 de interventii invazive, și alte zeci de mii de bolnavi consultați și tratați, a căror suferință a fost alinată de către personalul Nova Vita . Sunt cifre semnificative, în spatele cărora se află destinele unor familii care ne-au acordat încrederea, și cărora țin să le mulțumesc, de asemenea.

Personal, privind în urmă, îmi voi aminti mereu cu plăcere că am efectuat prima intervenție chirurgicală din Nova Vita, am asistat cu emoție la prima naștere și la primul cateterism, precum și multe alte “noi începuturi“ pe care le-am gestionat din punct de vedere medical și am încercat de fiecare dată să le transform într-o poveste de succes.

Vreau să mulțumesc patronatului Nova Vita pentru încrederea care mi-au acordat-o în urmă cu 7 ani, când medic rezident fiind am fost invitat să mă implic în coordonarea acestui centru medical, dar și pentru colaborarea ulterioară.

În concepția mea, Nova Vita – “Viață Nouă” este un loc unde se aduc pe lume suflete curate și ar trebui să se schimbe în bine atât destinul pacienților, dar și a personalului medical și sper că acest fapt să se confirme de-a lungul anilor.

Din perspectiva personală , doresc în viitorul apropiat să iau în calcul o aplecare mai intensă asupra profesiei de chirurg, nu exclud, pe termen mediu și lung nici implicarea în orice proiect public sau privat în care mi-aș putea pune la dispoziție cunoștințele de administrație medicală dobândite în cei 7 ani de activitate.

Cu considerație,

Dr. Dragoș POPA