AJ Polo, o structură care își dorește revigorarea poloului mureșean

Constituită în urmă cu doi ani, Asociația Județeană de Polo Mureș are ca obiectiv alcătuirea unui nucleu din care să se formeze o echipă competitivă la nivelul juniorilor. La feminin rezultate au venit din partea Clubului Sportiv Torpi MS Târgu-Mureș, care a reușit să cucerească prin junioare titlul național, dar problema era generalizată la nivelul țării și numărul echipelor participante nu putea emite pretențiile unei competiții de amploare. Lipsa bazelor materiale, implicit a sprijinului financiar, au împiedicat implicarea unor echipe din orașe de tradiție în polo. Polo-ul era cândva o disciplină de tradiție și în Târgu-Mureș, oraș care a dat jucători reprezentativelor României. După dispariția Ștrandului 1 Mai, unde activa echipa Clubului Sportiv Mureșul, poloul a avut o perioadă lungă fără activitate. După 1990 au apărut mai multe cluburi care s-au străduit să revigoreze această disciplină, bazându-se pe creșterea juniorilor. Bineînțeles, toate acestea au avut ca inițiatori foști jucători de polo. După construirea Bazinului Olimpic din incinta Complexului Weekend, fenomenul a luat amploare, dar disputa într-o luptă inegală cu alte sporturi, mai populare, au făcut ca rezultatele să întârzie să apară. Mai mult, disputa a fost și una internă, care a dus inclusiv la scindarea celor câteva cluburi târgumureșene. Uneori constructivă, prin apariția noilor cluburi, alteori… Toate aceste cluburi se bazau în schimb în special pe sprijinul părinților.

Constituirea AJP, un important pas înainte

Prin constituirea noii structuri s-a făcut un mare pas înainte. Cluburile au ajuns la un așa-zis „pact”, în interesul polului mureșean. Asociația cuprinde un număr de cinci cluburi, majoritatea având câte cinci grupe de juniori, numărul copiiilor angrenați fiind de peste 100. Cele cinci cluburi târgumureșene sunt Minimax (condus de Harai István), H2O Team (Bartalis Károly), Aquasport (Răzvan Păltineanu), Polo Club Mureș (Gagyi Csaba) și Torpi MS (Toth Ferenc).

Președintele AJPolo este Răzvan Păltineanu, Harai István este vicepreședinte, Bartalis Károly secretar, iar Fülöp Szoli organizator competiții. Asociația a pornit în urmă cu un an o primă ediție, experimentală a unui Campionat Municipal, iar la sfârșitul săptămânii trecute au avut loc jocurile primei etape din cadrul primei ediții oficiale. Întrecerea va continua cu câte o etapă lunară, în care se joacă în sistem turneu. „Competiția a fost organizată pentru ridicarea polului mureșean, pentru ca acești copii să aibă cât mai multe meciuri. Dacă vor avea mai multe turnee, față de cele două sau trei anuale de până acum lucru, îi poate face pe copii să rămână la polo. Putem spune că până acum am pierdut din această cauză câteva generații, care ne-au părăsit la vârsta de 15-16 ani. Scopul nostru este însă acela de a uni echipele, pentru a putea alcătui o echipă comună, competitivă în Campionatul Național. Deocamdată suntem doar la nivelul de testare, dar probabil peste un an vom reuși acest lucru, să luptăm sub același steag. Nu mai vrem să participăm cu câte trei echipe mediocre, mai bine alcătuim una, dar mult mai puternică. Ne dorim ca acest lucru să ne aducă peste câțiva ani o echipă de seniori care să reprezinte cu cinste orașul”, a dezvăluit intențiile președintele Răzvan Păltineanu.

Ideea este așadar de a alcătui un club cu nume comun, lucru pentru care se duc tratative între membrii afiliați, un club sprijinit de municipalitate, sau de Ministerul pentru Tineret și Sport. Pentru acest lucru este nevoie ca toate cluburile să mergă în aceeași direcție. Primul pas a fost făcut, ideea este ca toate cluburile să aibă deschiderea necesară unei colaborări fructuoase. Un lucru îmbucurător este faptul că există sponsori, dar și aceștia au nevoie să vadă un plan concret, să constate că există consens.

Toate etapele se vor disputa la Bazinul Olimpic, următoarea urmând să aibă loc sâmbătă, 22 octombrie.