VIDEO: Circa 1.000 de mureşeni, ucişi anual de aerul poluat

Sala mare a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş a găzduit luni, 26 septembrie, dezbaterea publică a proiectului „Plan de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş – Perioada 2016-2021”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Mureş şi a reunit zece participanţi, patru reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş, doi de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, doi din partea societăţii Unitatea de Suport pentru Integrare din Cluj Napoca şi doi reprezentanţi ai societăţii civile.

Analiză de Guvern: aerul din Mureş, „mai puţin poluat”

Obiectivul dezbaterii şi necesitatea întocmirii Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş au fost explicate de Radu Spinei, consilier la Compartimentul Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi coordonator al Comisiei Tehnice de întocmire a planului. „Scopul acestei dezbateri publice este discutarea propunerii de plan de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş. Planul a fost supus atenţiei publicului, propunerile de plan privind menţinerea calităţii aerului sunt menţionate în cadrul documentului, iar rolul dezbaterii publice este de a asculta opinia cetăţenilor, propunerile lor, vis a vis de ceea ce am propus noi în proiectul de plan privind calitatea aerului”, a afirmat Radu Spinei. „Este o cerinţă care rezultă din Hotărârea de Guvern 257 din 2012 şi dintr-un ordin al ministrului Apei şi Pădurilor. Această cerinţă rezultă în urma unei analize făcută la nivel naţional privind calitatea aerului, analiză care a avut la bază datele prelucrate de la reţeaua staţiilor de monitorizare, şi în funcţie de datele prelucrate atât faptic cât şi în baza unor formule matematice, teritoriul României a fost împărţit în două zone de calitate a aerului, zona 1 şi zona 2, zona 1 fiind considerată mai poluată şi zona 2 mai puţin poluată. Judeţul Mureş este încadrat în zona 2, gradul 2 de poluare, acesta fiind motivul pentru care avem nevoie doar de un plan de menţinere a calităţii aerului. Cei din zona 1 trebuie să facă un plan de îmbunătăţire a calităţii aerului. De asemenea, în Hotărârea de Guvern 257 din 2012 este prezentată inclusiv metodologia elaborării acestui plan, ce trebuie să conţină şi cum să fie structurat, procedurile de dezbateri publice şi de aprobare a documentului final”, a completat Radu Spinei.

Planul dezbătut, aproape de validare

De asemenea, reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş a anunţat că planul va fi înaintat, în vederea aprobării, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş şi Comisiei de Evaluare a Calităţii Aerului din capitală. „Noi am parcurs deja aproape tot acest drum, suntem aproape de final, la stadiul de dezbatere publică a proiectului de plan. Dacă în urma acestei dezbateri publice rezultă necesitatea unor modificări, ele vor fi integrate în materialul care a fost supus atenţiei publicului şi va fi înaintat spre avizare către autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului şi la Comisia de Evaluare a Calităţii Aerului de la Bucureşti. În urma validării planului de către cele două instituţii, vom intra în procedurile de aprobare a planului în plenul Consiliului Judeţean, după care măsurile care sunt stipulate în cuprinsul planului devin obligatorii pentru factorii desemnaţi responsabili pentru realizarea lor. Vor fi anumite instituţii cu atribuţii în îmbunătăţirea calităţii aerului, autorităţi publice locale, agenţi economici”, a explicat Radu Spinei.

Statisticile locale, coroborate cu date OMS

Studiul care conţine Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş pentru perioada 2016-2021 a fost întocmit de societatea clujeană Unitatea de Suport pentru Integrare, reprezentată la dezbatere de ing. geol. Adrian Mureşan şi dr. Sergiu Mihuţ. „S-au identificat zonele de aglomerare care sunt prevăzute în cadrul metodologiei de elaborare, cele patru municipii, şapte oraşe, 91 de comune, 416 de sate au fost edificate cartografic. Pentru fiecare aglomerare urbană am realizat şi aerofotograme care sunt puse la dispoziţia Consiliului Judeţean, atât filmările cât şi pozele. S-a estimat zona şi populaţia posibilă expusă poluării. S-a mers doar pe zonele urbane şi s-au folosit datele din recensământul din anul 2011. Studiile de la nivelul anului 2012 finanţate şi conduse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii au estimat că 7 milioane de oameni, adică unul din opt din totalul deceselor la nivel mondial, sunt urmare a expunerii la poluarea aerului. Această concluzie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii am folosit-o într-o modelare a posibilelor decese pentru judeţul Mureş, cauzate de poluare. Folosind datele de la Institutul Naţional de Statistică, valabile până în anul 2015, decembrie, cât şi statisticile privind mortalitatea. Am luat anii de referinţă 2010-2014, cu precizarea că pentru anul 2014 datele sunt semidefinitive, perioadă în care judeţul Mureş a fost încadrat în gradul de gestiune 2. Prin modelarea datelor obţinute de la Institutul Naţional de Statistică Mureş în ceea ce priveşte decedaţi pe cauze, cu datele statistice oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, obţinem o imagine de ansamblu a ratei deceselor în judeţul Mureş datorate poluării aerului, iar între 2010-2014 avem 4.925 de decese”, a arătat ing. geol. Adrian Mureşan.

Decese totale cauzate de poluarea aerului

An Cazuri

2010 1.125

2011 1.047

2012 1.029

2013 993

2014 731

(Sursa: „Plan de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş – Perioada 2016-2021”)

Decese cauzate de tumori

2010 2011 2012 2013 2014

188 188 189 194 194

Decese cauzate de boli endocrine, de nutriţie, de metabolism, ale sângelui şi ale organelor hematopoietice

2010 2011 2012 2013 2014

– – – – 19

Decese cauzate de boli ale aparatului circulator

2010 2011 2012 2013 2014

452 450 427 413 426

Decese cauzate de boli ale aparatului respirator

2010 2011 2012 2013 2014

72 62 66 63 63

Decese cauzate de malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale

2010 2011 2012 2013 2014

3 2 2 2 26

Decese cauzate de otrăvuri şi alte consecinţe ale cauzelor externe

2010 2011 2012 2013 2014

410 345 345 321 3

(Sursa: „Plan de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş – Perioada 2016-2021”)