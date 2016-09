INTERVIU: Deputatul Claudiu Puiac va aduce pacientul în prim planul Legii Sănătății îmbogățite cu realism managerial

Cotidianul Zi de Zi continuă seria interviurilor cu preşedinţii partidelor politice din judeţul Mureş. Invitatul nostru de astăzi este dr. Claudiu Puiac, liderul Partidului Mişcarea Populară (PMP) Mureş, fost preşedinte, până nu demult, al organizaţiei din Mureş a Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR).

Deşi e de profesie medic anestezist ATI, evită să ia decizii politice sub „anestezia puterii”. În prezent, manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş, unde, după cum mărturiseşte, este interesat doar politica spitalului. Şi-a propus să îşi valorifice experienţa managerială în Parlamentul României alături de alţi medici mureşeni, din alte partide, pentru a modifica Legea Sănătăţii în beneficiul pacientului. Nu în ultimul rând, susţine ideea potrivit căreia singurul brand care poate dezvolta municipiul Târgu-Mureş este medicina…

Aurelian GRAMA: Preşedinte la două partide, UNPR şi PMP. Care a fost reacţia – nespusă – a colegilor de partid şi poate nici presei – în acea săptămână de foc, în care UNPR, după o serie de negocieri pe care le-a avut când cu stânga, când cu dreapta, a acceptat o unificare prin absorbţie cu Partidul Mişcarea Populară?

Dr. Claudiu Puiac, președinte PMP Mureș: Acea săptămână de foc a fost una foarte dificilă pentru UNPR. Noi ne găseam după un rezultat electoral trebuie să recunoaştem dezastruos. Din câte ştiu eu, am avut cinci judeţe în care am reuşit să trecem pragul electoral, singuri, la nivelul Consiliului Judeţean şi să obţinem consilieri judeţeni, iar în afara locurilor unde s-a candidat cu alianţa PSD-UNPR, cum a fost cazul la Bucureşti, a mai fost cazul judeţului Maramureş, cu Coaliţia pentru Maramureş. Veneam după o perioadă în care la începutul anului doi preşedinţi ai UNPR, domnul preşedinte Gabriel Oprea şi domnul preşedinte Nicolae Onţanu au avut problemele, ştiute de toată lumea. şi din păcate au trebuit să se retragă din funcţie. Nu am cunoştinţă despre negocieri cu Partidul Social Democrat. Domnul preşedinte Valeriu Steriu, la acea vreme preşedintele UNPR, a declarat tot timpul că social-democraţii nu au dorit să poarte negocieri cu noi. Am cunoştinţă din acea săptămână de negocierile care s-au purtat cu Partidul Naţional Liberal, era vorba despre o alianţă politică, fapt pentru care s-au şi făcut majorităţi cu Partidul Naţional Liberal în anumite Consilii Judeţene şi Consilii Locale, pentru susţinerea viceprimarilor şi vicepreşedinţilor de Consiliu Judeţean. De ce a căzut acest proiect de alianţă cu PNL din nou nu ştiu, domnul preşedinte Valeriu Steriu a zis că la un moment dat co-preşedinţii PNL s-au oprit din negocieri. Ne aflam la o răscruce politică, ştiam că vine toamna, pentru noi atingerea pragului electoral de 5% era un obiectiv foarte, foarte greu în condiţiile în care trebuie să recunoaştem că eram într-o cădere liberă electoral – dacă alegerile aveau loc cu un an înainte cu totul altceva se putea lua în considerare din punct de vedere electoral – eram consideraţi un partid de trădători, deşi niciodată nu am înţeles de ce, pentru că întotdeauna noi ne-am respectat cuvântul dat şi alianţele. Astfel, a apărut propunerea din partea domnului Traian Băsescu, de fuziune prin absorbţie cu Partidul Mişcarea Populară. A fost un calcul matematic simplu: 5 este mai mic decât 8. Din punct de vedere electoral, mai uşor obţinem 5% decât 8% – (la alegerile din 11 decembrie – n.n. – Zi de Zi).

De asemenea, condiţiile pe care ni le-au oferit cei de la Mişcarea Populară, adică paritate în ceea ce priveşte funcţiile de conducere şi paritate în toate organismele de conducere ale noului Partid Mişcarea Populară ni s-a părut o propunere care era corectă din punct de vedere politic. Eu cunoşteam protocolul, unde se specifica faptul că cine avea cel mai bun scor electoral dintre PMP şi UNPR trebuia să fie preşedinte din partea noului PMP. Nu cunosc nici acum motivele pentru care am fost numit preşedintele Mişcării Populare, filiala Mureş, dar pentru mine este nu numai o onoare, ci şi o obligaţie, în condiţiile în care recunosc că am avut un scor mai mic la nivelul judeţului Mureş decât Mişcarea Populară, ceea ce îmi dă anumite obiective pe care trebuie să le realizez la scrutinul din decembrie.

Zi de Zi: Când aţi intrat în politică şi ce experienţă aveţi în acest domeniu?

Dr. Claudiu Puiac: În 1996, când m-am înscris în Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – PNŢCD, deoarece atunci se dorea schimbarea împotriva PDSR. În 1998 mi-am dat demisia din PNŢCD pentru că într-un fel eram dezamăgit de politica de la nivelul Convenţiei Democrate Române, mi s-a părut că reformele trebuiau implementate mult mai rapid şi cu mult mai multă duritate. Am fost dezamăgit, mi-am urmat cariera medicală, mi-am urmat studiile la Facultatea de Medicină, a fost şi o pauză binevenită pentru că astfel am avut timp să mă pregătesc pentru examenul de rezidenţiat pe care l-am luat cu brio la Bucureşti şi am devenit medic rezident de anestezie şi terapie intensivă. Am fost repartizat la doamna doctor Otilia Moldovan, al cărui soţ era și este domnul doctor Ladislau Schwartz, membru de marcă al Partidului Naţional Liberal. Astfel, în urma unor discuţii cu domnul doctor am ajuns simpatizant al PNL şi am intrat în PNL, în 1999. Doctrina liberală mi se părea că este doctrina care este cea mai bună pentru un doctor, având în vedere profesia noastră, liberală. Şi pe vremea aceea eram entuziasmat, am făcut politică din entuziasm, dar acum nu mai cred în doctrine, lucru pe care l-am declarat public, pentru că din păcate la noi în România nu se respectă doctrinele. Cei de stânga fac reforme de dreapta, cei de dreapta fac reforme de stânga, propriu-zis cred că la nivelul anului 2016 încă partidele politice din România nu sunt aşezate pe doctrine clare. Din păcate, decizia partidelor politice de a nu-și urma doctrina a dus la o dezamăgire asupra întregii vieţi politice a cetăţenilor din România. Am intrat în PNL în 1999, până în 2004, când am fost exclus. Nu comentez acum motivele pentru care am fost exclus din PNL. Am avut apoi o pauză din punct de vedere politic, iar în 2008 un grup care a fost exclus din PNL și care a aderat la Partidul Democrat Liberal, m-a invitat şi pe mine. Din spirit de solidaritate şi din prietenie şi crezând în faptul că preşedintele Traian Băsescu doreşte schimbare în România şi văzând mişcările care s-au făcut am acceptat. Indiferent ce se spune despre domnul Traian Băsescu, trebuie să recunoaştem că deschiderea Justiţiei s-a datorat politicii dânsului. Aşa am aderat la PDL. A urmat o perioadă până în 2011 în care am fost membru simpatizant fără o activitate politică în prim plan, pentru că îmi urmam cariera medicală care pentru mine a fost deosebit de importantă. Am stat deoparte de activitatea politică pentru a obţine rezultate pe plan profesional. Eram medic primar de anestezie-terapie la Compartimentul ATI – Obstretică Ginecologie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş. În februarie 2012, prietenul meu Cristian Georgescu m-a invitat la o discuţie cu propunerea să mă înscriu în UNPR. M-am dus din respect faţă de Cristi, deoarece noi am fost prieteni încă de pe băncile liceului. La întâlnire, Cristi mi-a descris proiectul politic. Am acceptat să ader la acest proiect politic, dar doream o discuţie cu domnul senator Corneliu Grosu, care pe acea vreme era preşedintele UNPR Mureş. Având un pic din amarul vieţii politice îmi doream să am o anumită autonomie din punct de vedere politic, la nivelul organizaţiei UNPR Târgu-Mureş, deoarece mi s-a propus funcţia de preşedinte al acestei filiale. Am purtat o discuţie cu domnul Corneliu Grosu, dânsul a fost deschis din toate punctele de vedere, şi recunosc că nu m-a forţat niciodată să adopt o anumită atitudine politică, deci într-adevăr am avut o autonomie la nivelul filialei UNPR Târgu-Mureş. Am încercat să fac puternică această filială pentru că era foarte dificil – şi anul 2012 a fost unul dificil pentru UNPR. Şi atunci eram acuzaţi de absolut toate relele politice din lume. Am reuşit datorită inteligenţei politice a domnului senator Corneliu Grosu, s-a format acea Alianţă pentru Mureş cu PDL şi Partidul Ecologist şi astfel am obţinut un loc eligibil pe lista pentru Consiliul Local Târgu-Mureş, ajungând consilier local. Am avut o activitate politică destul de modestă în Consiliul Local, pentru că eram la început, eu nu sunt un tip conflictual şi atunci în CL erau poziţii tranşante, conflictuale, care mie mi se păreau fără sens. Am încercat să îmi desfăşor activitatea în Consiliile de Administraţie ale şcolilor unde am fost numit şi chiar am sprijinit aceste şcoli. Am iniţiat şi o hotărâre de Consiliu Local celebră, cea referitoare la cabinetele stomatologice şcolare şi am încercat să îmi desfăşor activitatea în linişte, să ajut comunitatea. Domnul senator Corneliu Grosu a trebuit să se retragă din funcţia de preşedinte al UNPR Mureş în toamna anului 2012, fiind numit prefect al judeţului Mureş, iar preşedinţia organizaţiei a fost preluată de Cristian Georgescu, după care dânsul a obţinut o funcţie de conducere la nivelul TVR Târgu-Mureş şi a fost obligat să demisioneze, în vara anului 2013. La nivel central s-a decis şi atunci să preiau conducerea UNPR Mureş. Am fost chemat la Bucureşti, unde am avut o întâlnire cu domnul Gabriel Oprea. Orice s-ar spune la adresa dânsului, domnul Gabriel Oprea m-a impresionat prin faptul că a vorbit foarte deschis şi întotdeauna şi-a respectat cuvântul dat, inclusiv în discuţiile cu mine. Întotdeauna „Da!” însemna „Da!” şi „Nu!” era „Nu!”. În prezent, în vara anului 2016, datorită acestei fuziuni am ajuns preşedintele organizaţiei judeţene PMP Mureş.

Aurelian GRAMA, Zi de Zi: Deciziile le luaţi sub anestezia puterii sau cu rapiditatea celui care dacă greşeşte doza, pacientul nu se mai trezeşte?

Dr. Claudiu Puiac, președinte PMP Mureș: Decizia se ia, depinde de cât de repede trebuie să o iei. Eu sper că în această perioadă în care am avut funcţii de conducere, atât la nivel politic, cât şi la nivel administrativ, în general deciziile le-am luat după ce m-am consultat cu cei cu care lucrez. Sunt momente în care decizia trebuie să o iei rapid şi sper că deciziile pe care le-am luat nu le-am luat sub anestezia puterii, ci prin mintea şi gândirea unui medic de anestezie-terapie intensivă care de multe ori trebuie să ia o hotărâre într-o clipă, o decizie care face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Au fost şi decizii bune, şi decizii greşite.

Zi de Zi: Este o legendă, vă rog spuneţi-ne cât adevăr este în ea. E adevărat că a trebuit să decideţi în 30 de minute cine să fie propunerea UNPR pentru funcţia de prefect al judeţului Mureş?

Dr. Claudiu Puiac: Nu este o legendă, e adevărat. Am fost sunat de domnul preşedinte Gabriel Oprea care la vremea respectivă era vicepremierul României şi mi-a cerut ca într-o jumătate de oră să recomand o persoană pentru funcţia de prefect al judeţului Mureş.

Zi de Zi: Şi pe cine aţi recomandat?

Dr. Claudiu Puiac: Pe domnul doctor Lucian Goga, alegere care spun că a fost corectă, văzând activitatea desfăşurată de domnul prefect Lucian Goga. Eu aşa consider, şi în plus domnul Goga este unul dintre cei mai longevivi prefecţi din ultimul timp.

Zi de Zi: Cu certitudine, şi generalul preşedinte UNPR şi comandantul preşedinte al PMP sunt la fel de hotărâţi şi grăbiţi uneori în decizii. Dacă va trebui să luaţi decizia să îi propuneţi prefectului de astăzi să candideze pe listele PMP, ce veţi face?

Dr. Claudiu Puiac: Prefectului de astăzi i-am propus să candideze la alegerile locale. Dânsul a dorit să îşi continue activitatea din punct de vedere administrativ, la nivelul Prefecturii. Eu întotdeauna am respectat decizia oamenilor, nu cred că un om poate să candideze la o anumită funcţie dacă nu doreşte. Dacă domnul prefect doreşte să îşi ducă la bun sfârşit această activitate administrativă, o să o ducă la bun sfârşit.

Zi de Zi: Dar la bun sfârşit nu poate să şi-o ducă, respectiv până la pensionare…

Dr. Claudiu Puiac: Aşa e, eu mă refeream la momentul în care se va încheia mandatul de prefect, în momentul în care din anumite motive va fi schimbat din funcţia de prefect de către prim-ministrul care va fi atunci la nivelul conducerii ţării. Domnul Goga doreşte să îşi încheie această activitate administrativă. Având în vedere că i-am propus o dată o candidatură la Primăria municipiului Sighişoara şi dânsul mi-a spus că nu doreşte să se implice în politică, este clar că nu îi voi face o nouă propunere pentru alegerile parlamentare. Dacă dânsul va veni la mine şi va dori să se implice în viaţa politică, având în vedere notorietatea dobândită, bineînţeles că vom putea discuta despre o candidatură. Depinde propriu-zis de decizia domnului prefect, eu niciodată nu am forţat lucrurile şi am vrut ca fiecare să facă ceea ce îşi doreşte, pentru că atunci ai rezultate bune.

Aurelian Grama, Zi de Zi: Care ar fi cele trei linii pe care progresiştii le păstrează în linia marii familii a popularilor?

Președinte PMP Mureș Dacă voi avea onoarea să fiu candidat la Parlamentul României nu vreau să mă duc pe generalităţi. Fiecare partid politic îşi prezintă un program politic şi dacă citim programele politice cred că în proporţie de 80% toate sunt la fel. Facem autostrăzi, un kilometru pe zi, un kilometru pe oră, un kilometru pe secundă, facem locuri de muncă, agricultura va exploda…

De ce mi-aş dori să ajung în Parlamentul României?! În urma activităţii mele de manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş consider că Legea Sănătăţii, cel puţin din punct de vedere al spitalelor, trebuie modificată. Există carenţe mari în Legea Sănătăţii, din punct de vedere al achiziţiilor, al aprovizionării, al managementului la nivelul secţiilor…

Zi de Zi: Fiţi mai concret…

Dr. Claudiu Puiac: Să luam achiziţiile ca exemplu. Marea mea durere. De multe ori mă văd pus în faţa faptului împlinit, că nu pot ajuta pacientul. Vine un pacient care are nevoie de un medicament sau de un material sanitar care îi salvează viaţa. Legea achiziţiilor este proastă din punctul meu de vedere, al managerului, chiar şi legea nouă. Am un referat pentru medicamentul X. În cazul cel mai bun am un acord cadru sau un contract, şi trebuie să fac comunicare către depozitul de medicamente. Trebuie să aştept răspunsul de acolo. Bineînţeles că dau telefoane, le explic situaţia. De multe ori i-am şi întrebat dacă părinţii lor sau alte persoane din familia lor s-ar regăsi într-o asemenea situaţie, le-ar conveni?!? Pierd cel puţin 24 de ore. Îmi răspunde firma, trimit contractul la semnare, îl semnăm noi, şi într-o variantă optimistă revine la noi în aceeaşi zi. Apoi fac comanda, dar nu ştiu dacă acel medicament este în depozit. Presupun că este, deşi de cele mai multe ori trebuie să recunoaştem un lucru, că cei de afară fără comandă clară din partea spitalelor nu aprovizionează depozitele de medicamente. Deci eu pierd cel puţin 48 de ore pentru acel pacient şi poate că la acel pacient între timp, din cauza lipsa acelui medicament, starea medicală i se agravează sau şi mai rău, apare decesul. Eu consider că din punct de vedere medical, Legea achiziţiilor publice nu poate să fie similară cu asfaltul, cu piatra cubică… trebuie găsită o modalitate mult mai flexibilă de aprovizionare a spitalelor din punctul acesta de vedere. Suntem Spital Regional de Urgenţă. Prin contractul pe care îl avem cu CAS noi suntem plătiţi la 85% din cazuri. 15% din cazuri nu ne sunt plătite.

Zi de Zi: Adică românii pot să fie trataţi doar în proporţie de 85%?!?

Dr. Claudiu Puiac: Nu mi se pare normal, la un spital cum suntem noi nu putem refuza o urgenţă care are o adresabilitate crescută. De ce să nu fiu plătit la numărul de cazuri pe care îl fac într-o lună? Eu nu pot să îmi refuz pacientul! De ce să mi se impună prin ordonanţă sau prin ordin de ministru? Fiecare spital ar trebui să fie plătit în funcţie de performanţa medicală! De ce 85%? Spuneţi-mi mie, cum fac eu clasificarea? Bine, noi îi tratăm pe toţi pacienţii, dar atunci vine momentul financiar automat, când ceea ce este peste 85%, fondurile scad. Pentru că aceiaşi pacienţi sunt plătiţi din aceiaşi bani. Vi se pare normal?! Mie nu mi se pare deloc normal! Consider că sunt anumite puncte care trebuie prezentate în Parlament şi care trebuie duse în discuţie, normalizate… Chiar mă bucur de exemplu că am văzut că doctorul Levente Vass este pe listă la UDMR, sper ca şi colegul meu doctorul Florin Buicu să fie eligibil pe lista PSD, pentru că trebuie să recunosc că cele mai mari succese ale mele din activitatea de management s-a datorat unei colaborări foarte bune cu Florin Buicu, actualul preşedinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaţilor. Dacă în Parlamentul României am ajunge noi trei, doctori cu experienţă administrativă şi din punct de vedere medical, şi pe deasupra şi prieteni, eu zic că medicina mureşeană, chiar medicina din ţară, va avea de câştigat pentru că atunci vom deveni o forţă şi vom putea să iniţiem un mecanism care să schimbe în bine această Lege a Sănătăţii.

Zi de Zi: Strategic, pe ce personalităţi vă bazaţi în judeţul Mureş pentru alegeri?

Dr. Claudiu Puiac: … pe cei doi primari PMP, Ioan Farcaş din Hodac şi Emil Mocan din Cheţani, pe trei viceprimari, Vasile Mărginean din orașul Iernut, Horia Tincu din Petelea şi Ioan Dorin Burnete din Daneş. În plus, avem 68 de consilieri locali, din care 7 în mediul urban şi 61 în mediul rural. Va trebui să acoperim mai bine mediul urban, în special municipiile Târgu-Mureş şi Sighişoara unde avem organizaţii slăbuţe, ca să nu zic slabe, şi va trebui să le resuscităm.

Zi de Zi: Mai ales dacă vorbim pe concret, şi aici e bătălia, al optulea deputat de Mureş ar putea fi al partidului care va avea mai mult de 5%, PMP sau ALDE… Avem şi exemplul deputatului Sefer care a intrat în Parlament din Colegiul Sighişoara…

Dr. Claudiu Puiac: Aşa e. Consider că bătălia se dă pe a opta poziţia de deputat, între PMP şi ALDE. Cine va reuşi să treacă pragul electoral în prima fază, iar în a doua fază să fie a patra forţă politică a judeţului Mureş, va obţine funcţia de deputat. Însă noi trebuie să ne uităm puţin şi la istoria rezultatelor electorale. Atât Târgu-Mureş, cât şi Sighişoara, erau fiefuri ale preşedintelui Traian Băsescu. Înseamnă că acolo a fost o greşeală de abordare din punct de vedere politic şi trebuie să vedem unde am greşit, pentru a putea resuscita acei oameni care au fost alegătorii preşedintelui Traian Băsescu.

Aurelian GRAMA: Apropo de preşedintele Traian Băsescu. Este o discuţie la ora aceasta, că senatorul liberal Marius Paşcan ar bate la uşile Partidului Mişcarea Populară. Ştiţi ceva în acest sens?

Dr. Claudiu Puiac: Da. Am fost sunat în cursul zilei de marţi, 20 septembrie, de domnul preşedinte Traian Băsescu, care mi-a spus că domnul senator Marius Paşcan a depus o cerere că ar dori să candideze la alegerile parlamentare din decembrie 2016 din partea Partidului Mişcarea Populară şi mi-a cerut punctul de vedere. I-am transmis acest punct de vedere preşedintelui Traian Băsescu şi urmează să vedem decizia care va fi luată la nivelul Consiliului Executiv Naţional al Partidului Mişcarea Populară. Din punctul meu de vedere, domnul senator Marius Paşcan este un om de valoare, un om cu o cultură deosebită, un om care a avut funcţii administrative importante, eu zic că dânsul ne-ar putea ajuta, dar acel loc liber pentru Camera Deputaţilor care e eligibil la alegeri în mod normal trebuie să aparţină unui om care a muncit până acum pentru PMP sau pentru UNPR. Nu mi se pare normal să vii cu două luni înainte de alegeri şi să ridici pretenţia unui loc eligibil pe listă. După ce am fost contactat de domnul preşedinte Traian Băsescu, m-a sunat şi domnul senator Marius Paşcan. Am rămas înţeleşi că în momentul în care va veni în Târgu-Mureş vom discuta amândoi, dar această poziţie o să i-o prezint şi domnului senator Marius Paşcan, pentru că aşa consider că cei care s-au luptat pentru acest partid ar trebui să aibă în sfârşit o şansă să ajungă la nivelul Parlamentului României. Indiferent cine va fi pe locul 1 pentru Camera Deputaţilor, ar trebui să fie sau din fostul UNPR sau din PMP, oameni care s-au luptat, totuşi, în alegerile locale şi în continuare îşi desfăşoară activitatea politică în cadrul Partidului Mişcarea Populară.

Zi de Zi: Să vorbim despre basarabenii care au primit cetăţenie în România, şi ştim foarte bine că şi preşedintele Traian Băsescu şi-a luat cetăţenia moldoveană şi poate vota la alegerile din noiembrie de la Chişinău. În judeţul Mureş există o comunitate puternică a basarabenilor, aveţi un mesaj pentru acest segment electoral care are un respect deosebit pentru Traian Băsescu?

Dr. Claudiu Puiac: Unul din cele mai importante puncte de pe agenda politicii externe a preşedintelui Traian Băsescu a fost această relaţie specială dintre România şi Republica Moldova. Mie mi se pare un lucru de bun simţ acest fapt, pentru că trebuie să luăm în considerare că există anumite tare istorice ale trecutului şi trebuie să ne sprijinim populaţia română, pentru că şi moldovenii sunt români, nu moldoveni, din punctul meu de vedere. Aţi văzut că preşedintele Traian Băsescu a avut o poziţie obiectivă şi nu subiectivă, în momentul în care s-a pus în discuţie declaraţia ambasadorului SUA de la Chişinău. Toţi cei care au cetăţenia română sunt cetăţeni români, dar statul român pe lângă faptul că trebuie să aibă o relaţie privilegiată cu cetăţenii Republicii Moldova, este obligat să aibă o relaţie privilegiată cu toţi românii de peste hotare. Din păcate, consider că niciodată noi, românii, nu am, fost uniţi. Niciodată nu am ştiut să ne respectăm tradiţiile, obiceiurile, urmaşii, nu am ştiut să fim uniţi, să ne apărăm interesele noastre. Din păcate, noi am fost divizaţi şi eu zic că este momentul în care să ne ajutăm şi concetăţenii noştri veniţi din diaspora, şi concetăţenii noştri veniţi din Republica Moldova. Până la urmă suntem cu toţii români şi trebuie să fim mândri că suntem români.

Zi de Zi: În acest sens, veţi face ceva la Mureş? Aveţi vreun mesaj pentru comunitatea moldoveană?

Dr. Claudiu Puiac: Pentru mine, cu toţii sunt cetăţenii judeţului Mureş.

Zi de Zi: Veţi organiza Balul Moldovenilor?

Dr. Claudiu Puiac: Nu, dar dacă mă invită, mă duc cu cea mai mare plăcere la Balul Moldovenilor…

Zi de Zi: Au fost diverşi directori la marele spital Spital, Butuc, Sîmpălean, Vass, Gomotîrceanu… Nu a existat un răspuns politic pozitiv ferm în timpul votului pentru managerii spitalelor… Cum veţi sparge gheaţa?

Președinte PMP Mureș: După ce am văzut rezultatul votului la alegerile locale, mi-am pus şi eu întrebarea ce să fac. Ştiind ce am făcut în mandatul meu pentru angajaţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş şi văzând numărul de voturi, nu am ştiut ce să fac. Mi-am adus aminte apoi de un lucru învăţat de la domnul preşedinte Gabriel Oprea, care mi-a spus că politica este politică, administraţia este administraţie. Dacă angajaţii spitalului consideră că eu, ca om politic, preşedinte al PMP Mureş, reprezint varianta politică pe care ei o doresc, să mă voteze. Dacă nu, eu trebuie să mă lupt în continuare pentru acei oameni, în calitate de manager. Până la urmă, fiecare are independenţa de a-şi alege calea politică şi după ce am preluat funcţia de manager le-am spus colegilor, subordonaţilor, că la spital nu facem politică, facem politică doar în momentul în care am ieşit de pe poarta spitalului. Aici, la spital, facem doar politica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş. Din acest punct de vedere, relaţia mea cu domnul Florin Buicu a demonstrat că deşi suntem din partide diferite, în momentul în care interesul este comunitatea şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă putem colabora împreună. Eu zic că parlamentarii de Mureş care vor fi din decembrie 2016, indiferent de culoarea politică, ei în primul rând reprezintă comunitatea mureşeană, iar în Parlament trebuie să fie un grup unit pentru comunitatea mureşeană.

Zi de Zi: Poate acesta e secretul, să faceţi politica spitalului în aşa fel încât să o duceţi la Bucureşti într-un pachet gata pregătit…

Dr. Claudiu Puiac: Îmi doresc mult să ajung în Parlamentul României alături de prietenii şi colegii mei Florin Buicu şi Vass Levente. Am putea duce în Parlamentul României proiectele comunităţii medicale din Târgu-Mureş.

Zi de Zi: E brandul cel mai important al municipiului Târgu-Mureş…

Dr. Claudiu Puiac: Este singurul brand din punctul meu de vedere şi singurul brand care poate dezvolta municipiul Târgu-Mureş. Am susţinut acest lucru de mult timp, având în vedere că ne aflăm într-un triunghi cu trei oraşe foarte bine dezvoltate din punct de vedere industrial, Braşov, Sibiu şi Cluj Napoca, singura şansă de dezvoltare pentru viitor este brandul medical şi consider că dacă ne ajută Dumnezeu şi noi trei ajungem în Parlament, vom pleca acolo cu proiectele comunităţii medicale târgumureşene.

Zi de Zi: Vă propunem să luaţi şi o doamnă cu dumneavoastră la Bucureşti, poate că Theodora Benedek va accepta şi va candida la alegerile parlamentare pe lista PNL…

Dr. Claudiu Puiac: Acum dacă şi doamna profesor Benedek ajunge în Parlamentul României, până la urmă cred că Târgu-Mureş va fi cel mai important oraş medical din România în scurt timp şi va depăşi chiar Bucureştiul! (la nivelul reprezentativității parlamentare – n.r.).

Zi de Zi: Mai ales dacă veţi merge cu proiecte la Bucureşti…

Dr. Claudiu Puiac: Asta depinde şi de o serie de factori, în primul rând de cel politic. Cred că această legătură din punct de vedere al UMF, cunoscându-l pe domnul rector Leonard Azamfirei, nu cred că va fi o problemă şi am şi acum o relaţie foarte bună cu domnul rector şi vom avea o relaţie foarte bună şi în viitor. Aici trebuie să înţeleagă şi factorii politici un lucru, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş nu sunt elemente politice. De asemenea, şi autorităţile publice locale trebuie să înţeleagă să se implice în dezvoltarea lumii medicale. Degeaba mergem noi la Bucureşti cu proiecte, susţinuţi de domnul rector Leonard Azamfirei, că până la urmă în condiţiile în care tu dezvolţi o medicină performantă, dar nu ai o infrastructură, să vină pacienţii, să aibă adresabilitate, să se deplaseze, să ajungă rapid în Târgu-Mureş, dacă nu ai condiţii hoteliere adecvate, nu o să vină. Până la urmă şi medicina trebuie privită din punct de vedere economic şi aici este obligatorie implicarea autorităţilor publice locale în dezvoltarea medicinei din Târgu-Mureş. Medicina este singurul brand care mai poate salva municipiul Târgu-Mureş, spun asta chiar dacă unii se vor supăra pe mine.

Zi de Zi: Care este relaţia dumneavoastră cu Valeriu Steriu, Eugen Tomac şi Traian Băsescu?

Dr. Claudiu Puiac: În campania electorală aş dori să vină în Mureş preşedintele executiv Valeriu Steriu, cu care am o relaţie foarte bună, specialist pe domeniul agriculturii. Domnul Valeriu Steriu este unul din puţinii profesionişti din România în domeniul agriculturii şi dat fiind faptul că agricultura încă poate să aibă un cuvânt de spus în economia mureşeană aş dori să organizez o întâlnire cu fermierii din Mureş, la care să participe şi domnul Valeriu Steriu, care şi-a arătat disponibilitatea pentru această întâlnire. Mi-aş dori, de asemenea, să vină şi domnul preşedinte Traian Băsescu în judeţul Mureş şi sigur va veni, deoarece domnul preşedinte Traian Băsescu este brandul Partidului Mişcarea Populară. Eu consider că domnul preşedinte Traian Băsescu este în continuare omul politic numărul 1 al României. Având în vedere că domnul preşedinte Eugen Tomac este reprezentantul din diaspora în Parlament al PMP, dacă se organizează Balul Moldovenilor şi voi fi invitat, aş dori să îl invit pe domnul Eugen Tomac.

Zi de Zi: Care e cea mai grea întrebare care vi s-ar putea adresa şi nu vi s-a adresat?

Dr. Claudiu Puiac: De ce vreau să candidez. Vreau să candidez la Camera Deputaţilor deoarece sper să pot modifica Legea Sănătăţii cel puţin din punct de vedere al activităţii spitaliceşti. Este domeniul în care am experienţă în ultimii doi ani şi jumătate şi aş dori să fiu un element de echilibru, pentru că eu consider că am fost un element de echilibru pe eşichierul politic mureşean. Îmi doresc ca toţi parlamentarii care vor merge la Bucureşti să înţeleagă că partidul nu este primordial, ci comunitatea locală a judeţului Mureş este pe primul loc. Dacă mergem de exemplu luni dimineaţa pe Aeroportul Otopeni şi ne uităm la cursele interne, municipiul Târgu-Mureş nu figurează acolo. Atâta timp cât Târgu-Mureşul nu figurează luni dimineaţa pe cursele interne de pe Aeroportul Otopeni, din punctul meu de vedere municipiul Târgu-Mureş nu este municipiu de rangul 1 în România. Eu sper ca la sfârşitul mandatului de parlamentar pe care îl voi obţine împreună cu colegii mei, în zilele de luni, dimineaţa, la Otopeni să figureze şi cursa Otopeni – Târgu-Mureş.

Zi de Zi: Cum veţi contribui la schimbarea imaginii Parlamentului de „cuib de hoţi”, existentă în conştiinţa colectivă?

Dr. Claudiu Puiac: Imaginea Parlamentului României este într-adevăr foarte deteriorată. Nu pot să promit că eu voi schimba imaginea Parlamentului României, dar sper să fiu una dintre multele picături dintre cei tineri, şi mă refer aici la cei între 40 şi 50 de ani. Imaginea Parlamentului va fi foarte greu de reconstruit. Este motivul care m-a făcut foarte mult să mă gândesc până să mă decid să fac acest pas. Lucrurile care se spun despre parlamentari, cum că chiulesc sau călătoresc excesiv şi inutil cu avionul, nu sunt convins că sunt reale. Haideţi să verificăm activitatea, să vedem ce se întâmplă, de ce lipsesc din plen. Activitatea parlamentarilor nu se întâmplă numai în plen, se întâmplă în comisii şi eu zic că munca de bază este cea din comisii. Cred că activitatea parlamentară trebuie prezentată mult mai bine în mass media, astfel încât publicul să înţeleagă ce înseamnă Parlament.

Zi de Zi: Care a fost termenul pentru depunerea candidaturilor şi ce paşi urmează din punct de vedere procedural?

Dr. Claudiu Puiac: Până în 15 septembrie s-au depus candidaturile, s-au trimis CV-urile la Bucureşti, se aşteaptă validarea, după care în forurile de conducere se vor stabili poziţiile pe listele PMP şi apoi vor fi validate la nivel naţional.

Zi de Zi: Evenimentul de lansare a candidaţilor PMP Mureş la alegerilor locale a fost cam sărac în prezenţa unor personalităţi locale. Aveţi vreo strategie pentru atragerea de personalităţi în partid?

Dr. Claudiu Puiac: Atragerea personalităţilor locale în Târgu-Mureş este un lucru deosebit de dificil. Aici, personalităţile locale sunt împărţite între cele trei mari partide politice: PNL, PSD şi UDMR. Eu zic că personalităţile locale pot fi atrase în momentul în care tu îţi desfăşori o activitate politică, care se mulează pe ceea ce îşi doresc ei. O personalitate locală nu va veni la niciun partid politic dacă cel care este motorul acelui partid politic nu reprezintă o personalitate el însuşi. Fără să se supere cineva pe mine, nici la UNPR nu aţi văzut foarte multe personalităţi locale. Încă resursa umană la nivelul PMP nu este o resursă umană de o calitate academică.

Zi de Zi: Nu e vorba doar de personalităţi academice, pot fi artişti, sportivi sau personalităţi din diverse domenii…

Dr. Claudiu Puiac: Pe lângă relaţia politică depinde şi de relaţiile interumane pe care le ai. Trebuie luat în considerare că Târgu-Mureş a fost un fief al preşedintelui Traian Băsescu, dar 99,9% din structuri s-au deplasat către PNL pentru că exponentul era domnul primar Dori Florea.

Zi de Zi: În condiţiile în care Partidul Oamenilor Liberi – POL a obţinut un scor electoral bun la locale şi dacă ei nu îşi vor depune o listă de patru judeţe unde să aibă 20% ca să intre în Parlamentul României, v-aţi gândit să maximizaţi votul PMP-ului în Mureş în bătălia cu ALDE, făcând o ofertă electorală POL-ului?

Dr. Claudiu Puiac: Cei de la POL şi în special domnul preşedinte Dan Maşca este un om de o deosebită valoare. POL este un partid antisistem, la fel cum a fost în Grecia partidul lui Tsipras, cum e Podemos în Spania. Nu ştiu dânşii, din poziţia de partid antisistem cât ar dori să se transforme într-un partid înregimentat politic, pentru că una este să ai o organizare şi o disciplină politică, şi alta este să decizi singur. Dânşii au o valoare politică şi umană deosebită, dar ei merg pe acest partid antistem, la fel cum a fost în 2004 cu acea alianţă „DA” cu Traian Băsescu în frunte. Dacă domnul Dan Maşca ar veni alături de mine, pentru mine ar fi o onoare. Eu îl respect foarte mult pe domnul Dan Maşca, îl cunosc de pe vremea când eram amândoi în PNL. Activitatea noastră politică, având în vedere că am fost exclus în 2004, a suferit o cotitură, deoarece eu am mers într-o parte, dânsul a continuat alături de PNL şi ulterior şi-a creat un partid. Activitatea dânsului din punct de vede managerial şi antreprenorial este foarte prolifică şi din câte mai văd pe postările pe Facebook este un om de o cultură deosebită. Depinde însă de ce îşi doreşte domnul Maşca. Eu sunt un om mai disciplinat, viaţa unui partid politic din România trebuie să fie mai disciplinată. Dacă dânsul doreşte, cu cea mai mare plăcere poate veni alături de noi şi putem să avem o susţinere împreună. Până la un anumit punct de vedere sunt alături de dânsul pentru că şi activitatea mea profesională nu se datorează nimănui, în momentul în care am devenit manager aveam în spate o activitate profesională trainică şi bine construită, dar întrebarea este dânşii doresc sau nu să vină alături de noi? Şi PMP, care se bazează pe omul politic Traian Băsescu, este tot un partid antisistem. E drept, cu vreo 12 ani mai îmbătrânit, dar este tot un partid antisistem.

Au consemnat Aurelian GRAMA și Alex TOTH