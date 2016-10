2 hectare de „aur mov”, ascuns în satul Grindeni

Lavanda este o plantă aromatică cunoscută și utilizată încă din antichitate. Cultura lavandei în România este relativ recent, dar devine pe zi ce trece o idee de afaceri tot mai întâlnită printre fermierii cu suprafețe mici, mai ales că această plantă dispune de o versatilitate ridicată în privința adaptării și are o durată de viață îndelungată. Din dorinţa de a deveni propriul stăpân, o tânără din satul Grindeni și-a înființat acum 2 ani, propria sa cultură de lavandă pe 2 hectare. Începând din acest an s-a înscris la facultatea de horticultură a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pentru a însuşi ştiinţa horticulturii.

Kozel Anikó Júlia este din comuna Chețani, satul Grindeni. La cei 27 de ani se poate lăuda cu o afacere profitabilă, fiind singura din județul nostru care deține 2 hectare de cultură de lavandă, pe sistem ecologic. ”Mai avem de plantat 30 de ari, iar de anul viitor începem să plantăm și salvie, mentă și lavandă, din care voi face uleiuri esențiale. Investiția de început a fost de 10.000 de bucăți de butași de lavandă cu 2 lei bucata, am colaborat cu Ocna Mureș, de acolo am luat butașii, am luat și din Franța și deja, de anul acesta, îi produc și eu” ne spune tânăra Aniko.

Tânăra afaceristă a participat anul acesta la o întâlnire la Cluj Napoca cu mai mulți cultivatori, unde mai mulți cultivatori au propus să pună bazele unei cooperative pentru desfacere, care să cuprindă județele Cluj, Alba și Mureș. pentru a se ajuta reciproc și a-și reduce din cheltuieli. ”Sunt absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea Geografia Turismului, dar m-am încris și la facultatea de horticultură, pentru a dobândi cât mai multe informații, având în vedere că nu vreau să mă limitez doar la a produce lavandă, ci și la un produs finit, să fac un produs cremă, spre exemplu, sau ulei esențial în sticluțe mici de 30 de ml.

Recoltarea lavandei se poate face manual, cu motocoasa sau cu un utilaj special de recoltare care se atașează la tractor, motiv pentru care Anikó Júlia a investit într-un minitractor. ”Cultura de lavandă abia din al treilea an intră pe profit, foarte mult sunt sprijinită de către părinţi, în realizarea viselor mele, în care am mare încredere. Valorificarea uleiului obţinut din florile de levănţică va deveni profitabilă, mai ales după ce voi obţine şi atestatul de cultivator bio” ne explică tânăra. Condiția este ca timp de trei ani la rând trebuie să rămână la nivelul exigenţelor cerute, al diferitelor controale efectuate de către specialişti. După calculele sale la anul va obţine acea dovadă care să-i confere calitatea bio al plantelor cultivate. Până atunci dispune de certificatul necesar.

Lavandula este un subarbust cu o înălţime de până la 50 cm cu tulpini subțiri și lemnoase, frunze mici de un verde-cenușiu, flori liliachii-roșietice și cu rădăcina lignificată, groasă până la 2-3 cm.