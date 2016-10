Ambasadorul Germaniei Werner Hans Lauk, oaspetele Întâlnirii Saşilor de la Reghin

Printre oaspeții de onoare al Întâlnirii Saşilor Transilvăneni, eveniment care a avut loc sâmbătă, 24 septembrie la Reghin s-a aflat şi Excelenţa Sa Werner Hans Lauk, Ambasadorul Germaniei în România. Adresându-se reprezentanţilor comunităţii germane din România, Werner Hans Lauk a subliniat contribuţia saşilor rămaşi în România la păstrarea tradiţiilor acestei mici dar inimoase comunităţi. „La prima vedere, anul acesta sărbătoriţi sub un moto oarecum neobişnuit: „Cu iniţiativă şi idei, la fapte”. În realitate această propoziţie este expresia deplină a istoriei recente a saşilor trasnilvăneni. De iniţiativă şi curaj aţi dat dovadă atunci când, la terminarea dictaturii comuniste, aţi ales să rămâneţi aici, în patria dumneavoastră personală şi să nu vă reîntoarceţi în patria înaintaşilor dumneavoastră. Desigur, şi emigrarea ar fi presuspus curaj, mai precis curajul de a o lua complet de la capăt. În schimb, curajul dumneavoastră a constat în faptul că aţi rămas aici, în pofida nesiguranţei legate de drumul pe care România ar fi trebuit să-l urmeze după ultimele zile haotice ale regimului Ceauşescu, contribuind astfel la recunoştinţa unei Românii noi, libere şi democrate. Ştiaţi că fără dumneavoastră lunga tradiţie şi moştenirea culturală a saşilor transilvăneni, ba chiar cea a întregii minorităţi germane din România, s-ar fi putut irosi în scurt timp. Cu atât mai mult, a fost nevoie de iniţiativă şi curaj cu cât exodul saşilor transilvăneni era enorm. Dumneavoastră însă nu v-aţi alăturat acestuia, ci aţi rămas, v-aţi regrupat în scurt timp în Forumul Democrat al Germanilor din România, organizându-vă astfel şi în plan politic. V-aţi asumat încrezători propria identitate, în loc să vă pierdeţi nădejdea”, a precizat E.S. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Germaniei în România.

Mulţumiri adresate lui Cristoph Bergner

Printre cei evidenţiaţi de înaltul oaspete s-a numărat şi dr. Cristoph Bergner, pentru contribuţia acestuia la dezvoltarea învăţământului în limba germană în România, fapt pentru care a primit Medalia Honterus în cadrul Întâlnirii Saşilor de la Reghin. „Aţi acceptat întotdeauna cu deschidere şi plăcere sfaturile altora. De pildă, sfaturile valoroasae primite de la domnul dr. Cristoph Bergner, prezent la Reghin alături de noi, mai cu seamă în perioada în care acesta îşi desfăşura în mod exemplar activitatea de Însărcinat al Guvernului Federal pentru problemele imigranţilor şi ale minorităţilor naţionale, fără absolut nicio umbră de vanitate, cu multă înţelegere şi sinceră afecţiune, doar în serviciul oamenilor vizaţi de activitatea sa. În cazul acesta era vorba de dumneavoastră, de saşii transilvăneni. V-aţi asumat îndeosebi un sfat foarte valoros, mai precis, aţi înţeles că cheia pentru a vă prezerva identitatea ca minoritate germană rezidă în amplul domeniu al educaţiei. De la bun început aţi militat în România posdecembristă pentru menţinerea şcolilor în care limba germană era predată la nivel de limbă maternă, şi continuaţi să o faceţi şi astăzi. Angajamentul dumneavoastră a fost cu prisosinţă încununat cu succes. Din sfatul valoros a luat naştere acţiunea orientată spre viitor. Dumneavoastră dragă domnule Bergner, aţi fost alături de colegul dumneavoastră dr. Bernd Fabritius şi de alţi deputaţi şi colegi, una din forţele decisive ce au angrenat o decizie politică greu imaginabilă până la acea dată: Bundestagul german a decis într-adevăr promovarea şi stabilizarea învăţământului în limba germană în Transilvania şi în întreaga României prin intermediul unei finanţări substanţiale din partea Ministerului Federal al Afacerilor Externe. Motiv pentru care programul co-iniţiat de dumneavoastră va fi pus în acţiune deja în a doua jumătate a anului. Dacă în 2015 erau disponibili, pentru prima oară 750.000 euro, anul acesta este vorba chiar de un million de euro. După cum ştiţi, subvenţiile acordate de stat pentru educaţie şi cultură nu reprezintă niciodată simple subvenţii, ci sunt întotdeauna investiţii în bunul cel mai de preţ pe care un stat îl deţine: cetăţenii săi, mai cu seamă tânăra viitoare generaţie”, a spus Ambasadorul Republicii Federale Germania în România.

Mulţumiri comunităţii germane la final de mandat

La final, Excelenţa Sa Werner Hans Lauk a adresat mulţiumiri comunităţii germane din România, conducerii Forumului German, Întâlnirea Saşilor de la Reghin fiind de altfel ultima în calitatea sa de ambasador, funcţie din care se va retrage la finele acestui an. „După trei ani şi jumătate pretrecuţi în România, ani plini de evenimente, foarte interesanţi şi mereu fascinanţi, însă, înainte de toate foarte frumoşi, nu în ultimul rând datorită ospitalităţii dumneavoastră, mă voi retrage la pensie la finele anului 2016. Această ediţie a întâlnirii saşilor este aşadar, ultima la care particip în calitate de Ambasador al Germaniei. De aceea doresc să vă spun cât de impresionat, emoţionat şi bucuros am fost pentru faptul că am cunoscut în mod intens saşii transilvăneni şi întreaga minoritate germană din România şi comunitatea acesteia. Nu voi uita niciodată aceste experienţe care m-au îmbogăţit spiritual. Vă mulţumesc din toată inima, şi în numele soţiei mele. Adresez de asemenea reconoştinţa şi consideraţia mea şi Consiliului Director al Forumului Democrat al Germanilor din România, forumului regional Transilvania şi tuturor celorlalte forumuri regionale şi locale. În mod special doresc să-i mulţumesc domnului deputat Ovidiu Ganţ, pentru ideile bune, pentru unele iniţiative bune şi nu în ultimul rand, pentru această perioadă marcată de o excelentă colaborare şi deosebită încredere”, a subliniat E.S. Werner Hans Lauk.