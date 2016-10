BC Mureș în impas, vicecampioana la răscruce

La fel ca și în sezonul trecut, BC Mureș a pornit cu stângul în noua ediție a Ligii Naționale de Baschet Masculin. „Tigrii” au cedat în prima etapă pe teren propriu, 70-76 cu noua campioană, CSM Oradea, după care au pierdut surprinzător în deplasare cu 78-80 în fața mult mai slab cotatei Phoenix Galați. Anul trecut au reușit însă calificarea în finala campionatului, pe care au pierdut-o la mare luptă, în joc decisiv. Acum situația pare una total diferită, dar și motivele sunt cu totul diferite. În fiecare debut de sezon poate fi invocată lipsa omogenității, în urma numeroaselor modificări din lot. Au fost și de această dată, dar au rămas câțiva jucători obișnuiți titulari, cum sunt Martinic, Mohammed, Lázár, sau Polyák, deși ultimul este în continuare indisponibil. Problemele cele mai mari sunt însă de această dată de natură financiară. Jucătorii nu și-au primit salariile de la jumătatea lunii aprilie, astfel încât nu se poate vorbi nici despre primele de obiectiv după disputarea finalei, inclusiv pentru cei care au plecat de la echipă.

Înaintea etapei a III-a, în care vor întâlni pe teren propriu U-BT Cluj, președintele BC Mureș Cornel Lungu a făcut o scurtă analiză a evoluției echipei și totodată a situației actuale. „Din păcate, startul acestei ediții a fost unul mai puțin favorabil. Am pierdut acasă cu campioana, meci cedat în ultimul sfert, în urma unor greșeli personale, dar am pierdut și meciul de la Galați, despre care aș avea câteva comentarii de făcut. Acesta s-a disputat în condiții potrivnice în ceea ce ne privește, inclusiv încălzirea, maniera de arbitraj și multe alte aspecte care nu au fost respectate, conform regulamentelor. Am sesizat acest lucru organelor competente, dar din păcate nu putem dovedi unele lucruri, deoarece nici filmările pe care erau obligate gazdele să le ofere nu sunt făcute din unghiuri care să prezinte realitatea. Ne-au fost luate cel puțin 10 mingi, la care s-au adăugat greșelile noastre. Sper și cred însă că putem trece peste această înfrângere și la meciul următor, care din fericire este peste două săptămâni, să avem întreg lotul valid”, au fost concluziile lui Cornel Lungu.

Datorii care apasă conducerea mureșenilor

În continuare, acesta a vorbit despre cea mai gravă problemă cu care se confruntă conducerea: situația financiară.

„Referitor la starea actuală, aș menționa faptul că starea financiară este una precară, avem datorii din sezonul trecut la jucători și la furnizorii de servicii, lucru care ne pune în mare pericol evoluția pentru viitor. Toate acestea se datorează blocajului căruia suntem și noi supuși, deși vechiul Consiliu Director, legitim constituit la acea oră și-a făcut datoria. Fac un apel tuturor celor care au fost alături de echipă, sponsori sau suporteri să ne fie în continuare alături, pentru a putea depăși această perioadă nefastă. Sperăm ca în timpul cel mai scurt să se rezolve aceste probleme, să nu ajungem la situații mai grave, cu jucătorii care ar putea intra în grevă. Noi încercăm să-i mobilizăm, dar restanțele trebuiesc achitate”, a specificat președintele Cornel Lungu.

Referitor la partida următoare, cu U-BT Cluj, acesta și-a manifestat optimismul în ceea ce privește conducerea tehnică și a dorinței jucătorilor de a arăta diferit față de ceea ce au arătat în cele două etape. „Consider că avem un lot competitiv, chiar dacă nu putem emite de la început pretenții la locuri fruntașe. Ca și în anii trecuți, încercăm să trecem peste această pasă neagră cauzată de latura financiară și să ne îndeplinim pas cu pas obiectivul, accederea în play-off”, a mai adăugat președintele mureșenilor.

Riscuri în cazul neparticipării în EuroChellenge

Participarea în cupele europene este la rândul ei pusă în pericol. Acest lucru ar cauza alte pagube importante clubului, pe lângă faptul că ar afecta inclusiv imaginea baschetului românesc. Clubul are depusă o garanție de participare de 10 000 euro și eventuala retragere ar aduce o penalizare de alte 25 000, sume importante în condițiile actuale.

Președintele mureșenilor a mai specificat că dacă s-ar achita toate datoriile față de club, aceste probleme nu s-ar mai pune și echipa și-ar putea vedea mai departe de drum. Datoriile Consiliului Local față de club se ridică în jurul sumei de 2,5 milioane de lei, sumă care ar putea acoperi toate restanțele clubului. Pe de altă parte, fără a mai specifica numele firmei, acesta a anunțat că există tratative avansate ca printre sponsori să apară un nume foarte important, cu o mare potență financiară, dar toate acestea depind de felul în care se va putea ajunge ca datoriile prezente să fie achitate și să se poate trece în sezonul financiar următor, pentru care s-au cheltuit deja sume importante.

„Noi ne-am făcut datoria, dar este greu fără motivație”

Din punct de vedere al conducerii tehnice, antrenorul Szászgáspár Barnabás consideră că echipa se află pe un drum ascendent, în ciuda startului slab în noua ediție, iar atmosfera din cadrul lotului este una tensionată din motivele amintite.

„Am făcut o pregătire bună și ne-a rămas să punem la punct echipa din punct de vedere al omogenității. Din păcate unii jucători au venit mai târziu, dar pas cu pas aceste lucruri pot fi puse la punct. Startul ne-a fost mai puțin favorabil, dar am început cu campioana și am avut câteva indisponibilități în lot. Aceste lucruri ne-au adus aceste sincope, dar putem trece peste ele și să ajungem la parametri doriți. Problema despre care s-a vorbit deja, cea a banilor. Avem jucători care se mai află în lot, dar nu și-au primit banii pentru sezonul trecut. Noi considerăm că ne-am făcut datoria, am jucat câteva finale în ultimii ani, am adus prestigiu orașului. Situația aduce însă multă nervozitate în sânul echipei și trebuie să trecem peste acest hop. Avem un club cu o structură bine alcătuită, cu mulți copii care își pun și ei întrebarea dacă merită să continue. Noi, echipa, ne urmăm programul și așteptăm vești pozitive, să mergem înaite”, a specificat antrenorul „tigrilor”.

Clubul are angrenate pentru sezonul viitor echipe la toate categoriile de juniori, cu excepția grupei de U18, marea majoritate târgumureșeni care și-au pus speranțe ca peste câțiva ani să fie aclamați în Sala Sporturilor. Este o pepinieră care a început să producă, având deja câțiva jucători la loturile naționale de juniori.