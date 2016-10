FOTO: Recunoştinţă, folclor şi bună dispoziţie de Ziua Vârstnicilor

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată joi, 29 septembrie la Restaurantul Monte Carlo din Reghin, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Reghin care s-a bucurat de prezenţa unui număr impresionant de pensionari, peste 1200 de reghineni bucurându-se de o după amiază pe cinste. „Nu este suficientă o zi în an în care să ne amintim de dumneavoastră, sunteţi cei cărora le datorăm lucrurile de care ne bucurăm azi în România. Sunteţi cei care aţi muncit o viaţă întreagă fără să vă plângeţi, pentru binele copiilor şi nepoţilor dumneavoastră, şi sunteţi cei care azi ar trebui să vă bucuraţi de pensii care să vă asigure un trai decent, pentru că este un drept câştigat, nu o pomană aşa cum o numesc alţii. Nu este suficient o întâlnire ca aceasta pentru a vă arăta gratitudinea şi respectul nostru, şi poate că vom învăţa să facem mult mai mult şi mai bine. Cu toate acestea mă bucur să fim astăzi împreună, să nu ne gândim măcar pentru o jumătate de zi la greutăţi, la ce nu merge bine, la ce ne lipseşte, şi să ne bucurăm în această după amiază de prieteni, de rude, de vecini la un pahar de vorbă, şi să ne minunăm de oamenii care sunt alături de noi, să trăim această zi cu sufletul deschis. Dumnezeu să vă dea sănătate, şi niciodată să nu lipsiţi de la acest eveniment, indiferent de cine îl va organiza. În ce mă priveşte, vă asigur că voi fi mereu alături de dumneavoastră indiferent de funcţia pe care o voi avea”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin. La rândul său, viceprimarul Mark Endre a adresat un salut celor prezenţi, urându-le totodată sănătate şi viaţă lungă. „Este o mare onoare şi un mare respect să stau în faţa dumneavoastră. Aveţi un rol extrem de important în societate, în familiile noastre, fără dumneavoastră am fi mult mai săraci, neocrotiţi, am fi foarte singuri. Vă doresc să aveţi o viaţă lungă, să fiţi fericiţi şi să vă ocrotiţi famiile în continuare”, a precizat Mark Endre.

„Nu voi uita de oamenii în vârstă”

Dacă până anul trecut era gazda evenimentului dedicat Zilei Persoanelor Vârstnice, deputatul Vasile Gliga a onorat cu prezenţa sărbătoarea pensionarilor reghineni.„M-aş fi bucurat să fiu gazda acestei sărbători şi în acest an, dar cu toate acestea ne bucurăm de această sală minunată aici la Monte Carlo, în Iernuţeni. Văd în sală mulţi care au lucrat la IPL, şi văd că mă apropiu şi eu uşor de vârsta de pensie. Anii trecuţi nu eraţi pensionari şi acum vă văd în sală, şi mă consider până la urmă aproape de pensie. De aceea ştiu ce nevoie aveţi de cineva care să vă protejeze. Atât cât sănătatea îmi va permite să vă pot reprezenta pe mai departe la Bucureşti voi face totul ca să ţin cont de ce înseamnă persoanele vârstnice pentru toată lumea. De la nepoţi, copii, cu toţii trebuie să avem respect faţă de dumneavoastră. Vă promit că, pentru mine, faptul că voi face legi, niciodată nu voi uita de oamenii în vârstă. Vă doresc multă sănătate, un La mulţi ani de 1 octombrie, să sărbătorim împreună această zi mulţi ani de acum înaiante”, a subliniat Vasile Gliga.

Diplome de Aur şi recitaluri de excepţie

Momentul special al rărbătorii vârstnicilor de la Reghin a fost simţit din plin de cuplurile care au primit Diploma de Aur acordată celor care în acest an serbează 50 de ani de căsnicie. Sărbătoarea a fost stropită din belşug cu muzică, de la cea populară adusă de recitalurile susţinute de Grupul Iza şi Anca Branea, la cea uşoară adusă de oaspetele special al serii, solistul Fuego.