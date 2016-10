Premiile Anualei de Arhitectură Mureș 2016 – „Proiectați o lume mai bună!”

Expoziția Anualei de Arhitectură Mureș, ediția 2016, a fost vernisată sâmbătă, 1 octombrie, la Galeriile Luxor. Expoziția a fost deschisă și în 30 septembrie în cadrul Nopții Albe a Galeriilor și va putea fi vizitată până în 7 octombrie. Cu ocazia vernisajului expoziției, în care au fost prezentate lucrările din concursul Anualei, a avut loc și Gala de premiere a celor mai valoroase proiecte realizate de către arhitecții mureșeni în ultimii doi ani.

Îndemn pentru deschidere și colaborare

Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România (OAR), a declarat că expoziția este dedicată în primul rând publicului larg. „Ceea ce facem este, în primul rând, pentru restul lumii, să spun așa. Bineînțeles, și pentru noi să ne stimulăm unii pe alții, să avem curajul să ieșim în public și să ne expunem munca”, a precizat acesta. Președintele OAR a descris comunitatea de arhitecți din Tîrgu-Mureș ca fiind „mai degrabă închisă”. „Nu am constatat acel du-te vino, arhitecți importanți din țară să vină în Tîrgu-Mureș, iar cei de aici să meargă în alte locuri, cum am constatat în alte orașe”, a mai spus Șerban Țigănaș. „Cred că ar trebui să se deschidă și administrația, la fel, ar trebui să se deschidă și să beneficieze de ceea ce arhitecții pot aduce ca plus-valoare”, a declarat președintele OAR înaintea Galei de premiere.

Juriul concursului Anualei de Arhitectură

„Este cel mai important eveniment al Anualei de Arhitectură Mureș. Expoziția va fi itinerantă, ca și acum un an în câteva orașe din județul Mureș, încercând să ne facem vizibili. Este al doilea an când organizăm acest eveniment. Anul acesta am reușit să aducem un juriu format din personalități importante. De dimineață, am avut și o conferință în care s-au spus foarte multe lucruri interesante despre meseria noastră, despre modul nostru de organizare și despre cum ar trebui să colaborăm cu celelalte meserii”, a spus arh. Angela Kovács, președintele OAR Mureș, în deschiderea Galei de premiere.

În continuare, Angela Kovács a prezentat juriul, din care au făcut parte arh. Șerban Țigănaș, arh. Oana Bogdan, secretar de stat în Ministerul Culturii, arh. Ionel Pascu, dublu laureat anul trecut, și istoricul de artă Orbán János. Președintele juriului a fost Noll Tamás, deținător al premiului Ybl, fost președinte al Camerei Arhitecților din Ungaria. Apoi, Angela Kovács le-a mulțumit voluntarilor, apreciindu-le efortul. „Trebuie să le mulțumesc și sponsorilor, pentru că am găsit în oraș câteva firme care ne-au sprijinit eforturile”, a precizat Angela Kovács.

Parteneri ai Anualei de Ahitectură au fost: DAW Bența, Multinvest, Napaimpex, Complex Natura, Aliat, Decorex Prod, Oracler și soții Elena și Radu Pescar, proprietarii Galeriilor Luxor.

„Proiectați o lume mai bună!”

Noll Tamás, președintele juriului concursului Anualei de Arhitectură Mureș, ediția 2016, și-a început discursul cu îndemnul: „Proiectați o lume mai bună!”. Noll Tamás a apreciat faptul că, deși membrii juriului provin din mai multe orașe, au împărtășit același sistem de valori, în aceste condiții fiindu-le ușor să jurizeze concursul. „Au fost oarecum în unanimitate luate deciziile”, a precizat acesta. Criteriile luate în calcul pentru lucrăriile dedicate spațiilor publice au fost modul în care acestea au răspuns cerințelor beneficiarilor și cum s-a avut în vedere contextul în care s-a contruit. Pentru secțiunea Arhitectura pentru comunitate, amenajări interioare au fost apreciate soluțiile inovatoare, iar în cazul arhitecților tineri juriul a încercat să observe în ce direcție merg ideile acestora.

„Nu există proiect de arhitectură bun, fără un client bun”

Premiul pentru categoria Arhitectura locuinței a fost acordat arhitectului Farkas Lehel. Apoi, Șerban Țigănaș, cel care a prezentat premiul secțiunii Arhitectura dotărilor comunitare și pentru activități economice, a vorbit despre importanța contextului în care este realizat un proiect, subliniind necesitatea de a lua în considerare relația dintre vechi și nou. „Insist asupra acestui aspect. Trebuie să recunoaștem că problemele pe care le stârnește arhitectura recentă, când apare, se duc direct în pieptul, inima vecinilor. Și această bună învecinare este chestionată la aproape fiecare apariție”, a spus arh. Șerban Țigănaș. Premiul secțiunii a fost câștigat de arhitectul Farczadi Robert.

Octavian Lipovan și Farkas Lehel au primit premiul pentru Arhitectura pentru comunitate, amenajări interioare. Aceștia au realizat proiectul pentru reabilitarea și transformarea fostei săli a Cinematografului Tineretul într-o sală de teatru. „Această secțiune cuprinde trei subcategorii, spațiul public, amenajări interioare și patrimoniul cultural. Eu zic că am reușit să îmbinăm cele trei categorii într-un proiect declarat câștigător. Subliniez faptul că îl dedicăm atât arhitecților cât și promotorului, clientului. Eu cred că nu există proiect de arhitectură bun fără un client bun”, a spus arh. Oana Bogdan, secretar de stat în Ministerul Culturii, cea care a înmânat premiul.

Premiu special pentru „Semn”

Juriul a decis să scoată în evidență proiectul „Semn” al arhitectului Bianca Tămășan, căreia i s-a oferit un premiu special. Este vorba de un semn de carte inedit, juriul apreciind simplitatea, originalitatea produsului și calitatea posterului, considerându-l cel mai bine realizat poster din concurs. Bianca Tămășan a concurat, de asemenea, la secțiunea Arhitectura pentru comunitate, amenajări interioare.

Anuala de Arhitectură Mureș – Ediția 2016 este un eveniment organizat de Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Mureș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din timbrul arhitecturii. Ordinul Arhitecților din România este organizația care reprezintă profesia de arhitect, urmărește exercitarea competentă și calificată a acestei profesii, promovând calitatea produsului de arhitectură și urbanism.