Unidrama se-ntoarce! Din 5 până în 9 octombrie la Teatru 74

Festivalul de teatru Unidrama va fi reluat anul acesta după o pauză de trei ani. Cinci spectacole vor fi reprezentate pe scena Teatru 74 începând de miercuri, 5 octombrie, până duminică, 9 octombrie. Dacă înainte Unidrama era un festival de nișă dedicat monodramelor, cei de la Teatru 74 și Independent Teatru-Liga au regândit rolul evenimentului. „Când am început Unidrama, am adus din tot spațiul românesc, apoi chiar și de afară, monodrame. Ei, Unidrama Independent Liga, păstrând conceptul, are acum ca scop aducerea trupelor independente, a structurilor independente de teatru din România cu spectacolele lor. Nu trebuie să fie neapărat monodrame”, a declarat Nicu Mihoc, directorul executiv al Asociației Independent Teatru-Liga.

Spectacolele invitate anul acesta la Unidrama în Tîrgu-Mureș au fost propuse organizatorilor de criticul de teatru Cristina Rusiecki, selecționerul festivalului.

„Capu’ de bizon”, primul spectacol din Unidrama

Primul spectacol pe care-l vom puteam vedea la Unidrama 2016 este „Capu’ de bizon”, primul spectacol al Teatrului 74, pus în scenă anul acesta după redeschiderea spațiului.

„Faptul că am lipsit de pe piața mureșeană cu producțiile noastre contează, trebuie să ne recucerim publicul și să cucerim și un alt public”, ne-a spus Nicu Mihoc „E mai sănătos parcă tot climatul ăsta artistic”, a spus Mihoc, făcând o comparație cu situația vieții teatrale din momentul când au fost puse bazele Teatrului 74, în 2001-2002, în Bastionul Măcelarilor din Cetatea Medievală. „Putem colabora între noi, ceea ce acum câțiva ani era foarte greu”, a subliniat acesta. „Certificăm noi că este un spectacol bun, care crește de la o reprezentație la alta”, a spus Mihoc, referindu-se la spectacolul Teatrului 74. Actorul ne-a dat de înțeles că nu trebuie să-l credem neapărat pe cuvânt și că putem verifica dacă e ori nu așa foarte simplu – venind la spectacol.

„Capu’ de bizon”, de David Mamet, regia Theodor Cristian Popescu, îi are în distribuție pe actorii Dan Rădulescu, Nicu Mihoc și Ștefan Mura. Spectacolul se va juca miercuri, 5 octombrie, de la ora 20.00.

„Zéró” urmează în 6 octombrie, de la ora 20:00

Al doilea spectacol pe care ni-l propune Unidrama este o producție a Teatrului Váróterem Projekt din Cluj-Napoca. Textul spectacolului „Zéró” e scris de Botos Bálint pornind de la texte de David Foster Wallace, William S. Burroughs și Allen Ginsberg. „E un spectacol în limba maghiară, care va avea subtitrare”, a precizat Nicu Mihoc. „Noi vom încerca, de anul următor, să avem subtitrare și la spectacolele noastre. Și publicul nostru este divers, avem tineri și români și maghiari. E o formă de respect, noi așa o luăm”, a adăugat Mihoc.

„CocKOși” vine în 7 octombrie

Vineri, 7 octombrie, de la ora 20.00, se va juca spectacolul „CocKOși”, o producție a Asociației Entheos din București. „Cristina Rusiecki, coordonatorul Asociației Entheos, a participat la unul dintre stagiile programului de practică teatrală organizat de noi. Apoi s-a oferit și a coordonat în cadrul Asociației realizarea spectacolului din resurse proprii, pentru că a crezut foarte tare în trei artiști care au fost prezenți aici. E vorba de Rareș Stoica, Fulvia Folosea și de Vlad Nemeș”, ne-a spus Theo Marton, director executiv Teatru 74.

Câștigătorii Galei Hop, pe scena 74

Sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 20.00, organizatorii Unidrama ne așteaptă la o întâlnire cu actorii Radu Andrei, Alina Rotaru și Voicu Alexandru, câștigătorii Galei Tânărului Actor HOP din 2016. „Au pregătit momente mai scurte, dar fiecare dintre ei și-au construit câte un mini-spectacol sub forma unei monodrame. Cred că e un eveniment de care o să ne ținem și în următoarele ediții ale Unidrama. E un moment important pentru ei”, ne-a spus Theo Marton. „Noi avem și un parteneriat cu cei de la UNITER și miza noatră ar trebui să fie tinerii actori. Să învețe să-și creeze structuri alternative, să lucreze în proiecte independente, pentru că altfel nu au nicio șansă”, a adăugat Nicu Mihoc. „Tinerii trebuie să facă pentru ei”, a punctat Mihoc.

„Hedwig and the angry inch: the missing half”

Spectacolul celor de la Teatrul Point din București „Hedwig and the angry inch: the missing half”, descris ca un stand-up tragedy, se va juca în ultima zi a festivalului Unidrama, duminică, de la ora 20.00. „Este și musical, un spectacol foarte interesant”, spune Mihoc. Iris Spiridon, regizor de teatru și scenarist, a realizat spectacolul după scenariul de musical-rock, „Hedwig and the Angry Inch”, semnat de John Cameron Mitchell. „Actorul care îl joacă pe Hedwig interpretează un transsexual, dar nu unul care și-a dorit această transformare. Nu este un manifest pentru persoanele de acest gen. Este vorba doar despre un basm care poate fi interpretat în multe feluri, nu o luptă pentru un anumit tip de sexualitate. Mesajul său este mai degrabă unul deschis, acela că lumea în care trăim nu este perfectă și trebuie sensibilizată în fața tuturor felurilor de iubire”, spune Iris Spiridon.

Festivalul de teatru Unidrama Independent Liga este organizat de Asociația Independent Teatru-Liga în parteneriat cu Asociația Centrul Multimedia Teatru 74. Festivalul Unidrama Independent Liga este finanțat de Consiliul Județean Tîrgu-Mureș și UNITER. Organizatorii Unidrama au prezentat programul festivalului în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc luni, 3 octombrie, de la ora 12.00, la Teatru 74. Sponsori ai evenimentului sunt: Azomureș, Mobila Dalin, Aquaserv, Herlitz, Lasprom, Dublin Poker Club, Hotel Privo, Restaurant Tacco, Senin și Herlitz.

Mai multe detalii despre festival puteți afla de pe paginile de facebook ale Asociației Independent Teatru-Liga și a Teatrului 74 (Teatru Șapteșpatru). Biletele la spectacole costă 20 de lei (15 lei – preț redus). De asemenea, pe facebook sunt pagini dedicate fiecărui spectacol din cadrul Unidrama 2016, unde se pot face rezervări. Sâmbătă, la spectacolul câștigătorilor Galei Hop, intrarea va fi liberă.