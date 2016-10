Cursuri de formare, la Semtest-BVN

Organizaţia Naţională de Însămânţări Artificiale – Semtest-BVN Mureş derulează, începând cu acest an, cursuri de formare profesională în însămânţări artificiale. „Începând din 2016, unitatea noastră a mai pus un plus de valoare la ceea ce a făcut până acum. Am reuşit să ne autorizăm ca şi furnizor autorizat de formare profesională, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei. Asta înseamnă că începând din 2016, formatorii de la Semtest-BVN, şi nu sunt puţini, avem 16 specialişti, medici veterinari, ingineri, biologi, care sunt şi formatori pentru a pregăti alţi medici veterinari, ingineri, fermieri şi tehnicieni în însămânţare şi reproducţie”, a afirmat sâmbătă, 1 octombrie, la Parada Taurilor, ing. Valer Sician, directorul Semtest-BVN Mureş. „Unitatea Semtest pregăteşte lunar câte o serie de cursanţi. Nu e simplu să pregăteşti 15 medici, ingineri, fermieri, să-i specializezi şi când pleacă acasă să plece mai pregătiţi, mai informaţi”, a mai precizat ing. Valer Sician.