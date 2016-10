Lucky Dragons și-a adus un antrenor cu „carte de vizită”

Clubul de baschet Lucky Dragons Târgu-Mureş s-a format în urmă cu doi ani și își dorește un progres rapid. Are momentan mai multe grupe de copii, numărul total al membrilor fiind în jur de 120, iar echipele de U13 și U14 ani au luat startul în Campionatulu Național la cele două categorii. Președintele și antrenorul principal Emil Ștețca îi are alături pe Corina Ceaușu, care se va ocupa îndeosebi de pregătirea celor două grupe de performanță ale clubului și pe Zenaida Mărginean, care se va ocupa de inițierea copiilor în baschet. Activitatea clubului este extinsă la nivelul întregului oraș, în toate cartierele, chiar și în Nazna, iar din acest an va lua ființă și o grupă de fete. Emil Ștețca a vut între timp o inițiativă inedită. În zilele trecute, acesta a adus un nou antrenor coordonator, în persoana sârbului Ivan Pavlovic. În vârstă de 34 de ani, acesta vine de la mult mai titratul club Steaua Roşie Belgrad, unde s-a ocupat, în ultimii ani, de pregătirea grupelor de baby şi minibaschet, precum şi a juniorilor mici, reușin în acești ani să promoveze mulți copii la loturile juniorilor mai mari.

Preşedintele clubului Lucky Dragons este convins că venirea lui Ivan Pavlovic constituie un mare câştig pentru club și rezultatele vor fi cele scontate. „Am participat în luna aprilie la un curs pentru antrenori în Serbia, unde am avut ocazia să-l cunosc și m-am împrietenit cu Ivan. Am asistat și la câteva antrenamente suţinute de el cu juniorii de la Steaua Roşie Belgrad, am fost impresionat felul în care lucrează cu copiii și am considerat că este o oportunitate pentru noi. Cu ajutorul unor sponsori, am reuşit să-l conving să vină la Târgu-Mureş. Aș putea spune că a fost relativ uşor, pentru că tocmai îşi dorea şi el o schimbare. Sunt convins că odată cu aducerea sa aici vom realiza multe lucruri bune. Primul pas îl putem considera făcut, la sfârșitul săptămânii am câștigat ambele partide susținute de echipele noastre înscrise în Campionatul Naționl”, a declarat Emil Ștețca.

Mulțumit de nivelul de pregătire al noilor elevi

Ivan Pavlovic a semnat un contract pentru sezonul competiţional 2016-2017 și a fost în cele doar trei zile petrecute aici plăcut impresionat de oraș și de condiții, deși vine de la unul dintre puternicele cluburi ale Europei, dintr-o țară în care baschetul se practică la un nivel mult mai ridicat. Ca jucător a evoluat între 1994 și 2000 la echipele BC Partizan Belgrad, BC Vozdovac și BC Torlak. Este licenţiat la categoriile de juniori, atât de Federaţia de Baschet din Serbia, cât şi de cea din Slovenia şi este membru al Asociaţiei Antrenorilor de Baschet, Serbia. Experienţa sa se bazează și pe atribuțiile pe care Ivan Pavlovic le-a dobândit în decursul anilor. În sezonul 2009 – 2000 a fost antrenor la echipele de juniori ale clubului BC Torlak Belgrad, în sezonul următor la echipa U14 BC Flash Belgrad, apoi timp de doi ani antrenorul principal al echipelor de juniori BC Splosna Plovba Slovenia. Din anul 2012 este antrenorul principal ale echipelor de minibaschet şi babybaschet ale clubului Steaua Roşie Belgrad și manager la echipele U14-U10, Totodată, a fost și antrenor coordonator în proiectul Euroleague One, proiect ce îşi propune reintegrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi, prin baschet. „Am venit la solicitarea lui Emil Ștețca și mi-a plăcut ceea ce am găsit aici. Pentru mine este o nouă provocare și cred că putem face treburi bune împreună. Vin de la un club mare, nu se compară numărul de copii pe care îi aveam acolo, dar sunt foarte mulțumit de oraș, de oameni, dar și de felul în care am constatat că au fost pregătiți până în prezent acești copii”, au fost primele impresii ale noului antrenor coordonator.

După scurta discuție, grupele prezente la sală s-au strâns în jurul lui și antrenamentul a început într-o atmosferă entuziasmantă.