Soluții pentru problemele sistemului sanitar din România

Specialiști în farmacoeconomie și management sanitar din țară și din străinătate participă, în perioada 6-9 octombrie, la Târgu-Mureș, la ediția cu numărul trei a Conferinței Naționale de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS), ce își propune abordarea problemelor de fond ale sistemului sanitar din România. Manifestarea își propune să fie un eveniment de referință pentru profesioniștii din sistemul sanitar din România.

„Simptomele unor probleme adânci izbucnesc în mod aleatoriu la suprafață, fără a se discuta obiectiv cauzele care stau la baza deficiențelor, și nici soluțiile posibile. Încercările autorităților se concentrează mai ales pe tratamentul simptomatologic, pe acțiuni mai mult mediatice și pe menținerea unui echilibru fragil al sistemului, sperând să câștige timp până la următoarele alegeri. Obiectivul celei de-a treia ediții a conferinței este să abordeze problemele de fond ale sistemului sanitar din România, paralel cu experiența altor țări din regiune”, a transmis dr. László Lorenzovici, președintele CNFMS 2016.

Conferința va fi împărțită în două module tematice: farmacoeconomie și management sanitar. „Participarea națională și internațională a unor personalități importante din domeniu transformă această conferință într-un important eveniment de schimb bilateral și de networking, oferind posibilitatea relaționării cu reprezentanți ai celor mai importante instituții și companii din domeniul sanitar”, a mai spus președintele CNFMS 2016.

Politica privind stabilirea prețurilor la medicamente

În cadrul modulului de Farmacoeconomie, specialiști din Ungaria vor prezenta rezultatele celor mai noi metode de tratament ale hepatitei C.

Dacă în România vorbim de introducerea rezultatelor cost-volum-rezultat pentru un singur medicament destinat tratamentului hepatitei C, în Ungaria se poate vorbi nu doar de existența a trei medicamente, ci și de rezultate și comparații, introducerea tratamentului inovativ la vecinii de peste graniță fiind începută înaintea României.

Politica privind stabilirea prețurilor la medicamente, taxa clawback și impactul ei pe termen mediu și lung, politica privind medicamentele generice în Europa Centrală și de Est, echitatea regulilor de finanțare și sustenabilitatea sistemului de finanțare în domeniul farmaceutic, dar și HTA în Europa Centrală și de Est sunt alte teme ce vor fi abordate. Tot în cadrul acestui modul va avea loc și cursul de biostatistică aplicată în farmacoeconomie, în limba engleză, „Introduction to regression analysis; Parametric survival models; Cox-regression to estimate treatment effect in clinical trials”, curs care va fi predat de către Prof. Dr. Zoltán Vokó, de la Universitatea Eötvös Lóránd Budapesta – Departamentul de Economie sanitară și politică sanitară și Universitatea Semmelweis din Budapesta– Centrul de Perfecționare în Managementul Serviciilor de Sănătate.

Noutăți despre reacreditarea spitalelor

Potrivit organizatorilor conferinței, în cadrul modulului de Management Sanitar, specialiștii vor aborda următoarele teme: finanțarea și funcționarea spitalelor în Europa Centrală și de Est, comparația sistemelor de sănătate: calitate, eficiență, sustenabilitate, accesibilitate, protecție financiară, sistemul centrat pe pacient, starea de sănătate; strategia de reorganizare a rețelei de spitale în orașe mari, fiind prezentat un studiu de caz – proiectul Budapesta sănătoasă; reorganizarea rețelei de spitale publice: obligație sau necesitate?; infecțiile nosocomiale. De asemenea, vor fi prezentate modelele a două sisteme sanitare diferite, din Cehia și Slovacia.

Sistemul de asigurări de sănătate a stârnit multe controverse în ultimii ani, motiv pentru care se vor aduce în discuție disfuncționalitățile și inechitățile sale, dar și posibilitatea ca descentralizarea acestuia să constituie o alternativă viabilă. Noutăți despre reacreditarea spitalelor, eficentizarea energetică, achizițiile publice, problemele specifice de management ale spitalelor de psihiatrie, imaginea spitalului în mass media sunt alte teme ce vor fi dezbătute în cadrul conferinței.

Modulul de management sanitar va cuprinde și workshopul „Problemele cu resursele umane în spitalele publice: lipsă sau excedent de medici?”, la care vor participa manageri de spitale și autorități.