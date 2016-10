Caricaturistul de 12 ani, Lucian Simionca, expune „Fețe și trăiri” la Atelierul de Cafea

Atelierul de cafea din Târgu-Mureș găzduiește o expoziție deosebită, „Fețe și trăiri”, caricaturi de Lucian Simionca, elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr. 1 din Luduș. „Fac caricaturi de la vârsta de 8 ani. Prima expoziție am avut-o când eram în clasa a IV-a. Acum am 12 ani și iată că am ajuns la a 2-a expoziție”, mi-a spus Lucian. În caricaturile sale Lucian surprinde vedete – oameni cunoscuți pe care-i vede la televizor, cum ar fi Barack Obama sau Horațiu Mălăele, dar și oameni de rând.

Vernisajul expoziției „Fețe și trăiri” a avut loc marți, 4 octombrie. La evenimentul organizat de revista și editura LitArt cu sprijinul companiei Reea, alături de Lucian Simionca au fost artiștii Vasile Mureșan și Ioan Astăluș. Întâlnirea a fost moderată de Adrian A. Giurgea. Lucian Simionca este din Zau de Câmpie și a mai avut o expoziție organizată la Luduș de Monica Russu, fosta învățătoare a elevului caricaturist.

Astăluș: „Alți copii caută pokemoni, el a găsit ceva mai mult”

„Niciodată nu am avut emoții, dar acum am emoții. Nu pentru mine, ci pentru ceea ce vreau să spun, pentru ceea ce trebuie să rețină artistul, pentru că în definitiv este un artist și astăzi primește botezul focului”, a spus Ioan Astăluș. „Nu întâmplător mă aflu la cea de a 999-a expoziție la care particip, iar Lucian îmi oferă ocazia să ajung la a 1000-a în 21 octombrie. Lucian ești invitatul meu și dumneavoastră sunteți invitații mei la festivalul din Cetate. Voi face o demostrație de sculptură mecanică, iar el îmi va fi companion”, a mai spus Astăluș.

„La vârsta lui atât de fragedă, de plăpândă, se ridică mult deasupra multora dintre confrații noștri artiști”, apreciază acesta, adăugând că elevul „are instinct deja, are linie”. „Să știți că cea mai serioasă artă este caricatura. Lucian va fi un nume în caricatura românească, în portretistică. Eu mă angajez să-l împing din spate. Nu numai în grafică. Alți copii caută pokemoni, el a găsit ceva mai mult. E sublimul într-o linie, într-un vârf de creion”, ne-a mai spus Ioan Astăluș.

Vasile Mureșan, despre expresivitatea caricaturilor

Pictorul și sculptorul Vasile Mureșan a citit două texte despre căutări, drum și începuturi, apoi i s-a adresat elevului caricaturist, Lucian Simionca. „Dragul meu, pentru toți există un început, eu am început pe la 5 ani, când eram un amărât de copilaș. M-au trimis din Cluj – duce-țil la țară că moare – și m-au trimis la țară la bunici și acolo am văzut pe unul feștind oreșice. Mi-a plăcut fantastic și am zis: vreau și eu! Și, încăpățânat cum sunt, nu m-am lăsat nici astăzi”, a spus Vasile Mureșan. L-a luat de după umeri pe elev și a continuat să le vorbească celor veniți la vernisaj.

După aceea s-a apropiat de caricaturile expuse în ferestrele localui și a vorbit despre ele. „El spune cu linia, dacă urmărim linia acestei caricaturi și vedem felul în care a fost deformată pentru a exprima ceva. Sunt expresive. Linia e expresivă, portretul e expresiv, nu sunt doar niște chestii convenționale”, a spus Vasile Mureșan. „Aici e unul mai colțos, care are fruntea mică, dar colții mari. Dincolo, mă tot gândesc la tipul acesta, la un negru pe care l-am văzut adesea la telvizor, figura lui este pregnantă. Apoi, Ponta – drăguț, a rămas, așa, cu jumătate de zâmbet”, a descris Mureșan în câteva cuvinte o parte dintre lucrările lui Lucian Simionca. „Peste tot dacă ne plimbăm vedem niște lucrări care sunt expresive”, a adăugat Vasile Mureșan.

Învățătoarea lui Lucian: arta ca medicament pentru societate

Monica Russu, învățătoarea lui Lucian Simionca din ciclul primar, cea care i-a remarcat talentul pentru desen și caricatură, a vorbit despre fostul ei elev. „E o mânuță de om în care nu știu cum a încăput atât de mult talent”, ne-a spus învățătoarea. Apoi, ne-a povestit că a sesizat treptat talentul lui Lucian Simionca. „Imginație, spirit de observație, spirit critic – mult peste vârsta unui copil, umor – foarte mult umor și foarte mult temperament, o combinație extraordinară, care până la urmă a dezvăluit un talent”, ne-a spus Monica Russu despre Lucian.

„Anul trecut m-am gândit că este păcat să las să treacă pe lângă mine un asemenea talent și să nu dau startul sau să nu-i trezesc la realitate pe cei din jurul meu. Trăim într-o societate total debusolată în care valorile fie nu sunt observate, iar dacă sunt observate de multe ori sunt aruncate la coșul de gunoi. Arta, cred eu, este cel mai bun medicament de care societatea noastră are nevoie ca să se vindice. Și nu puteam să las un mic artist și un mare artist în devenire să plece de lângă mine, fără ca eu să-i spun: ești pe drumul bun. Felicitări! Îi felicit din suflet pe părinți că au înțeles ce comoară au acasă. Și că au ales să-l susțină să-și găsească menirea în viață”, a spus învățătoarea Monica Russu.

La finalul evenimentului, Adrian Giugea i-a înmânat lui Lucian Simionca un cadou din partea companiei Reea. „Partenerul nostru i-a trimis lui Lucian prin intermediul meu, direct de la patronul companiei, Dan Mașca, materiale pentru desenat. În plus, pentru că Dan vrea să treci de hârtie, ți-a trimis și o tabletă grafică. Totodată, la departamentul de grafică al Reea ai din partea lui ore de grafică”, i-a transmis Adrian Giurgea tânărului caricaturist.