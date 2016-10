Inginerii din țară și străinătate își dau întâlnire la UPM

Universitatea ”Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureş găzduiește în această săptămână două evenimente importante având ca domeniul ingineriei, respectiv Conferința Inter-Eng 2016 și “Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, ce vor avea loc în perioada 6-7 octombrie.

Invitaţi de pe trei continente

Conferinţa Internaţională „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2016” se află la cea de a X-a ediție și este organizată de Universitatea ”Petru Maior” în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Egypt-Japan University of Science and Technology și care reuneşte participanţi din 15 țări de pe trei continente: Algeria, Austria, Bulgaria, Egipt, Franța , Finlanda, Germania, India, Malaezia, Maroc, Portugalia, Polonia, România, Serbia, Ungaria, specialişti din domeniul ingineriei şi din domenii adiacente, din comunitatea academică românească şi mondială, precum și de la universităţile târgumureşene: Universitatea „Petru Maior”, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea „Sapientia”. ”Avem un număr semnificativ de lucrări și de participanți la această conferință. Toate lucrările se vor desfășura în spațiile Facultății de Inginerie cu o deschidere festivă în Aula Universității ”Petru Maior”, cu cinci lucrări prezentate în plen de către invitați din străinătate. Participanții provin de la universități din țară, din străinătate, de la firme și societăți, institute de cercetare iar toate lucrările se încadrează în așa numita categorie largă a științelor inginerești cu tot ce înseamnă asta. Conferința este împărțită pe opt secțiuni în care se vor prezenta lucrări. Ele parcurg în linii mari domeniile de materiale avansate, tehnologii noi, dezvoltare durabilă, tehnologii ale mediului, control inteligent, informatică, informatică industrială, electroenergetică, energii regenerabile, controlul calității și așa mai departe, domenii care fac parte din științele inginerești”, a precizat conf. univ. dr. ing. Mircea Dulău, decanul Facultății de Inginerie din cadrul Universității ”Petru Maior”.

Participanți din Japonia

Printre partenerii conferinței se numără și Egypt-Japan University of Science and Technology, universitate mixtă patronată de Universitatea de Știință și Tehnologie din Tokyo, Japonia. ”Prestigiul științific al acestei universități este unul remarcabil și demn de luat în seamă. Vom avea o delegație de opt cercetători care vor prezenta cele mai noi cercetări desfășurate în cadrul acestei universități, trei dintre ei fiind și speakeri în cadrul conferinței”, a precizat prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan, prorector științific Universitatea ”Petru Maior”. Tematica principală a conferinței din acest an este „Soluțiile inovatoare de inginerie verde, care cresc eficiența procesului tehnologic”. ”Sub această tematică vor fi prezentate o serie de tehnologii inovative, tehnologii emergente, soluții de manufacturare, materiale moderne, materiale inteligente, procesare de modelare și simulare , toate având ca și obiectiv scăderea consumurilor energetice , dezvoltarea de noi produse care să fie mult mai eficiente din punct de vedere energetic, astfel încât să asigurăm o dezvoltare durabilă a societății”, a menţionat prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan.

28 de brevete de invenție la Facultatea de Inginerie

În cadrul conferinței se va organiza un workshop demonstrativ în care vor fi prezentate rezultatele proiectului european ”Eqvet-us – Asigurarea europeană a calităţii în EFP spre noi competenţe eco şi economie ecologică durabilă” , derulat în intervalul 2014-2016 și coordonat de Universitatea ”Petru Maior” într-un parteneriat format din șase instituții din țări europene, Portugalia, Franța, Germania, Austria, Bulgaria și România. ”Proiectul a fost selectat ca unul reprezentativ, iar Universitatea ”Petru Maior” a fost evidențiată ca fiind un model de management în cadrul proiectelor ERASMUS, prin modul cum a condus și a derulat acest proiect. Facultatea de Inginerie are un număr de 28 de brevete de invenție care au fost depuse, o mare parte dintre ele fiind acordate sau în curs de evaluare finală de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Există un pachet de 7-8 cereri de brevete de invenție la care noi vom face referire în deschiderea conferinței Inter-Eng. Suntem mândri de realizările noastre, sunt o stimulare a comunității academice, le împărtășim cu participanții la conferință și care dau o credibilitate și o valoare adăugată Facultății de Inginerie care este aleasă de participanți pentru a veni la o astfel de conferință. Brevetele de invenție sunt dintr-o tematică mai amplă, unele dintre ele se referă la sisteme de angrenare, transmisii mecanice, apoi brevete referitoare la mecanisme. De exemplu un mecanism paralel pentru construcția roboților, un brevet care a fost acordat în acest an. De asemenea, sunt o serie de alte soluții care aparțin domeniului de automatizări”, a precizat prorectorul științific al Universităţii ”Petru Maior”.

Despre ”Orașul inteligent”

Al doilea eveniment important este reprezentat de cea de a 11-a ediţie a Conferinţei “Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, eveniment organizat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România care va fi deschis joi, 6 octombrie, ora 10:00 la Hotel Continental. ”Este vorba de o conferință itinerantă, organizată în universitățile reprezentative cu forță în materie de inginerie. Ediția din acest an a fost aleasă să fie organizată de Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ”Petru Maior” ceea ce pentru noi este o onoare deosebită care vine sublinieze capacitatea și forța Facultății de Inginerie de a se situa în topul cercetării românești. Tematica acestei conferințe este “Oraşul inteligent”, în care se vor asculta pe cele opt secțiuni un număr de 72 de lucrări. Vor fi discutate aspecte legate de o serie de probleme energetice ale orașului inteligent, mobilitate, modelare, simulare, dar și aspecte educaționale, aspecte de management aferente acestei tematici. La conferință participă în principal membrii ai Academiei de Științe Tehnice din România, și membrii Asociației Generale a Inginerilor din România. Conferința va fi precedată de o serie de demonstrații de produse inovative, respectiv o expunere de la firma IBM, o expunere de la firma C&T Energy România. Lucrările în plen vor fi prezentate de personalități de marcă ale cercetării mureșene și ale administrației mureșene, respectiv arhitectul-șef al Municipiului Târgu-Mureș, Daniela Miheț, cu o prezentare a viitorului orașului inteligent Târgu-Mureș, precum și prezentările Companiei Electrica, Agenției pentru Protecția Mediului, dar și de la firme care au preocupări concrete de cercetare în materie de materiale și procese inteligente reprezentată prin firma Plasmaterm”, a precizat prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan.