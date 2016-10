”Recycling Squad”, inițiativa tinerilor pentru ecologizarea locală

Localul Backstage va găzdui sâmbătă, 8 octombie, începând cu ora 11.00, primul pas al unei campanii de ecologizare locală, organizată de adolescenți implicați în comunitate. Aici va avea loc o sesiune de informare ca apoi, împărțiți pe echipe, participanții să își aleagă unul din traseele pregătite și să colecteze deșeurile din zona respectivă, susțin organizatorii. Structurat sub forma unei curse cu premii, ”Recycling Squad” își propune să promoveze reciclarea locală și conștientizarea acesteia. Mai multe despre acest proiect ne va povesti Casina Țârlea, organizator.,

Reporter: Ce înseamnă „Recycling Squad”? Ce își propune evenimentul?

Casina Țârlea: „Recycling Squad înseamnă” inițiativă. O inițiativă a unor tineri determinați care realizează ce se petrece în jurul lor și vor să aducă o schimbare. Pe scurt, proiectul este de fapt o campanie de conștientizare și ecologizare a orașului Târgu-Mureș, condusă de liceeni, pentru liceeni. Noi chiar suntem tare motivați și ne-am propus să contribuim, așa cum putem și știm, la educarea comunității în sensul reciclării și responsabilizării acesteia. Proiectul constă într-o sesiune de informare, cu prezentare și film, urmate de un ”marș” prin oraș pe rute deja stabilite, pe echipe, cu destinații precum zona Furnica sau Malul Mureșului, locuri care, credem noi, sunt foarte populate și suferă din cauza neglijenței și indiferenței oamenilor. Gunoaiele grupate pe categorii vor fi duse la centrele de reciclare, iar echipa care a reușit să strangă cele mai multe va fi premiată. Cam așa va decurge totul.

Rep.: Cine organizează? Ce dificultăți ați întâmpinat?

C.Ț.: Suntem liceeni din Colegiul Național ”Unirea” și din Colegiul Național ”Al. Papiu Ilarian”, participanți ai proiectului GROW, datorită căruia am ajuns în tabăra GROW, unde am și elaborat proiectul. Suntem o echipă frumoasă de 11 membri dedicați. Când vine vorba de probleme, ne-am confruntat cu problema timpului, cu sincronizarea programului zilnic al fiecăruia. În cele din urmă, însă, am găsit soluții și ne-am descurcat în funcție de situație.

Rep.: Care este efectul așteptat pe termen lung?

C.Ț.: Credem că ar putea avea un impact mare asupra tinerilor, pentru ca lor le adresăm campania. Dat fiind faptul că noi vom fi următarea generație de adulți, obiceiurile pe care le dezvoltăm acum, se perpetuează și mai departe, iar astfel, contribuind la crearea unei culturi sănătoase, care încurajează reciclatul, putem spera ca inițiativa noastră să fie amintită și repetată. Obiectivul nostru principal este ca în urma derulării proiectului să obţinem un oraș mai curat și îngrijit. Pe lângă experiență, construirea ideii de muncă în echipă și creionarea unor caracteristici de cetățean global, fiecare voluntar al proiectului „Recycling Squad” va avea mai multă iniţiativă pe viitor pentru a se implica în activitaţi care susțin evoluția noastră ca indivizi, comunitate locală sau națională, aspirând la a forma societatea cu valori prețioase pe care ne-o dorim.

Rep.: Se vor mobiliza tinerii pentru tipul acesta de activitate? S-ar putea extinde si pe alte categorii de vârstă?

C.Ț.: Când am stabilit grupul țintă, ne-am gândit la prietenii noștri, cu aceleași percepții despre lume și aceleași idei. Prietenii noștri, la rândul lor, își vor chema și alți prieteni și tot așa. Ne bazăm pe reacțiile în lanț, pentru că așa cum ele pot fi negative, la fel de bine pot fi și pentru lucruri pozitive. Deci da, credem că ne-am putea mobiliza frumos. Dacă proiectul se va sfârși așa cum sperăm noi, da. Am făcut deja câteva planuri, de extindere, ca și amploare, impact, vizibilitate și categorie de vârstă. Avem o mulțime de idei și așteptăm să ne adresăm întregii comunități locale, nu doar liceenilor.

Rep.: Va avea continuitate proiectul? Există posibilitatea unei ediții viitoare?

C.Ț.: Continuitatea proiectului este unul dintre țelurile noastre și deja avem create câteva planuri, care urmează să fie conturate și implementate. Pentru ca posibilitatea unei ediții viitoare să fie cât mai mare și să se transforme treptat în certitudine, avem nevoie de susținerea constantă a cetățenilor, al biroului administrativ al orașului și bineînțeles, a tinerilor, dornici să se implice, să inspire și să aducă un impact. Minți luminate, creative, libere și gata de acțiune. Așa ar arăta inițiatorii unor noi ediții. Dar bineînțeles, până să avem parte de succesori, suntem gata să muncim astfel încât să creăm, în adevăratul sens al cuvântului, identitatea acestui proiect.

A consemnal Ilinca BURDULEA