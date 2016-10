Academicianul Dorel Banabic, cel mai nou membru al familiei academice UPM

Aula Magna a Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș a găzduit joi, 6 octombrie ședința festivă a Senatului Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș consacrată decernării titlului de Doctor Honoris Causa academicianului prof. univ. dr. ing. Dorel Banabic, Președinte al Secției de Ştiințe Tehnice a Academiei Române, Director al Şcolii Doctorale a Facultății de Construcții de Mașini din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în semn de recunoaștere a excelenței sale științifice și profesionale în domeniul ingineriei, a contribuțiilor aduse la dezvoltarea științei și tehnologiei românești, a cercetărilor aplicate, pentru promovarea excelenței în cultura și știința românească. ”Om de știință, inginer, profesor universitar, academician, Președinte al Secției de Ştiințe Tehnice a Academiei Române, Dorel Banabic reprezintă un om de știință de referință care, prin opera domniei sale contribuie astăzi la reconsiderarea locului cercetărilor aplicate în știința contemporană, la dezvoltarea științei și tehnologiei românești, la promovarea excelenței în știința românească. Tradiția recunoașterii contribuțiilor ștințifice și culturale, a proclamării și promovării valorilor academice reprezintă menirea principală a unei universități. În spiritul acestei tradiții oferim astăzi expresia cea mai înaltă a recunoașterii noastre cademicianului Dorel Banabic. Faptul că domnia sa a acceptat să facă parte din comunitatea noastră academică ne onorează. Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa distinsului academician Universitatea Petru Maior” din Târgu Mureș face gestul meritat de recunoaștere a valorii sale ștințifice, a unei întregi vieți dedicate studiului, progresului și bunăstării. În calitatea mea de rector îi spun bun venit în Universitatea Petru Maior, cu speranța că evenimentul de astăzi va reprezenta pentru domnia sa o invitație convingătoare pentru a reveni la Târgu Mureș,iar pe viitor să reprezinte unul dintre patronii spirituali ai universității noastre. Vivat. Crescat. Floreat”, a precizat prof. Univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș.

Admirație, respect și prietenie

Despre personalitatea, opera ștințifică și activitatea publicistică a academicianului Dorel Banabic a vorbit prof. univ. dr. Liviu Moldovan, prorectorul ștințific al Universității Petru Maior, fost student al profesorului Dorel Banabic. ”Universitatea Petru Maior are ocazia deosebită de a aduce un sincer și cald omagiu unuia dintre preofesorii de reputație națională și internațională primindu-l printre membrii de onoare ai corpului său academic pe cademicianul prof. Univ. Dr, ing. Dorel Banabic, Președinte al Secției de Ştiințe Tehnice a Academiei Române. Conferirea acestui titlu academic de către instituția noastră nu se constituie într-un simplu gest de complezență, ci se face având la bază criterii de valoare și realizări importante în domeniile științei, activității didactice, universitare precum și în folosul comunității românești din țară și din străinătate. Sunt momente în viață când ne simțim fericiți să exprimăm ce gândim pentru un aproape, admirație, respect și prietenie. Aceste trăiri le avem față de omul Dorel Banabic căruia îi purtăm o aleasă stimă, mai ales pentru modul în care a îmbrățișat modestia ca virtute, într-un context în care verticalitatea sa poartă semnul alinierii la lumină. La acestea voi adăuga faptul că prin acțiunile sale de dimensiuni excepționale academicianul Dorel Banabic se întrece pe sine prin dăruire și competență, a semânat cu mâna plină de cunoștință și entuziasm credința în adevărul ștințific și încrederea în izbândă. Academicianul Dorel Banabic a trăit și gândit dăruindu-se științei și școlii, iar prin exemplul său ne-a ajutat să înțelegem mai bine că adevărata esență a omului rezidă în capacitatea sa de a reflecta, de a înțelege realitatea, și din puterea de a o schimba în bine”, a precizat prof. univ. dr. Liviu Moldovan.

Primul titlu Doctor Honoris Causa

Academicianul Prof. univ. dr. ing. Dorel Banabic se află la primul titlu de Doctor Honoris Causa oferit de o universitate, lucru reliefat și de înaltul oaspete în discursul său. ”Sunt onorat de acest titlu, și totodată măgulit de elogioasa prezentare făcută de fostul meu eminent student, profesorul Liviu Moldovan. Mărturisesc că sunt emoționat pentru faptul că pentru prima dată în viața mea primesc acest titlu. De-a lungul anilor am primit numeroase titluri și distincții, dar niciunul nu m-a emoționat așa de mult ca cel primit la Universitatea Petru Maior. Evident că acest titlu mă obligă față de universitatea care m-a adoptat. În noua mea calitate de membru al corpului didactic al Universității Petru Maior din Târgu Mureș voi face tot ce îmi stă în putință pentru a contribui la dezvoltarea acestei universități, la creșterea vizibilității interne și internaționale a cestei universități. Voi fi un susținător al tuturor acțiunilor pozitive întreprinse în cadrul acestei universități, dar în același timp voi fi și un critic al aspectelor negative care le-aș putea observa în cadrul acestei universități”, a precizat prof. univ. dr. ing. Dorel Banabic, Doctor Honoris Causa al Universității Petru Maior din Târgu Mureș.

„Acest titlu mă și întristează, mă face să simt că am îmbătrânit”

Academicianul Dorel Banabic a punctat motivele care au dus la acceptarea înaltului titlul academic oferit de Universitatea ”Petru Maior”, respectiv prestigiul universității târgumureșene precum și buna colaborare cu mediul academic mureșean. ”Acordatea titlului de Doctor Honoris Causa mă onorează și mă bucură, dar în același timp mărturisesc că mă și întristează. Vă surprinde probabil acest lucu, dar mă întristează pentru că îmi amintește că am îmbătrânit. De regulă astfel de titluri se acordă la o vârstă mult mai înaintată decât o am eu, și de aceea am cumpănit mult înainte de a accepta oferta făcută de către conducerea Universității Petru Maior de acordarea a acestui titlu. Probabil că unii au fost suprinși de această lungă perioadă de gândire, câteva luni dacă bine îmi aduc aminte. A fost nevoie de a face un remember al carierei mele precum și a perspectivei mele în cariera profesională. Într-un final am acceptat această ofertă, pe baza mai multor motive. Primul ar fi că Universitatea Petru Maior este o universitate prestigioasă în România, în plină dezvoltare, cu un bor de conducere foarte motivat, foarte ambițios și care, sunt sigur că va conduce universitatea într-o direcție ascendentă. Al doilea motiv este acela că există o bună colaborare între Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în special în ce privește școlile doctorale. Reamintesc aici faptul că mulți conducători de doctorat de la ”Petru Maior” își desfășoară activitatea în cadrul unor școli doctorale ale universității noastre, inclusiv în cadrul școlii doctorale pe care o conduc. Al treilea motiv, este acela că în galeria de Doctor Honoris Causa ai acestei universități sunt o serie de personalități de prim rang ale vieții academice și ștințifice din România, Academicianul Ionel Vlad, președintele Academiei Române, Academicianul Emil Burzo, Președintele filialei Cluj Napoca a Academiei Române și mulți alții. Evident că sunt încântat și măgulit să intru în panoplia acestei universități alături de aceste personalități. Nu în ultimul rând, aici la Universitatea Petru Maior am mulți prieteni, cunoștințe, foști colegi, colegi în filiala din Cluj a Academiei Române, parteneri de afaceri, chiar rude de prim rang. Acestea au fost argumentele principale care m-au făcut să accept ascest titlu de Doctor Honoris Causa”, a precizat academicianul Dorel Banabic.

La final, ca semn de mulțumire academicianul Dorel Banabic a donat Bibliotecii Universității Petru Maior din Târgu Mureș câteva din lucrările sale publicate în ultimii ani, completate cu două prelegeri, ”De la Căuăcie la fabrica virtuală”, respectiv ”Contribuții în domeniul fabricației virtuale”.