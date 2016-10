Dosarul electronic de sănătate al pacientului va deveni obligatoriu

Dosarul electronic al pacientului va deveni obligatoriu în curând, a anunțat joi, 6 octombrie, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Radu Ţibichi, în cadrul Conferinței Naționale de Farmacoeconomie și Management Sanitar. Acesta a afirmat că dosarul electronic de sănătate al pacientului este un instrument foarte bun pentru medici deoarece conține atât date din istoric, cât și informații importante ce ţin de sumarul de urgenţă a persoanei.

„Dosarul electronic de sănătate este un proiect finalizat, este un sistem funcţional, dar are o mare problemă, nu este obligatoriu. Avem până în acest moment peste 6 milioane de dosare constituite, acest dosar are marele avantaj că în momentul instituirii lui importă toate datele din sistemul vechi, nu va porni de la zero, ci va avea un istoric, lucrăm la legislaţia incidentă pentru a putea ca acest dosar să devină obligatoriu. Este de altfel o solicitare şi o cerinţă a medicilor pentru că acest dosar, în afară de faptul că devine o colecţie de date foarte de utilă a asiguraţilor, a persoanelor (pentru că nu se referă doar la asiguraţi, ci la toţi cetăţenii) este un instrument foarte bun pentru medici. În acest dosar vor fi, pe lângă date din istoric şi cele care ţin de sumarul de urgenţă a persoanei şi informaţia de acolo poate salva vieţi”, a menționat Radu Țibichi.

Dosarul electronic, de ajutor sistemului sanitar

Președintele CNAS a transmis că medicii sunt foarte interesaţi să lucreze în acest sistem, aplicaţiile informatice cu care lucrează fiind optimizate şi compatibilizate cu sistemul dosarului electronic. Acesta a mai spus că dosarul electronic va ajuta foarte mult sistemul sanitar.

„Obligativitatea se va aplica în momentul publicării ordinului privind normele metodologice de utilizare a dosarului. Acest ordin este deja în circuitul de avizare şi sper ca, în scurt timp, să fie publicat în Monitorul Oficial. După publicare, în 30 de zile, toţi furnizorii de servicii medicale, nu numai cei în contract cu Casa, ci şi ceilalţi – pentru că dosarul nu se referă doar la sistemul de asigurări, ci şi la toţi cetăţenii, asiguraţi şi neasiguraţi – sunt sigur că într-un timp foarte scurt lucrurile vor sta altfel. (…) Acest obiectiv nu ţine numai de CNAS, este un dosar care gestionează date despre populaţie, date sensibile, proprietarul istoricului medical este cetăţeanul. La început s-ar putea să pară puţin greoi, dar lumea se va obişnui. Iniţializarea dosarului nu se face deocamdată cu cardul, ci cu o matrice de securitate de la medicul de familie”, a precizat Radu Ţibichi.

Preşedintele CNAS a mai anunțat că instituţia lucrează la implementarea unui nou sistem informatic, care va îngloba biletul de trimitere electronic pentru specialităţi medicale şi pentru internare, precum şi recomandarea pentru dispozitive medicale. „Ne dorim demult implementarea acestui sistem, este una din priorităţile CNAS, zilele trecute am semnat un contract cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin care, împreună, vom reuşi să demarăm acest proiect ca prioritare şi altele care sunt în lista noastră. Cred că se va materializa anul următor”, a afirmat Radu Ţibichi.