Echipă de la „Papiu”, premiu internațional în silvicultură

Încă o dată elevii papiiști au atins performanța, și de data aceasta, la nivel internațional. Concursul la care au participat, ”Young People in the European Forests”, este cel mai mare concurs european dedicat cunoașterii pădurilor, având participanți din 15 țări. Premianți ai fazei naționale, Sylvya Paşca, Daniel Toma și Georgiana Mătieș, coordonați de doamna profesor Daniela Pogăcean, au ajuns pe podium și în cadrul următoarei etape, organizate în Riga, Estonia. Elevi în clasa a XII-a, respectiv a XI-a, aceștia s-au întors acasă, posesori mândri ai echipelor internaționale de pe locurile 2, 4, și 5. Cu această ocazie cei trei ne-au împărtășit gândurile lor și ne-au povestit despre experiența neprețuită.

Pregătirea premergătoare probelor și desfășurarea concursului

Concursul propriu-zis a fost compus din trei probe pe echipă, și anume: realizarea unui poster cu tema “Prietenia dintre oameni și pădure” și prezentarea lui în fața juriului, o probă teoretică ce a constat în 40 de întrebări, și una practică sub forma mai multor sarcini precum recunoașterea produselor din lemn, a anumitor păsări sau tăierea unei bucăţi de buștean de o greutate prestabilită. ”Pentru concurs, ca pregătire, a trebuit să învățăm dintr-o mini-carte realizată special pentru această competiție ce prezintă ecosistemul pădurii în diferite țări din Europa și să creăm o scurtă prezentare despre România, dar care nu a făcut oficial parte din concurs”, a afirmat Sylvya Paşca. ”Probele mi-au confirmat așteptările, acestea constând în prezentarea unui proiect pe baza relației dintre oameni – pădure și un traseu în cel mai mare parc național din Letonia pe parcursul căruia a trebuit să răspundem la diferite întrebări despre pădurile din Europa și să îndeplinim câteva sarcini practice. Am colaborat foarte bine cu ceilalți coechipieri, deși un coleg din Cehia nu cunoștea prea bine limba engleză”, a declarat Georgiana Mătieş.

Experienţă unică

Sylvya Pașca: ”Cel mai mare avantaj al acestui concurs a fost faptul că am avut șansa să interacționez cu tineri din toată Europa, să lucrez împreună cu ei și personal să fiu mai deschisă la noi provocări.”

Daniel Toma: ”Aceasta a fost o experiență unică pentru mine, mai ales pentru că studiez matematică-informatică la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” și nu am nicio tangență în viață de zi cu zi cu mediul forestier. Am fost plăcut surprins de organizarea foarte bună a etapei internaționale și de frumusețea culturii sovietice care și-a lăsat amprenta asupra capitalei Letoniei. Pentru mine, această experiență a reprezentat un exemplu de activitate care mă face să ies din zona mea de confort și în urma căreia am dobândit unele cunoștințe de bază în managementul forestier internațional. Pe această cale țin să îi mulțumesc și doamnei profesoare Pogăcean Daniela, care ne-a ajutat în pregătire încă de la fază națională a concursului și ne-a sprijinit până la sfârșit.”

Georgiana Mătieş: ”Îmi voi aminti cu drag liniștea adăpostită de Letonia, mozaicul cultural din care am făcut parte timp de trei zile și dansul tradițional pe care am avut ocazia să îl practic pentru câteva momente.”

Ilinca BURDULEA