Eremia Pop: ”Politicul din păcate ucide de cele mai multe ori bunele intenții”

În vara acestui an Eremia Pop câştiga primăria comunei Chiheru de Jos la o diferenţă de doar 11 voturi. Despre planurile sale de viitor din postura de primar, funcșie pe care a mai deţinut-o la Reghin în perioada 1992-1996, ne-a vorbit Eremia Pop în interviul care urmează.

Reporter: În vara acestui an aţi câştigat primăria Chiheru de Jos. Cum a fost lupta electorală ?

Eremia Pop: Am candidat şi la alegerile anterioare, în 2012, când am pierdut la o diferență de 20 de voturi. Dacă împărțim la doi câți oameni mi-ar fi trebuit din cei 20, dacă votau 11 ieșeam primar. Acum, la alegerile din 2016 am câștigat la o diferență de 11 voturi.

Rep.: Cum e atmosfera în Consiliul Local ?

E.P.: Componanța consiliului este formată din cinci consilieri PNL, patru PSD, unul ALDE și un consilier PRU. Reprezentantul ALDE și cel de la PRU sunt alături de noi, de cei din PNL. La țară este o greșeală să privim componența consiliului local din punct de vedere politic, printr-o politizare totală. Chiar oamenii care pricep prea puțin pun astfel problema, deoarece necesitățile care reclamă hotărâri de consiliu local sunt niște lucruri atât de evidente în folosul obștesc încât cele care sunt necesare sunt votate de toți consilierii care își pun la lucru înțelepciunea, iar cele care nu sunt necesare ar trebui să fie respinse de toți consilierii. Un proiect necesar într-o localitate este evident. Trebuie să faci un pod sau să cumperi un tractor și trebuie să fi răuvoitor să refuzi, să lucrezi împotriva necesității unei comunități. Aici nu e ca la oraș, unde am și lucrat, sau la București, în tot felul de consilii unde oamenii se prostesc de-a dreptul prin prisma politicului. Acolo politicul din păcate ucide de cele mai multe ori bunele intenții.

Rep.: Cum ați găsit situația în comună după ce ați ajuns primar ?

E.P. : Ca de obicei într-o administrație din țara noastră, în orice comună și orice oraș există o multitudine de lucruri care trebuiesc puse la punct. Sunt priorități de tot felul, și când iei lucrurile să le analizezi constați că toate sunt necesare, nu știi care e mai urgent și mai prioritar. Aici mă refer la drumul de legătură de la Urisiu, drumurile și podețele de la ieșirea din sat. Chiheru are apă, dar nu are canalizare, ceea ce de asemenea reprezintă o prioritate. Apoi, utilaje, să te mai poți mișca, nu avem cu ce duce o mașină de piatră.

Rep.: Ce soluţii aveţi în această privinţă ?

E.P.: Acum selectăm un tractor care să-l achiziționăm, deoarece prețul la transport e foarte scump, minim un euro pe kilometru. Sunt mai multe utilaje care le avem în vedere, un încărcător frontal, cupă, remorcă şi tractor, toate utilaje IRUM Reghin. Am decis acest lucru deoarece aici în zonă există service la îndemână, am putut negocia preţul. În ceea ce privesc cheltuielile, tractorul s-ar amortiza cu transportul materialelor de balastieră într-un an de zile. În termen de o lună de zile aceste utilaje vor fi funcţionale la nivelul comunei.

Rep.: Cu ce alte probleme se confruntă comuna Chiheru de Jos ?

E.P.: Urisiul de Sus și Urisiul de Jos au un regim special, au probleme cu apa de consum, dar nepotabilă. Există o mică rețea, dar nu corespunde din multe puncte de vedere și trebuie să ne îndreptăm atenția și asupra ei. De asemenea aspectul curățeniei. Din păcate, foarte multă lume aruncă tot felul de saci cu gunoaie la ieșirile din diverse străzi laterale. E un lucru, pe lângă faptul că e păgubos, e extraordinar de urât. Acest mediu e atât de frumos, câmpurile și văile din zona noastră, pe care din păcate le intoxicăm cu tot felul de mizerii. Am făcut un contract cu o societate de salubritate din Reghin care să preia civilizat cu mașina gunoiul. Atrag atenția cu acest prilej că aruncarea deșeurilor este un lucru care atrage după sine și penalități, respectiv amenzi. Vom monta panouri indicatoare, oamenii trebuie să înțeleagă că nu e ok să arunci gunoiul oricum și oriunde. O altă problemă care este rămasă în urmă de mult este cea privitoare la fondul funciar. Chiherul de Jos nu e pus decât ceva mai mult de jumătate în posesie, și acum vine peste noi un act normativ, Ordonanța 35 din acest an, despre evidența cadastrală, până la întăbularea terenurilor. Este o acțiune de mare anvergură finanțată integral de către stat prin Agenția Națională de Cadastru. Termenul limită de finalizare este anul 2020, deoarece banii care se alocă pentru acest lucru sunt bani europeni care sunt în cadrul exercițiului financiar 2014-2020. Cei de la Uniunea Europeană ne atenționează că dacă nu vom avea terenuri întăbulate pe fiecare proprietar, nu mai poți să accezi la fonduri, la subvenții. O mare prioritate la nivelul comunei este întocmirea Planului Urbanistic General. Tot ca prioritate rămasă în urmă ar fi limitele perimetrului unității administrative Chiheru de Jos. De asemenea, prioritar este inventarierea şi întăbularea proprietăţilor primăriei.

Rep.: Cât este de importantă relaţia cu oamenii din comună ?

E.P.: Eu cred că și munca cu oamenii, abordarea subiectelor vitale cu oamenii este un subiect foarte sensibil care, dacă dă rezultate, ele se vor cunoaște în timp. Degeaba stă primarul și domnește în primărie și peste tot, dacă vizavi de oameni nu le repeți și le inoculezi ideea că fără sprijinul lor nici satul nu va arăta mai bine, nici drumurile, nici impozitele nu vor fi mai bine plătite.

Rep.: Ce proiecte aveţi în vedere pentru comuna Chiheru de Jos ?

E.P.: Baiul e că nu poţi face niciun proiect dacă nu ai PUG-ul pus la punct, inventarul pus la punct, şi aşa mai departe. Ca să faci un proiect îţi trebuie o sumedenie de acte cu care să mergi mai departe.

Rep.: Au început să se urnească lucrurile în comună ?

E.P.: Am încercat să luăm în calcul toate aspectele. Am început să abordez toate subiectele ce ţin de dezvoltarea comunei. Am fost la Prefecturtă şi Aquaserv de câteva ori, la proiectantul de la canalizare şi să vedem cum putem să urnim lucrurile. Nu există teren întabulat pentru staţia de epurare, şi alte probleme pe care, încet, începem să le punem la punct.