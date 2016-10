Florin Buicu, despre politica de prețuri la medicamentele din România

Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, conf. univ. dr. Florin Buicu, a susținut joi, 6 octombrie, în cadrul Conferinţei Naţionale de Farmacoeconomie şi Management Sanitar (CNFMS) 2016, că de aproximativ un an de zile i-a solicitat Ministerului Sănătății principiile de stabilire a prețului la medicamente, care să fie introduse în lege, însă nu a primit nicio propunere din partea Ministerului, constatând doar apariția Ordonanței de Urgență care modifică Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în sensul în care metodologia de calcul a prețurilor maximale la medicamente nu se va mai stabili prin Ordin al ministrului Sănătății, ci prin Hotărâre a Guvernului.

„Momentul ar fi fost mult mai devreme, la 1 mai, ca prețul medicamentelor în România să fie actualizat. Este vorba de celebrul Ordin 75. Ministerul Sănătății a amânat aplicarea ordinului respectiv, urmând a intra cu data de 1 noiembrie. Declarațiile Ministerului Sănătății erau că sigur se va întâmpla până la 1 noiembrie și în actualul mandat va fi actualizat prețul medicamentelor. Acel Ordin care trebuia aplicat la 1 noiembrie este amânat artificial, și e o părere personală pe care o expun, până anul viitor, astfel încât această actualizare și așezare a prețului medicamentelor să fie amânată încă câteva luni (…) De aproximativ un an de zile am solicitat Ministerului Sănătății să vină cu principiile de stabilire a prețului la medicamente, pe care să le introducem în lege. Practic, să introducem în lege acest model, iar actualizările legate de preț să fie făcute în continuare prin Ordin al ministrului. S-au prorogat de vreo trei ori Ordinele, nu am primit din partea Ministerului Sănătății o asemenea propunere și am constatat doar apariția acestei Ordonanțe care modifică Legea în sensul în care prețul nu se mai face prin Ordin, ci se face prin Hotărâre a Guvernului”, a afirmat conf. univ. dr. Florin Buicu.

Ministerul Sănătății a anunțat, zilele trecute, că metodologia privind modul de calcul și procedura de avizare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România, cu excepția medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală, se va aproba prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății. „Modificarea a fost făcută printr-o Ordonanță de Urgență adoptată astăzi (n.r. – 28 septembrie) de Guvern, care amendează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Ulterior va fi aprobată Hotărârea prin care se va adopta metodologia privind modul de calcul și procedura de avizare a prețurilor maximale ale medicamentelor. Modificarea a fost făcută de Guvern pentru a aduce mai multă claritate legislativă și predictibilitate”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.