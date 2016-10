Mai mulți studenți străini în acest an universitar, la Universitatea ”Petru Maior”

Rectorul Universității ”Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureș prof. univ. dr. Călin Enăchescu a anunțat marți, 3 octombrie în cadrul unei conferințe de presă, că debutul anului universitar 2016-2017 este unul favorabil pentru instituția care o conduce, atât în ce privește numărului de studenți și numărul specializărilor cât și în privința proiectelor câștigate. ”Considerăm că procesul de admitere în acest an a fost unul bun, având în vedere scăderile demografice binecunoscute, precum și procentajul de reușită la Bacalaureat, fapt prin care ne situăm pe un trend de normalitate, adică numărul de studenți nu ne-a scăzut. Sigur, există domenii și specializări care au un interes mai mare, altele mai puțin, dar per ansamblu am reușit să pornim cu toate specializările pe care le avem în gestiunea universității noastre, atât la nivel de licență cât și la nivel de master. De asemenea, în acest an universitar avem și un număr mai mare de studenți străini, și aici nu vorbesc doar de studenții veniți prin programele ERASMUS, ci vorbesc de studenți înmatriculați din străinătate la diferite programe, mai ales la anul pregătitor și la departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Suntem în curs de depunerea dosarelor la câteva specializări cu predare în limbi străine”, a precizat prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universității ”Petru Maior” din Târgu-Mureș.

UPM, fruntaș în topul proiectelor câștigate

Anul universitar 2016-2017 începe cu semne bune și în ce privește proiectele prin cele două proiecte câștigate, ”Protejarea comunicațiilor în sistemele de transport a gazelor naturale”, și ”Dezvoltarea unor tehnologii de simulare computațională 3D a circulației coronariene și perfuziei miocardice bazate pe imagistică de fuziune”. ”Universitatea ”Petru Maior” a câștigat două proiecte semnificative de cercetare și nu oricum, fiind poziționați pe primul loc la panelurile comisiilor de adjudecare. Dacă veți deschide site-ul competițiilor de proiecte UEFISCDI unde se petrec competițiile de proiecte veți găsi Universitatea ”Petru Maior” pe primele două locuri la nivel național, ceea ce reprezintă un fapt extrem de îmbucurător pentru noi, care validează seriozitatea cercetării care se desfășoară în universitatea noastră”, a precizat rectorul UPM.