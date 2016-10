Oferta organizațiilor studențești prezentată bobocilor UPM

Bobocii Universității ”Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureș au fost salutați luni, 3 octombrie, cu prilejul ceremoniei de deschidere a noului an universitar, de reprezentanții asociațiilor studențețești din cadrul UPM, fiind totodată invitați să se înscrie în Liga Studenților, Asociația ESTIEM și în Organizația AIESEC Mureș. ”Orice student care dorește să se implice în diverse activități are dreptul să se înscrie în Liga Studenților, iar cei care obțin rezultate bune și dau dovadă de colegialitate și devotament pot deveni în timp membri în comisiile facultății, sau chiar în Senatul universității. Liga Studenților participă activ și constructiv la viața academică din Universitatea ”Petru Maior”, contribuie la elaborarea și avizarea regulamentelor, asigură cadrul de desfășurare a activităților sociale și culturale, informează studenții asupra oricăror acțiuni și încearcă să soluționeze orice problemă cu care se pot confrunta studenții. Trecând la capitolul distracție, vom începe chiar din zilele următoare pregătirile în vederea organizării Balului Bobocilor. În speranța că mica noastră prezentare va convins să intrați în Liga Studenților vă așteptăm la prima ședință din acest an universitar, duminică. 9 septembrie la ora 19:00 în Sala A109. Anii studenției chiar sunt cei mai frumoși ani din viața unui tânăr, Vă îndemnsă nu lăsați studenția să treacă pe lângă voi și să încercați să vă trăiți visele”, a precizat Orban Zsolt, vicepreședintele Ligii Studenților din Universitatea ”Petru Maior”,

Oportunități pentru studenții de la inginerie

Un salut de bun venit bobocilor a fost adresat de Mihnea Bloj, reprezentantul Asociației ESTIEM, din cadrul Facultății de Inginerie. ”ESTIEM este o asociație prezentă în 79 de universități din Europa din 31 de țări, în România fiind prezentă doar în două universități, Universitatea Politehnică București și Universitatea ”Petru Maior” din Târgu-Mureş. Această asociație este dedicată studenților de la inginerie. Anual noi organizăm un număr mare de evenimente care sunt dedicate studenților, evenimente care ne ajută în dezvoltarea noastră pe plan personal și profesional. La nivel local avem un număr de 20 de studenți membrii, implicați în mai multe proiecte precum revista noastră locală ”Vocea ESTIEM”, De asemenea studenții pot participa la evenimente la nivel european, atât eu cât și colegii mei am participat în ultimul an la evenimente găzduite de orașe precum Riga, Budapesta, Catania sau Porto. Pot spune că este o experiență deosebită, și vă chem pe toți studenții de la inginerie să vedeți ceea ce înseamnă experiența de a fi student și de a participa la astfel de evenimente. În ceea ce privește activitatea noastră pe plan local, pot spune că suntem o asociație relativ nouă, și dorim să creștem pe viitor. Vom avea o ședință, cel mai probabil în următoarele două săptămâni când vom veni cu mai multe informații”, a precizat Mihnea Bloj.

AIESEC Mureș așteaptă noi membri

Alexandru Vlad Pasc, vicepreședinte, resurse umane din cadrul AIESEC Mureș a făcut o prezentare organizației din care face parte, prezentând totodată oportunitățile studenților care vor otoa să se înscrie în cadrul acesteia. ”AISEC Mureș este cea mai mare organizație de studenți din lume și se ocupă în principal cu dezvoltarea abilităților de lidership și în mare parte cu dezvoltarea personală. Un lucru foarte interesant despre AIESEC este că începând din anul 2015 este partener ONU în susținerea Sustainable Development Goals (SDG’s). Suntem ambasadorii acestor obiective de dezvoltare durabilă care trebuie îndeplinite până în 2030 pentru ca în lume să fie rezolvate toate problemele, de la sărăcie până la o energie curată. AIESEC reprezinta platforma internaționala de oportunități care oferă tinerilor posibilitatea să-și descopere și să-și dezvolte potențialul pentru a avea impact pozitiv în societate. În acest scop, AIESEC crează anual peste 5.000 de poziții de conducere, organizează peste 350 de conferințe, derulează programul Exchange prin care oferă peste 3500 de oportunități de a lucra în străinătate”, a precizat Alexandru Vlad Pasc.