Contractul pentru operarea depozitului de la Sânpaul, semnat

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean (CJ) Mureș, și Ștefan Murariu, administratorul Iridex Group Import Export SRL Bucureşti, au semnat vineri, la Tîrgu Mureș, contractul privind „Delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi efectuarea transporturilor deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul”.

Licitația privind „Delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi efectuarea transporturilor deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul” a fost câștigată de Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, în prima jumătate a lunii septembrie. Contractul a fost semnat vineri de către președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, și de către Ștefan Murariu, administratorul Iridex Group Import Export SRL Bucureşti.

“A sosit momentul să semnăm contractul cu societatea comercială Iridex care a câștigat contractul pentru depozitarea deșeurilor la stația din Sânpaul, din acest moment, cum semnăm acest contract, înseamnă că vor curge cele 84 de zile în care societatea comercială are obligația de a avea toate autorizațiile pentru a începe acest serviciu și, bineînțeles, este o zi importantă pentru noi, consider că este una dintre zilele foarte importante pentru că una din prioritățile județului a fost rezolvarea problemei deșeurilor menajere. Acesta este primul pas, va trebui să facem și următorii pentru celelalte servicii până la colectarea de la populație.

Președintele autorității județene le-a mulțumit colegilor care au gestionat acest proiect și și-a arătat întreaga deschidere față de noii parteneri”, a declarat președintele CJ Mureș, Péter Ferenc. Licitaţiile care mai trebuie organizate sunt cele pentru Staţia de tratare mecano-biologică de la Sânpaul, pentru Staţia de sortare, transfer şi compostare de la Cristeşti şi pentru delegarea serviciului de colectare şi transport deşeuri din cele şapte zone ale proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Mureş”.

Contractarea operatorului depozitului va soluționa din ianuarie și problema depozitării deșeurilor menajere din județ. “Este un moment foarte important pentru că știm foarte bine că în acest județ este un singur depozit, cel de la Sighișoara, care are încă autorizație de funcționare, dar și acela, în câteva luni de zile, va trebui să își închidă porțile, mare parte a deșeurilor menajere colectate se transportă în județul Harghita, lângă Odorhei, deoarece acolo sunt stații de depozitare, deci astfel rezolvăm o problemă foarte importantă deoarece Sânpaulul este în mijlocul județului, în consecință toți cei din județ care sunt parte în această asociere, din ianuarie, cum trec cele 84 de zile și va fi funcțional acest depozit, se poate transporta la Sânpaul, la o distanță mult mai redusă și cu costuri mai mici”, a mai subliniat șeful CJ.



Reprezentanții asocierii speră ca toate documentele să fie obținute chiar mai devreme. „Suntem mulţumiţi că suntem prezenţi aici, este o zonă civilizată a ţării, unde credem că putem desfăşura o activitate profesională în folosul comunităţii. Sperăm că toate formalităţile, şi toate activităţile de pregătire pentru intrarea în lucru efectiv al depozitului de deşeuri să se facă în cel mai scurt timp. Nu mi-aş lua nişte angajamente, dar aş dori ca în preajma sărbătorilor să fie funcţională”, a precizat Corneliu Pascu, președintele Iridex Group.

Compania bucureșteană este una dintre cele mai vechi și experimentate în acest domeniu. “Societatea noastră este singura societate cu tradiție, au trecut 23 de ani, din 1992 când la Sibiu, la un simpozion, am realizat prima mică groapă de deșeuri când au fost importate din Germania niște deșeuri periculoase, niște butoaie la Independența Sibiu. Având un simpozion în care prezentam materialele care sunt necesare pentru depozitele de deșeuri, am realizat acolo un depozit pilot. De atunci am promovat în România aproape toate tehnologiile în legătură cu depozitarea deșeurilor, de la membranele impermeabile la sistemele de drenaj. Cel mai nou sistem pe care l-am adus la București este sistemul de folosire a gazului de depozit pentru producerea de energie electrică, este singurul din țară și funcționează foarte bine”, a spus Corneliu Pascu, președintele Iridex Group Import Export SRL București.

Contractul a fost supus aprobării Consiliului Județean în ședința din 29 septembrie. Valoarea contractului, încheiat pe o perioadă de 8 ani, este de 99,18 milioane lei.

Ligia VORO