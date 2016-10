Dublă sărbătoare Wizz Air pe Aeroportul “Transilvania” Tîrgu Mureș

Compania aeriană Wizz Air a sărbătorit, miercuri, într-un cadru festiv, decorat cu emoții, discursuri aniversare, tort și șampanie, 10 ani de când operează de pe Aeroportul Internațional “Transilvania” Tîrgu Mureș, de altfel primul aeroport de unde a transportat pe calea aerului din România, și atingerea cifrei de 2 milioane de pasageri care aterizează sau decolează de aici. Oficialii Wizz, ai Aeroportului și ai Consiliului Județean Mureș au apreciat buna colaborare pe care cele trei părți implicate au avut-o de-a lungul celor 10 ani și și-au exprimat speranța că numărul de curse, atât externe cât și interne, dar și numărul de pasageri care aleg să zboare de la Tîrgu Mureș și înspre Tîrgu Mureș cu Wizz Air va crește în perioada următoare. Delia Boboia este norocoasa câștigătoare care a fost premiată la aterizarea la Tîrgu Mureș, venind cu o cursă Wizz Air de la Frankfurt.

Aniversarea celor două evenimente, descrise de către reprezentantul Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est, drept majore pentru transportatorul aerian, au adunat în incinta Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș actuali și foști oficiali ai Consiliului Județean, actuali și foști președinți, membri ai Consiliului de Administrație al aeroportului, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Județean de Jandarmi, ROMATSA și o echipă de însoțitori de bord ai companiei aeriene.



Cuvântul de deschidere i-a aparținut gazdei evenimentului, noul președinte al Consiliului de Administrație (CA) al regiei autonome, Peti Andrei, care și-a exprimat și o dorință referitor la colaborarea cu Wizz Air. “Ultimii ani au fost marcați de foarte multe provocări, dar printr-un parteneriat foarte serios am reușit să ajungem să avem această cooperare pe timp de 10 ani. Astăzi marcăm, totodată, cu aterizarea cursei de Frankfurt, și prezența pasagerului cu numărul 2 milioane pe cursele Wizz Air. Este o realizare serioasă, dar împreună cu dvs. și cu sprijinul dvs., noi ne dorim ca pasagerul cu numărul 4 milioane să se realizeze la jumătate din perioadă, adică peste 5 ani să avem încă 2 milioane de pasageri de la Wizz Air și sper să avem susținere din partea companiei Wizz Air”, a fost mesajul președintelui CA.



Peti Andrei le-a mulțumit în discursul său foștilor președinți ai Consiliului Județean, care a susținut și susține financiar regia aeroporturară, Lokodi Edit Emoke și Ciprian Dobre, foștilor președinți ai Consiliului de Administrație al Aeroportului “Transilvania” Tîrgu Mureș, Petru Runcan, Mihail Poruțiu, Vladimir Vasilescu, Luminița Gherendi, actualilor membri ai Consiliului de Administrație – Ioan Pop – vicepreședinte, Felicia Pop și Aleodor Frâncu.

Wizz Air, punct de start de la Tîrgu Mureș

În 2006, Wizz Air opera primul zbor din România de pe Aeroportul Internațional “Transilvania” cu destinația Londra-Luton. După cinci ani, compania a alocat una dintre noile sale aeronave Airbus A320 la aeroportul mureșean.

“Suntem bucuroși să sărbătorim astăzi două evenimente majore la Tîrgu Mureș. Primul zbor Wizz a decolat de aici acum 10 ani și în timpul acestei decade am transportat două milioane de pasageri pe rutele noastre cu tarife reduse, aducând în același timp nenumărate oportunități de a călători în Transilvania. În calitate de cea mai mare linie aeriană din România ne păstrăm angajamentul față de pasagerii din Tîrgu Mureș”, a transmis Gábor Vásárhelyi, Corporate Communications Manager al Wizz Air.

Prezența Wizz Air în Mureș a însemnat crearea a 36 de locuri de muncă directe și a asigurat conectivitatea spre șase țări, operând 9 rute. Anul trecut, de pe Aeroportul Transilvania au decolat sau pe aeroport au aterizat 350.000 de pasageri transportați cu aeronavele Wizz Air.

CJ Mureș speră în creșterea traficului



Colaborarea Aeroportului Internațional “Transilvania” cu Wizz Air a fost salutată și de către președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, care și-a exprimat speranța că traficul cu aeronave Wizz de la Tîrgu Mureș va crește. “Putem să spunem că a fost o colaborare de 10 ani fructuoasă și pentru noi și pentru compania dvs. Am speranța că și în anii următori vom avea o colaborare la fel de bună și totodată am speranța că vom reuși ca acest număr de curse pe care îl avem să îl putem crește și spre alte destinații. Am speranța că în perioada următoare vom avea o colaborare fructuoasă și într-adevăr în ceea ce privește creșterea numărului de curse și creșterea numărului de pasageri și, bineînțeles, că voi arăta deschidere atât eu cât și colegii mei pentru orice discuție. Îmi doresc să prospere afacerile pentru că, dacă există prosperitate, atunci probabil și dânșii vor veni cu mai multe curse spre Tîrgu Mureș și în județul Mureș”, a spus președintele CJ, Péter Ferenc.

Acesta a mai amintit, în acest context, de proiectul Autostrăzii Transilvania care este în execuție și va reprezenta un punct nodal lângă aeroport, deci va adăuga zonei atractivitate.

Péter Ferenc nu a o ocolit în discursul său o problemă delicată a aeroportului, apărută după elaborarea și prezentarea Master Planului de transport.

“Chiar dacă trebuie să vă dau o veste nu foarte bună, probabil mulți dintre dvs. cunoașteți rezultatul strategiei de transport a României, unde Aeroportul din Tîrgu Mureș este cotat într-o poziție nu prea convenabilă pentru noi, pentru a dezvolta aeroportul, Guvernul României se gândește doar la perioada 2020 – 2024, ceea ce este pentru noi aproape imposibil de acceptat. Am făcut demersuri către Guvernul României pentru modificarea acestei strategii deoarece acest aeroport, momentan, în perioada următoare de 7-8 ani, dacă nu vor fi investiții majore, va fi impracticabil”, a declarat președintele CJ.

Primul obiectiv care trebuie rezolvat este pista de decolare, care va trebui refăcută complet, iar în acest moment este în reparație capitală.

Surpriză pentru pasagerul 2 milioane

Evenimentul a avut și o ceremonie pe pistă, unde Delia Boboia, pasagerul cu numărul 2 milioane care zboară cu Wizz Air dinspre sau înspre Tîrgu Mureș a fost premiată și felicitată de către oficialii Wizz, ai Aeroportului Internațional Transilvania și ai Consiliului Județean. Delia Boboia se afla în cursa Wizz care a decolat de la Frankfurt când a aflat că o așteaptă o surpriză când va ateriza.

“Mă simt foarte bine, sunt foarte bucuroasă că am câștigat, nu am fost atentă la ceea ce se vorbea, am auzit Delia Boboia, nu știam ce se întâmplă, m-am întrebat: am făcut oare ceva? Mi-a spus sora mea: du-te că te cheamă acolo în față și m-am dus. Călătoresc cu această companie de trei ori pe an, iar băiețelul meu David zboară de când avea 6 săptămâni cu Wizz Air și spune că e avionul lui”, ne-a spus emoționată pasagera.

Scurta ceremonie de pe pistă a fost acompaniată de un moment artistic, muzică și dansuri populare – românești și maghiare – asigurate de către Ansamblul Profesionist “Mureșul”, condus de Barabasi Attila.

Cel mai mare transportator aerian din România

Compania aeriană Wizz Air este cel mai mare transportator aerian care operează în România, până la 31 august transportând peste 5 milioane de pasageri spre și dinspre țara noastră. În prezent, în România, Wizz operează 122 de rute spre 53 de destinații de pe 10 aeroporturi. Compania va aloca 20 de aeronave, inclusiv 4 aeronave Airbus A321, cu 230 de locuri, până la sfârșitul anului 2016, pentru operarea zborurilor din țara noastră. În România, compania are 600 de angajați, însă facilitează alte 3300 de locuri de muncă în industriile adiacente.

Ligia VORO