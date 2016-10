Rectorul UMF Târgu-Mureș: „Aşteptările noastre sunt legate de o combinaţie între vorbă şi faptă”

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a transmis vineri, 7 octombrie, în cadrul Conferinței Naționale de Farmacoeconomie și Management Sanitar, că este o bucurie faptul că manifestarea a ajuns la ediția a treia și aduce laolaltă specialiști în farmacoeconomie și management sanitar din țară și din străinătate care caută soluții la problemele de fond ale sistemului sanitar din România, însă este trist faptul că la această conferință nu a fost prezent niciun reprezentant al Ministerului Sănătății.

„Este cu adevărat o mândrie şi o performanţă pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş şi pentru ceilalţi organizatori organizarea acestei manifestări, care au dat dovadă de consecvenţă şi putere de-a lungul timpului pentru a duce această manifestare la a treia ediţie. Sentimentul pe care îl am în acest moment este oarecum de tristeţe, dar şi de bucurie. Sentimentul de bucurie este legat de aducerea laolaltă a unor oameni care sunt cu adevărat lideri de opinie în România, care ştiu ce trebuie făcut şi care spun lucrurilor pe nume, fiind în mod cert o performanţă remarcabilă. Sentimentul de tristeţe provine dintr-o frământare pe care o am. Dacă la ediţia de anul trecut am avut o senzaţie de optimism rezervat, la ediţia din acest an virez un pic ca şi senzaţie spre un pesimism rezervat sau un pesimism cu speranţă, pentru că remarc faptul că la această conferinţă nu este nimeni din partea Ministerului Sănătăţii”, a transmis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei s-a arătat îngrijorat de situația resursei umane din Sănătate și a subliniat că este nevoie de oameni care să spună şi să facă, așteptările sale fiind legate de o combinaţie între vorbă şi faptă, în așa fel încât la următoarea ediție a conferinței să vadă strategii centrate atât pe pacient, cât și pe resursa umană, respectiv personalul medical. „Sunteţi nişte oameni care ştiţi foarte multe lucruri şi care vorbiţi într-o anumită măsură în bani. Dincolo de politici, de strategii, de gânduri, ceea ce văd eu în viaţa reală sunt măsuri de micromanagement, spitale care se închid, amenzi, măsuri punctuale, dar nu prea ştiu în ce direcţie mergem. Spun acest lucru din punct de vedere al medicului practician, dar şi din punct de vedere al unui responsabil vremelnic cu învăţământul medical în această zonă. Mă îngrijorează la fel de mult ca şi pe dumneavoastră ceea ce se întâmplă cu resursa umană şi mă întreb retoric cui foloseşte. Eu sper, totuşi, să folosească cuiva, sper ca această senzaţie de tristeţe să nu fie contagioasă, pentru că această manifestare are rostul ei şi trebuie să existe şi ediţia a IV-a, şi a V-a. Deseori aud expresia „nu e momentul”. Sigur, toamna aceasta nu este momentul. Va fi primăvara viitoare momentul sau s-ar putea să auzim acest lucru şi anul viitor, la următoarea conferinţă. Cred că este nevoie de oameni care să spună şi care să facă. Aşteptările mele şi ale noastre sunt legate de o combinaţie între vorbă şi faptă, pentru ca anul viitor să avem şi rapoarte sau măcar strategii care au termene şi lucruri bine controlate, iar beneficiarul va fi nu neapărat pacientul, care trebuie să fie în centrul medicinei, ci în egală măsură personalul medical”, a afirmat rectorul UMF Târgu-Mureş.